Samsung da Apple'ın basın toplantısı karşısında sessizliğini bozdu

Apple'ın cuma günü düzenlediği basın toplantısında anten probleminin yalnızca iPhone 4'te bulunmadığını göstermek adına çeşitli firmaların modelleri ekrana yansıtılmış; çekim gücünün düşüşü gözler önüne serilmeye çalışılmıştı. Toplantıyı izleyen günlerde BlackBerry'nin CEO'su ve HTC bu konudaki tepkilerini dile getirmişti. Bugün Samsung, Apple karşısında sessizliğini bozdu.
Samsung'un basın sözcüsü, toplantıda gösterilen Omnia II'nin anten donanımının alt kısımda konumlandırıldığını buna karşın iPhone 4'ün anteninin sol alt köşede bulunduğunu, Samsung'un anten dizaynının el ile anten arasındaki mesafenin korunmasını sağladığını, akıllı telefonların pazara sunulmadan önce pek çok teste tabi tutulduğunu ve şebeke problemi yaşamadıklarını açıkladı.
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Kalın sağlıcakla.
Hepnizin ici gidiyor ama bir sebepten sahip olamıyorsan bulaşma. Sok samsung un bilmem nesi yok htcnin bilmem ne modeli. Gidin allah askına iphone 2g ye bile yaklasamadilar daha gerisi hikaye.
Alternatifi olmayan ürünlere herzaman çamur atın. Eninde sonunda elinizde iphone la gezersiniz.
Nerden mı biliyorum; bende sizin gibiydimde ordan biliyorum.
Apple n97 yada omnia 2 gibi bir cihaz yapsaydı dünyayı başına yıkarlardı. Diğerleri yaptı ve bir sürü insanı bir güzel yoldular.
Ben mağdurum dediğinde ne verdiler bu markalar sana bir güzel 3ün 1 I'ni.
Zaten dünyada apple kadar yaptığı ürünlerin arkasında duran bir marka daha yok.
Memnun değilseniz getirin paranızı alın diyen başka marka var mı? Yooook.
Yeter artık apple sıvadı diyen bir kesim garip insan topluluğu. Telefonun çekme barlarıyla kafayı yediniz. Gelsin buraya bakar alırsınız yada almazsınız. Bu kadar basit.
Adamların elinde iphone kalmamış, sıçıyor bu adamlar ama öyle mı?
Bu kadar sorun varsa neden hepsi geri getirip paralarını geri almıyorlar sizce?
Apple'ın hissedarları herhalde bu satın alanlar.
Apple'a bende kızıyorum aslında.
Piyasadaki bütün markaları tepelerine çıkarttılar.
Hele Nokia konuşuyorya yuh artık...
Sizin derdiniz nedir? Bir haftadan fazladır sabahtan akşama kadar bütün başlıklarda Apple batırdı yok steve rezil etti, diğerlerine çamur attılar, çekmiyo bilmem naapmıyo falan filan hep aynı şeyler, aynı cümleler... Başka işiniz gücünüz yokmu? Bu kadar kin dolu oluşunuzun sebebi nedir? Steve size bir şey mi yaptı acaba?
Her şey bir kenara hadi Apple ın belli bir kullanıcı kitlesi, sorunlu dediğiniz cihazlardan memnun kullanıcıları var ve savunuyorlar. Size ne oluyorda bitmek bilmeyen bir gayretle tutarsıca ve sadece abuk varsayımlarınıza dayanarak bu kadar uğraşıyorsunuz?
Bu Apple ile uğraşma işini resmen mesai haline getirdiniz. Üste para verseler bu kadar gayretle uğraşacak adam bulamazlar eminim. Adam başı yüzlerce post kastınız ki bunu yapan adam ya bundan para kazanıyordur ya da evden çıkmayan, klayye başında sataşacak yer arayan sorunlu bir tiptir.
iphone almak ulaşılması zor bir mertebe gibi davranan sizler oldukça apple düşmanları çoğalır tabi. ferrari alamayan da çok, kim onun hakkında kötü yorum yapıyor? kimse. ee, demek ki parasında değil sorun. sorunu varsa söylüyoruz. esas sorunu olup da gizlemeye çalışan sizler necisiniz ben onu çözemiyorum. alın arkadaşım telefonunuzu. nirvanaya ulaşın. ha şimdi dersin, sen alamazsın zaten ondan böyle yorum yapıyorsun. buna hiç emin olma.
Samsung : Bence hiçbir yenilik yok. her yıl bir kasa uydurur, o kasa üzerinden 20 tane model çıkarır. bazısına 1.3 kamera koyar, bazısını 5 mp yapar, aynı modelin iki versiyonunu çıkarır, bakarsınız ağır işleyen java uygulamalar, ağır işleyen sistem, güncelleme yapılamayan bir teknoloji. uygulama pazarı yok.
Nokia : Bütün telefonlarının kasası farklı, menüsü aynı. hiçbir değişiklik yok. ovistore o kadar reklam yaptı ama en fazla 100 tane uygulama var. ve çoğuda çalışıp çalışmama arasında gidip geliyor. telefonlarda güncelleme yok, güncelleme isteyen yeni özellik isteyen telefonu değiştirmek zorunda kalıyor.
İphone : Her güncellemede telefona katılan yeni bir özellik, milyonlarca ücretsiz program, stabil çalışan sistem, herşey bir arada ayrı fiyat yok, VE HİÇBİRİNDE OLMAYAN ANGRY BIRDS OYUNUUU