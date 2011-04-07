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Samsung, ana vatanında 2 ayda 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Samsung, ana vatanında 2 ayda 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirdi
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ana vatanında 2 ay içinde 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmış oldu.

2.5 inç'lik 470 serisi SSD'lerin 256 GB kapasite, SATA arayüzü ve 250 MB/sn'ye kadar okuma, 220 MB/sn'yeye kadar yazma performansı sunduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere SSD'ler, sabit disklere kıyasla daha fazla performans, daha az ısı yayma, darbelere karşı dayanıklılık ve sessizlik gibi avantajlara sahip. Bununla beraber SSD fiyatları çoğu teknoloji meraklısı için dudak uçuklatıcılığını sürdürüyor.

Samsung, ana vatanında 2 ayda 10.000'den fazla 470 serisi SSD satışı gerçekleştirdi
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http://www.samsunghub.com/2011/04/05/samsung-sells-more-than-10000-ssds-in-2-months-in-south-korea/ Yorum Yaz
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veyselkoyuncu 8 yıl
"dudak uçuklatıcılığı" güzelmiş :)
- eee... ne iş yapıyorsunuz?
- dudak uçuklatıcılığı...
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Batuist 8 yıl

veyselkoyuncu

"dudak uçuklatıcılığı" güzelmiş :)
- eee... ne iş yapıyorsunuz?
- dudak uçuklatıcılığı...






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JrMaster 8 yıl
Samsung büyük bir chip üreticisi olarak piyasada daha etkili ve ağır olabilir ilerleyen zamanalarda tabi diğer müşterilerine chip yetiştirmeye çalışmazsa
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Batuist 8 yıl
Güney kore bir teknoloji yurdu ve buradaki ürünlerin fiyatları bize gelene kadarki geçirdiği şekliyle evrim geçirmiyordur eminim ki. artı insanların satın alma gücü burada daha yüksektir eminim.. o diskin fiyatı burada asgari ücrete denk gelir.
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