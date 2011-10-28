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Samsung başarılı telefon satışlarına rağmen 2011 3. çeyrekte düşüş açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung başarılı telefon satışlarına rağmen 2011 3. çeyrekte düşüş açıkladı
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Son dönemlerde akıllı telefon ve tablet ağırlıklı olmak üzere televizyon üretiminde de bölge liderliğini elinde bulunduran Samsung buna rağmen 2011 yılı 3. çeyrek mali raporlarında düşüş açıkladı.

Toplam satış meblağları açısından Samsung 4 milyar doları geçti. Brüt kar marjı yıl bazında yüzde 5'lik düşüşle 1.1 milyar dolar oldu. İşletim karı yüzde 13 düşüşle 400 milyon dolar, vergiler çıkarılmadan kar yüzde 24 düşüşle 400 milyon dolar, net kar ise yüzde 23 düşüşle 310 milyon dolar oldu.

Segment olarak satışlarda yarıiletken segmenti yıllık bazda yüzde 11 düşüşle 920 milyon dolar, ekran segmenti yüzde 13'lük düşüşle 700 milyon dolar, telekom yüzde 37 artışla 1.4 milyar dolar, dijital medya uygulamaları ise yüzde 0.4 düşüşle 1.4 milyar dolar oldu.

Segment olarak işletme karlarında ise yarıiletken segmenti yıllık bazda yüzde 15.3 düşüşle 159 milyon dolar, ekran segmenti yüzde 7.7 düşüşle 8 milyon dolar, telekom yüzde 6.2 artışla 300 milyon dolar, dijital medya uygulamaları ise yüzde 3.4 artışla 2 milyon dolar oldu.

Firma 3. çeyrekte 179 milyon panel satışı gerçekleştirirken, 4. çeyrekte de beklenti aynı seviyede. Samsung, Apple ile olan patent davalarından dolayı mobil cihaz satış rakamlarını bir süredir raoprlarında paylaşmıyor. 

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blizzard3 7 yıl
gelecekonline.com/...
su haberi okudunuzmu
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realbrutal 7 yıl blizzard3
blizzard3

gelecekonline.com/...

su haberi okudunuzmu

hiç şaşırtıcı değil.ben bile hayatımda samsung kullanmamış biri olarak gittim galaxy s2 aldım.telefonu kim görse ay ne kadar hafif ay ekranı ne kadar güzel diyor.bi de telefonun iç yüzünü bilseler
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darkmanozz 7 yıl
Samsung'a koymaz.
Samsung telefon lideri değil dünya lideri.
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ColDasHeLL 7 yıl
LG Ekran konusunda harika zaten. arastırarak aldıgım için Lg aldım 47" memnun kaldım kalitesinden "LED".
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spyman 7 yıl
samsungcular üzülmüş, sanki babalarının malı:
telefon bu uyanın artık angry bird başkasına para basıyor, alo dediğinde kaç kuruşluk iş yapıyorsun ona bak...
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Whisper911 7 yıl
Vergiden kaciriyo cakallar :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
ekran segmentini LG aldı gidiyor hem led/3d tv ve monitör satışları arttı ki zaten fazlaydı hemde apple malum milyonlarca iphone ve ipad ekranını lg den satın alıyor samsung panel pazarında darbeyi hemşehrisinden yedi açıkçası
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

ekran segmentini LG aldı gidiyor hem led/3d tv ve monitör satışları arttı ki zaten fazlaydı hemde apple malum milyonlarca iphone ve ipad ekranını lg den satın alıyor samsung panel pazarında darbeyi hemşehrisinden yedi açıkçası

Ne zamandan beri Samsungtan alıyomuşta darbeyi yemiş Samsung.Başından beri Lg den alıyo zaten Apple .Samsung kendine paneli zor yetiştiriyor
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Erasmus78 7 yıl
Özellikle LCD ve Memory pazarında çakılmış resmen. Neden acaba?
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The Catalyst 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

Özellikle LCD ve Memory pazarında çakılmış resmen. Neden acaba?

sanki bu sorunun cevabını biliodum ama bi dakika düşüniyim
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erci501 7 yıl
samsung un tek eksiği reklam. iyi bir reklamla satışları ikiye hatta üçe bile katlayabilir.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Herkes Sağlam bir telefon bekliyo ondan olabilir.Söyle herkeze hitap eden bir telefon.
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bsliali 7 yıl
hep kazanmak nereye kadar arada dalgalanma olması gayet doğal :)
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gfbekir 7 yıl
dussun ki yukselebilsin
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Guest-F8946C419 7 yıl
Birim başına çok az kazanıyor 41.27'lik toplam fiyattan 3.44 komik bir rakam tabii bunu milyonlara vurunca fiyat iyi olurda sanırım sürümden kazanıyorlar..

Apple ile arayı düzeltmezse büyük bir gelir kaybına uğramaya devam eder..Umarım samsung hatasından döner, zamanında apple ve microsoft'un yaptığı gibi direk çalmaz, esinlenir.
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TikaMasala 7 yıl
Beter olsun insallah. Samsungun yerini motorola alsin, htc alsin. Samsung fanboylarida htc fanboyu olsun ne keyifli olur :)
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2K 7 yıl TikaMasala
muratremix

Beter olsun insallah. Samsungun yerini motorola alsin, htc alsin. Samsung fanboylarida htc fanboyu olsun ne keyifli olur :)

Dostum Samsung sana bir şey mi yaptı ?
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