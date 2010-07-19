Samsung da Apple'ın basın toplantısı karşısında sessizliğini bozdu

Apple'ın cuma günü düzenlediği basın toplantısında anten probleminin yalnızca iPhone 4'te bulunmadığını göstermek adına çeşitli firmaların modelleri ekrana yansıtılmış; çekim gücünün düşüşü gözler önüne serilmeye çalışılmıştı. Toplantıyı izleyen günlerde BlackBerry'nin CEO'su ve HTC bu konudaki tepkilerini dile getirmişti. Bugün Samsung, Apple karşısında sessizliğini bozdu.

Samsung'un basın sözcüsü, toplantıda gösterilen Omnia II'nin anten donanımının alt kısımda konumlandırıldığını buna karşın iPhone 4'ün anteninin sol alt köşede bulunduğunu, Samsung'un anten dizaynının el ile anten arasındaki mesafenin korunmasını sağladığını, akıllı telefonların pazara sunulmadan önce pek çok teste tabi tutulduğunu ve şebeke problemi yaşamadıklarını açıkladı.