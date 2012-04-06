Samsung, bu yıl üç yeni Windows Phone işletim sistemli model tanıtmayı planlıyor

Samsung, bilindiği üzere akıllı telefonlarında Android, Windows Phone veya Bada mobil platformundan yana tercih yapıyor. Ancak Güney Koreli üreticinin, eylül ayından bu yana lanse ettiği akıllı telefonların tamamının Android işletim sistemli olması üzerine Windows Phone'un unutulduğunu düşünmeye başlamıştık ta ki bugüne dek.



WPDang cephesinden gelen haberlere göre Samsung, 2012 yılı içinde 3 yeni Windows Phone işletim sistemli modeli teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı planlıyor. Tanıtılacak modellerden birisinin SGH-i667 Mandel olması beklenmekte. Şu an için Mandel ile ilgili bilinen yalnızca iki farklı detay bulunuyor. O da akıllı telefonun 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ve LTE (4G) desteği sunacağı. Bu yıl tanıtılacak diğer iki model üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmış değil.



http://www.wpdang.com/archives/17642.html?ystfuv