Samsung, aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300'ü duyurdu





Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan ve hemen hemen her sektörde yer alan Samsung, fotoğraf makineleri üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda ürettiği Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi ile gündeme sık sık gelen firma, bugün yaptığı resim duyuru ile aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300'ü duyurdu.

Samsung tarafından duyurulan aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300, tasarım olarak bir önceki modeli benzerliği ile dikkat çekiyor. 20MP APS-C CMOS bir sensöre sahip olan cihaza, Samsung'un kendi içinde geliştirdiği DRIMe IV isimli işlemci güç veriyor. 3.3" 768K OLED dokunmatik ve hareketli bir ekrana sahip olan NX300, ISO 200-25600 arasını destekliyor ve 1/6000 enstantene hızına kadar çıkabiliyor. Dahili flaşın yer aldığı NX300, 1080P 60FPS hızında video çekebiliyor ve lityum iyon pil ile çalışıyor. NX ailesindeki bütün lensler ile uyumlu olan NX300, 280gr ağırlığa sahip.

Samsung NX300'ün, yeni geliştirilen yüz tanıma özelliğine sahip hybrid otomatik netleme sistemine sahip olduğu ve bu sayede çok daha kararlı bir netleme performansı verdiği firma tarafından söyleniyor. Kamera üzerinde fotoğraf çekimlerinde kullanıcılara yardımcı olan 14 hazır mod yer alıyor ve Wi-Fi teknolojisi ile her zaman paylaşıma açık olduğu belirtiliyor.

NX300'ün en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi ise, 3D fotoğraf ve video çekim özelliğine sahip olması. Samsung tarafından makine ile beraber duyurusu yapılan "Samsung 45mm F1.8 2D/3D" lens ile NX300 tam uyumlu olarak 2D yada 3D video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Cihazın, Samsung 20-50mm lens ile $750 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kullanıcıların, Samsung 45mm F1.8 2D/3D lens için ekstra $500 ödemeleri gerekecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/01/03/Samsung-announces-NX300-3D-capable-20MP-mirrorless-camera-with-WVGA-touchscreen