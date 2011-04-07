Samsung, ana vatanında 2 ayda 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirdi

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ana vatanında 2 ay içinde 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmış oldu.

2.5 inç'lik 470 serisi SSD'lerin 256 GB kapasite, SATA arayüzü ve 250 MB/sn'ye kadar okuma, 220 MB/sn'yeye kadar yazma performansı sunduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere SSD'ler, sabit disklere kıyasla daha fazla performans, daha az ısı yayma, darbelere karşı dayanıklılık ve sessizlik gibi avantajlara sahip. Bununla beraber SSD fiyatları çoğu teknoloji meraklısı için dudak uçuklatıcılığını sürdürüyor.

http://www.samsunghub.com/2011/04/05/samsung-sells-more-than-10000-ssds-in-2-months-in-south-korea/