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    Android 16 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler

    Google, Android 16'nın ilk beta sürümünü resmen yayınladı. Halihazırda Pixel cihazlar için erişime açılan güncelleme, birden fazla yenilik sunuyor. İşte detaylar...
    Android 16 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, Android Beta Programı özelinde Android 16'nın ilk beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Detaylı özellikler muhtemelen önümüzdeki Google I/O kapsamında yapılacak. Ancak bunun öncesinde Android 16 Beta 1, birkaç önemli iyileştirme ile geliyor. İşte sunulan tüm yenilikler ve daha fazlası...  

    Android 16 Beta 1 yayınlandı

    Android 16 Beta 1, özellikle büyük ekranlı cihazlar için önemli yenilikler içeriyor. Artık tabletler, katlanabilir telefonlar ve Chromebook’lar için ''uygulamaların büyük ekranlarda ekran yönünü ve yeniden boyutlandırılabilirliğini kısıtlama yeteneği'' kaldırılmış olacak. Bu sayede, uygulamalar farklı pencere boyutlarına otomatik olarak uyum sağlayacak ve kullanıcılar, cihazlarına göre optimize edilmiş bir deneyim yaşayacak.

    Android 16 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Güncelleme ile öne çıkan bir diğer yenilik, Canlı Güncellemeler (Live Updates) adı verilen yeni bildirim türü. Sürekli güncellenen ve önemli bilgileri doğrudan kilit ekranında gösteren bu sistem, özellikle uzun süreli süreçleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Böylece bildirimlerin diğer mesajlar arasında kaybolmasını önlenmiş olacak.

    Android 16, son kullanıcı deneyiminin yanı sıra geliştiricilere yönelik bir dizi yeni özellik de getiriyor. Bunlardan biri Gelişmiş Profesyonel Video (APV - Advanced Professional Video) desteği. Bu yeni codec, yüksek kaliteli video kaydı ve düzenleme süreçlerine yönelik zellikle profesyonel içerik üreticilerine fayda sağlayacak.

    Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 802.11az desteği öne çıkıyor. Yeni güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte, bu protokol daha doğru konum belirleme, daha yüksek ölçeklenebilirlik ve AES-256 şifreleme gibi ek güvenlik önlemleri sunuyor. Yeni güncelleme kapsamında sunulacak yenilikler şu şekilde:

    • Gelişmiş Profesyonel Video Desteği
    • Uyarlanabilir Uygulamalar
    • Canlı Güncellemeler
    • Bağlantı iyileştirmeleri
    • Fotoğraf Seçici
    • Gizlilik Koruma Alanı
    • Üç düğmeli gezinme desteği
    • Kameralar için otomatik gece modu sahne algılama
    • Dikey metin oluşturma ve ölçme için düşük seviyeli destek
    • Android cihaz ile desteklenen başka bir donanım parçası arasındaki mesafeyi ve açıyı belirlemek için genel mesafe ölçme API'si.
    • Daha zengin dokunsal deneyimler

    Android 16 ne zaman çıkıyor?

    Aktarıldığı kadarıyla Android 16 Beta 1 güncellemesi, Ocak 2025 güvenlik yaması ile geliyor ve Pixel Fold&Tab modelinden Pixel 6 ve sonrasına kadar olan tüm Pixel cihazlarıyla uyumlu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, değişikliklerle ilgili daha fazla detayın gelecekte açıklanması bekleniyor. Ayrıca nihai sürüm için kullanıcıların yılın ortasına kadar beklemesi gerekecek. 

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