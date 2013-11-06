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Samsung bükülebilir ekranlarını 2015 yılında tüketici ile buluşturacak

5 yıl
687
1
10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bükülebilir ekranlarını 2015 yılında tüketici ile buluşturacak

Samsung'un uzun süredir devam eden esnek ekran çalışmaları Galaxy Round akıllı telefonu ile ilk meyvesini vermişti. Ancak cihazın ekranı sabit bir eğime sahipken beklendiği gibi bükülebilir bir ekran karşımıza çıkmadı.

Bükülebilir ekrana sahip mobil cihazların önünde şimdilik önemli teknolojik engeller bulunurken, Samsung bunları 2015 yılında aşmayı planlıyor.

Firma içerisinde sızdırılan yol haritası ve basın sözcüsünün açıklamasına göre, firma gerçek anlamda bükülebilir ekranlarını 2015 yılında son kullanıcıya sunmayı planlıyor. Teknolojinin önündeki engellerin ise 2014 yılında aşılması bekleniyor.

Bükülebilir ekran yanında bükülebilir bileşenleri de zaruri hale getirdiği için işlemci, RAM, batarya gibi parçaların da buna ayak uydurması gerekiyor. Samsung'un yine 2015 yılında yarıiletken çalışmalarında da önemli aşamalar katetmesi gerekiyor.

Firmanın hedefi akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlara bükülebilir ekran tedariği yapmak. Ayrıca Galaxy Round akıllı telefonu ve Galaxy Gear akıllı saatinin yeni nesillerinin daha gelişmiş bir şekilde üretilmesi hedefleniyor. 

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Mazzini 5 yıl en beğenilen
Kızda tam herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenekmiş (Motor biraz ağır oldu)
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Adamlar yapiyor hayal et hayal et diye bas bas bagiran apple ise eski teknoloji parmak izini millete kakaliyor funlar ise wauv wauv diye kivraniyor. Insallah yakin zamanda bu cihazlari goruruz.
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gokhans19 5 yıl
Adamlar 10 numara yapmışlar. Apple 10da 1ini yapsa işte dünya harikası derdiniz.

Keşke yakın zamanda böyle telefonlar gelse ne güzel olur. Sıfır çerçeveli ipince kitap gibi açıyorsun tablet oluyor kapıyorsun telefon oluyor daha ne olsun.
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furkann20 5 yıl
Ben hayatımda bu kadar basit bir reklam daha görmedim.
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DH Misafiri 5 yıl
ilk ekran bükücü..first screen bender..
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olağan_şüpheli 5 yıl
şu motor kaşar diyen arkadaşlar ceza alacak mı merak ediyorum.
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Turkforce 5 yıl
Bükülemeyecek bileşenler telefonun alt kısmına toplanıp ekran kısmı yalnız bırakılabilir. Sonuçta artık elektronik bileşenlerin olduğu kısım en az yer kaplayan kısım.
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General. 5 yıl
Mazzini
Kızda tam motormuş

bu ararlar kaşar çok ucuz
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biggame 5 yıl
Mazzini

Kızda tam motormuş


ne motoru bu araba motoru mu?
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Mazzini 5 yıl en beğenilen
Kızda tam herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenekmiş (Motor biraz ağır oldu)
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