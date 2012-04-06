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Samsung, bu yıl üç yeni Windows Phone işletim sistemli model tanıtmayı planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,7b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, bilindiği üzere akıllı telefonlarında Android, Windows Phone veya Bada mobil platformundan yana tercih yapıyor. Ancak Güney Koreli üreticinin, eylül ayından bu yana lanse ettiği akıllı telefonların tamamının Android işletim sistemli olması üzerine Windows Phone'un unutulduğunu düşünmeye başlamıştık ta ki bugüne dek.
WPDang cephesinden gelen haberlere göre Samsung, 2012 yılı içinde 3 yeni Windows Phone işletim sistemli modeli teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı planlıyor. Tanıtılacak modellerden birisinin SGH-i667 Mandel olması beklenmekte. Şu an için Mandel ile ilgili bilinen yalnızca iki farklı detay bulunuyor. O da akıllı telefonun 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ve LTE (4G) desteği sunacağı. Bu yıl tanıtılacak diğer iki model üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmış değil.

http://www.wpdang.com/archives/17642.html?ystfuv Yorum Yaz
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MattPegasus 7 yıl en beğenilen
Samsung'da çeşit çeşit yazılım yüklü telefonları var.Android,Bada,Java üzerine kurulu ve birde Windows phone.Yapabilse iOS yüklü telefon çıkaracak :D
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
RovcaniN
wusttiişte görmek istediğim hareketler :) samsung un yanında htc den de iyi kalitede windowslu telefonlar bekliyorum. kos koce windows u nokia ya bırakırlarsa yazık ederler. umarım fiyat konusunda nokiadan bağımsız olurlar çünkü eğer nokia yı baz alıp fiyat belirlerlerse en azından türkiye de satamazlar bu cihazları bence..
dostum bence nokiayı bu kadar hafife almamalısın. kendine göre bir kalitesi var onunda. özellikle malzeme kalitesi. made in finland bir kere. china değil :) benim hoşuma giden şey de bu.
Chine olunca dandik mi oluyor yani ?Çinlilerin elinde malzeme kalitesini düşüren bir madde mi var? Apple ın ürünleri bile çinde yapılıyor.Önemli olan nerde yapıdığı değil kim tarafından tasarlandığı ve hangi malzemeyi kullandığı...
RovcaniNwusttiişte görmek istediğim hareketler :) samsung un yanında htc den de iyi kalitede windowslu telefonlar bekliyorum. kos koce...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
RovcaniN

windows phonelerde nokia daha başarılı olacaktır. nokia- microsoft ortaklığı
Samsung bir pazar payını eline geçirsin. Microsoft nokianın yüzüne bakmaz bile
O ortaklık sadece işletim sistemini destekleme adına var.Pazarda bir çok üretici olunca yüzüne bakmaz nokianın.....

RovcaniNwindows phonelerde nokia daha başarılı olacaktır. nokia- microsoft ortaklığıSamsung bir pazar payını eline geçirsin. Micros...
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia'yı çok hafife alan yorumlar yapılıyor.. Belli bi dönem ciddi yanlış politikalar içerisinde olmuş bir şirket bu konuda haklı olan insan sayısı fazla ama bugün diğerlerine kıyasla 2. elini çok uygun fiyatlarla alabileceginiz nokia belle işletim sistemli bir c7 yada n8 elinize alırsanız nokia nın aslında isteyince yapabilen bir firma oldugunu anlayabilirsiniz.. Belle sürümüyle doğmuş olsaydı symbian yeni dönemi nokia da gercekten bu pazarda diğerleri kadar önem arz edebilirdi..kaldi ki malzeme kalitesi olarak hala çok iyi seviyedeler.
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XperiaTM 7 yıl
Nokiaya derin ve sert bir darbe daha geliyor desenize. 2 ay sonra çıkar kokusu. Nokia 5000 çalışan çıkardı falan diye.
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king1403 7 yıl
nokia nın kalitesi tartışılmaz bence. eski dev uzun süredir yazılımsal zayıflık nedeniyle çok geride kaldı. ama wp ile uzun vadede çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. ve wp nin 1 numarası da yine nokia olacaktır.
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bilalMW 7 yıl
kaşar ya samsung nerede para var hemen oraya atlıyor. Olum dur bir tarafın olsun bu ne lan? :D

Nükte bir yana global pazarda en çok satış yapmak isteyen tüm firmalar gözünü kırpmadan her türlü fırsatı kullanması normal.

