Samsung başarılı telefon satışlarına rağmen 2011 3. çeyrekte düşüş açıkladı

Son dönemlerde akıllı telefon ve tablet ağırlıklı olmak üzere televizyon üretiminde de bölge liderliğini elinde bulunduran Samsung buna rağmen 2011 yılı 3. çeyrek mali raporlarında düşüş açıkladı.





Toplam satış meblağları açısından Samsung 4 milyar doları geçti. Brüt kar marjı yıl bazında yüzde 5'lik düşüşle 1.1 milyar dolar oldu. İşletim karı yüzde 13 düşüşle 400 milyon dolar, vergiler çıkarılmadan kar yüzde 24 düşüşle 400 milyon dolar, net kar ise yüzde 23 düşüşle 310 milyon dolar oldu.





Segment olarak satışlarda yarıiletken segmenti yıllık bazda yüzde 11 düşüşle 920 milyon dolar, ekran segmenti yüzde 13'lük düşüşle 700 milyon dolar, telekom yüzde 37 artışla 1.4 milyar dolar, dijital medya uygulamaları ise yüzde 0.4 düşüşle 1.4 milyar dolar oldu.





Segment olarak işletme karlarında ise yarıiletken segmenti yıllık bazda yüzde 15.3 düşüşle 159 milyon dolar, ekran segmenti yüzde 7.7 düşüşle 8 milyon dolar, telekom yüzde 6.2 artışla 300 milyon dolar, dijital medya uygulamaları ise yüzde 3.4 artışla 2 milyon dolar oldu.





Firma 3. çeyrekte 179 milyon panel satışı gerçekleştirirken, 4. çeyrekte de beklenti aynı seviyede. Samsung, Apple ile olan patent davalarından dolayı mobil cihaz satış rakamlarını bir süredir raoprlarında paylaşmıyor.