Samsung, bu yıl üç yeni Windows Phone işletim sistemli model tanıtmayı planlıyor

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Samsung, bilindiği üzere akıllı telefonlarında Android, Windows Phone veya Bada mobil platformundan yana tercih yapıyor. Ancak Güney Koreli üreticinin, eylül ayından bu yana lanse ettiği akıllı telefonların tamamının Android işletim sistemli olması üzerine Windows Phone'un unutulduğunu düşünmeye başlamıştık ta ki bugüne dek.
WPDang cephesinden gelen haberlere göre Samsung, 2012 yılı içinde 3 yeni Windows Phone işletim sistemli modeli teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı planlıyor. Tanıtılacak modellerden birisinin SGH-i667 Mandel olması beklenmekte. Şu an için Mandel ile ilgili bilinen yalnızca iki farklı detay bulunuyor. O da akıllı telefonun 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ve LTE (4G) desteği sunacağı. Bu yıl tanıtılacak diğer iki model üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmış değil.
http://www.wpdang.com/archives/17642.html?ystfuv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nükte bir yana global pazarda en çok satış yapmak isteyen tüm firmalar gözünü kırpmadan her türlü fırsatı kullanması normal.
Neden bilmiyorum ama 3 tane samsung cihaz eskittim ama hiçbiri bana Nokia kalitesini veremedi ve samsunglardan çok çektim.
610 lumia gel kurtar beni seni bekliyorum
ayrıca samsung nokia kadar kaliteli telefon üretmiyor... kullandıklarımdan sabit olmuş fikirdir...
youtube.com/...
nokia kesinlikle ve kesinlikle windows mobile platformunun amiral markası olacak. boşuna mı adamlar symbian'ı bile bırakma kararı alıp window mobile'a yöneldi. kolay mı öyle koskoca markayı, bilindik bir şirketi farklı bir alana kaydırmak. adamlar anlaşma imzaladıysa ortaklık varsa belli konularda bundan ilk nokia faydalanacaktır. ilk güncellemeleri, özel servisleri vs ilk nokia hayata geçirecektir. sonuçta bu da uzun vadede hesaplanan ve geri dönütü olacak olan şeyler.
kaldı ki nokia fellik fellik developer avında. hadi gelin window mobile'a uygulama yazın diye. bi sürü yatırım yapıyor bu konuda. samsung ne yapmış allah aşkına daha window mobile için?
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