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Samsung, aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300'ü duyurdu

6 yıl
1,1b
1
16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan ve hemen hemen her sektörde yer alan Samsung, fotoğraf makineleri üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda ürettiği Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi ile gündeme sık sık gelen firma, bugün yaptığı resim duyuru ile aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300'ü duyurdu.
Samsung tarafından duyurulan aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300, tasarım olarak bir önceki modeli benzerliği ile dikkat çekiyor. 20MP APS-C CMOS bir sensöre sahip olan cihaza, Samsung'un kendi içinde geliştirdiği DRIMe IV isimli işlemci güç veriyor. 3.3" 768K OLED dokunmatik ve hareketli bir ekrana sahip olan NX300, ISO 200-25600 arasını destekliyor ve 1/6000 enstantene hızına kadar çıkabiliyor. Dahili flaşın yer aldığı NX300, 1080P 60FPS hızında video çekebiliyor ve lityum iyon pil ile çalışıyor. NX ailesindeki bütün lensler ile uyumlu olan NX300, 280gr ağırlığa sahip.
Samsung NX300'ün, yeni geliştirilen yüz tanıma özelliğine sahip hybrid otomatik netleme sistemine sahip olduğu ve bu sayede çok daha kararlı bir netleme performansı verdiği firma tarafından söyleniyor. Kamera üzerinde fotoğraf çekimlerinde kullanıcılara yardımcı olan 14 hazır mod yer alıyor ve Wi-Fi teknolojisi ile her zaman paylaşıma açık olduğu belirtiliyor.
NX300'ün en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi ise, 3D fotoğraf ve video çekim özelliğine sahip olması. Samsung tarafından makine ile beraber duyurusu yapılan "Samsung 45mm F1.8 2D/3D" lens ile NX300 tam uyumlu olarak 2D yada 3D video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor.
Cihazın, Samsung 20-50mm lens ile $750 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kullanıcıların, Samsung 45mm F1.8 2D/3D lens için ekstra $500 ödemeleri gerekecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/01/03/Samsung-announces-NX300-3D-capable-20MP-mirrorless-camera-with-WVGA-touchscreen Yorum Yaz
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jeofizikci 6 yıl
vala istedikleri kadar makine çıkarsınlar genede almam, bir kere bu piyasadan çekildiler, kullanıcılarını milyarlık ekipmanları ile ortada bıraktırlar.
millet gidecek 2-3 milyara lens alacak, samsung iki gün sonra ben bu işten çekiliyorum diyecek.
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CallOfTheWild 6 yıl
Taklitçi zihniyet


sony nex başarısını gördü hemen atladı tabi



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ozturert 6 yıl
Samsung NX serisi Sony Nex kadar eski. Daha once bile cikmis olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
CNet'te ürün özelliklerine bakarken gördüm bu sınıfta çok iyi bir netleme sistemi,bence objektif olarak bakarsak makine bu sınıfta oldukça iyi ve makul fiyat.
105-point phase-detection, 247-point contrast AF (CNet'ten alıntıdır)
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erci501 6 yıl
tasarıma hasta oldum
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E.R.W. 6 yıl
Samsung her sektörede burnunu sokmasa olmaz.Girdiği sektörde kaliteyi düşürüyor
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savasserter 6 yıl
Performansını bilemiyorum ama olay budur yahu, alın size fiyat. O ne öyle 1000-1500$ fiyatlar. Yalnız ekranın hareket şeklini hiç beğenmedim o ayrı mesele.
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xxxx1 6 yıl
bu gidişle Canon,Sony koltuklar sallanır...çünkü o sektörde istedikleri atları koşturup istedikleri fiyatları çekmekteler...

Samsung; bu fiyatlarla piyasa sızarsa yakın tarihte rekabet fiyatlara dolasıyla son kullanıcıya olumlu olarak yansır,elindeki kozu f/p olacaktır bu sektörde yer edinmek istiyor ise...

bu arada hafif Sony Nex serilerinden ilham almışlar...

Edit;
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jiddi 6 yıl
Bir de bu Japon üreticiler paso zarar açıklıyorlardı galiba. En azından Panasonic ve Olympus'tan eminim. Bu gidişatta Samsung'un geleceği bu yönden de parlak olacak gibi görünüyor.
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BLoWeR 6 yıl xxxx1
xxxx1

bu gidişle Canon,Sony koltuklar sallanır...çünkü o sektörde istedikleri atları koşturup istedikleri fiyatları çekmekteler...

Samsung; bu fiyatlarla piyasa sızarsa yakın tarihte rekabet fiyatlara dolasıyla son kullanıcıya olumlu olarak yansır,elindeki kozu f/p olacaktır bu sektörde yer edinmek istiyor ise...

bu arada hafif Sony Nex serilerinden ilham almışlar...

Edit;

Canon ve Sony'nin koltuğunu Samsung mu sallayacak? Bu modelle...
Bu model kaç satıcı firmanın ürün listesinde olacak merak ediyorum... Samsung senelerdir foto sektöründe tırmalıyor ama halen ortaya çıkarabildiği "off beee" denecek bir ürünü yok...
Daha raflara gelmeden unutulacak olan bir başka ürün daha...
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ozturert 6 yıl
500$ bayagi uygun
Düzeltme: Sadece 45mm f1.8 3D'nin fiyatı 500$'mış. Aletin kendi 700$'dan daha fazla. Yok yok beğenmedim gene
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CanTnçr 6 yıl ozturert
ozturert

500$ bayagi uygun
Düzeltme: Sadece 45mm f1.8 3D'nin fiyatı 500$'mış. Aletin kendi 700$'dan daha fazla. Yok yok beğenmedim gene


Evet bilgiler netleşmiş
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meego 6 yıl
umarım performansı iyidir.
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jiddi 6 yıl
Umarım iyi sonuçlar verir de tercihlerimiz arasında yeni bir makina daha olur. Fotoğrafçıları da Samsung kurtarır ama :) yazılımsal olarak pek iyi değiller genelde. Jpeg çıktıları fena oluyor. Bu arada şu an anımsayamadım, Samsung sensörü de kendi mi üretiyor ?
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