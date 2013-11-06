Samsung bükülebilir ekranlarını 2015 yılında tüketici ile buluşturacak





Samsung'un uzun süredir devam eden esnek ekran çalışmaları Galaxy Round akıllı telefonu ile ilk meyvesini vermişti. Ancak cihazın ekranı sabit bir eğime sahipken beklendiği gibi bükülebilir bir ekran karşımıza çıkmadı.





Bükülebilir ekrana sahip mobil cihazların önünde şimdilik önemli teknolojik engeller bulunurken, Samsung bunları 2015 yılında aşmayı planlıyor.





Firma içerisinde sızdırılan yol haritası ve basın sözcüsünün açıklamasına göre, firma gerçek anlamda bükülebilir ekranlarını 2015 yılında son kullanıcıya sunmayı planlıyor. Teknolojinin önündeki engellerin ise 2014 yılında aşılması bekleniyor.





Bükülebilir ekran yanında bükülebilir bileşenleri de zaruri hale getirdiği için işlemci, RAM, batarya gibi parçaların da buna ayak uydurması gerekiyor. Samsung'un yine 2015 yılında yarıiletken çalışmalarında da önemli aşamalar katetmesi gerekiyor.





Firmanın hedefi akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlara bükülebilir ekran tedariği yapmak. Ayrıca Galaxy Round akıllı telefonu ve Galaxy Gear akıllı saatinin yeni nesillerinin daha gelişmiş bir şekilde üretilmesi hedefleniyor.