Neden bilmiyorum ama 3 tane samsung cihaz eskittim ama hiçbiri bana Nokia kalitesini veremedi ve samsunglardan çok çektim.

610 lumia gel kurtar beni seni bekliyorum
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung, elin, nereye atsa başarılı işle rçıkartıyor buda yine busefer böyle olucakdır..
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phandroid 7 yıl
nokıanın meego ve symbian işletim sistemlerinden kopmamasının bir etkenide bu olabilir.
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DoSöDoKöKo 7 yıl
phone 7 phone 8 v.b. gibi microsoft işletim sistemlerde nokia lumia serisi daha başarılı olacaktır....
ayrıca samsung nokia kadar kaliteli telefon üretmiyor... kullandıklarımdan sabit olmuş fikirdir...
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Zombiee38 7 yıl
Dayanıklılık diyen arkadaşlar bide şuna baksınlar lütfen
youtube.com/...
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DarkEnergy 7 yıl
Ben Samsung'un kesinlikle bir kullanıcı kitlesi olduğuna inanmıyorum. İnsanlar Android kullanmak istiyor bu nedenle Samsung'u tercih ediyor (en azından ben). Ancak Nokia öyle bir marka değil. Kemikleşmiş bir kullanıcı kitlesi var. Daha 1 yıl önce kimse WP'dan bahsetmezken bu gün Nokia sayesinde insanlarda WP'a karşı ilgi oluştu. Sistem de boş değil gelen ilgileri sempatiye dönüştürmeyi başarıyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde piyasadaki dengelerin değişeceğini düşünüyorum.
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vidoko 7 yıl
win phone iddalı mı geliyor..ne?
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MERCURY2000 7 yıl
Samsung androide bel bağlamak istemiyor. Androide karşılık elinin altında çeşitli seçenekler bulunduruyor. Microsoft gibi bir firmayıda kaybetmek istemiyor. Wp7nin başrolünde Nokia olacak gibi gözüküyor. Şu an için zaten wp7yi özelleştirebilme yetkisine sahip tek firma Nokia. Daha ilerleyen dönemlerde kendi arayüzünü geliştirme yetkiside bulunuyor.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
liseli ya da liseli kafasındakiler yorum yapmasın. nokia adı geçince kötüle htc veya samsung adı geçince el alem iyi dedi diye inşallah maşallah harika gibi ergen yorumlar artıyor sonra.
nokia kesinlikle ve kesinlikle windows mobile platformunun amiral markası olacak. boşuna mı adamlar symbian'ı bile bırakma kararı alıp window mobile'a yöneldi. kolay mı öyle koskoca markayı, bilindik bir şirketi farklı bir alana kaydırmak. adamlar anlaşma imzaladıysa ortaklık varsa belli konularda bundan ilk nokia faydalanacaktır. ilk güncellemeleri, özel servisleri vs ilk nokia hayata geçirecektir. sonuçta bu da uzun vadede hesaplanan ve geri dönütü olacak olan şeyler.
kaldı ki nokia fellik fellik developer avında. hadi gelin window mobile'a uygulama yazın diye. bi sürü yatırım yapıyor bu konuda. samsung ne yapmış allah aşkına daha window mobile için?
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DarkEnergy 7 yıl
Şahsen Samsung kullanıcısı olsamda Aynı platformu kullandıktan sonra Nokia dışında markaya bakmam bile. Samsung malzeme kalitesi bakımından Nokia ile kıyaslanamaz.
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kehant 7 yıl
nokianın yeni Modellerinde mazelem kalitesi gerçekten üst düzeyde karbon yapısıyla ne ekran nede kasaçiziliyor çizilsede kasanınaltından aynırenkçıkıyor süper nokiada şuansadece donanımda skıntı var yazılımla bakalımpazar payı ne olcak
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playmaker10 7 yıl
Samsung'un Nokia'ya darbe vuracağını sanmıyorum bu alanda. Bada ve WP platformlu telefonlar çıkarsalar da hiçbir zaman fazla ciddiye almıyorlar. Nokia'nın ise tek çıkış yolu WP
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