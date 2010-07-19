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Samsung da Apple'ın basın toplantısı karşısında sessizliğini bozdu

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Apple'ın cuma günü düzenlediği basın toplantısında anten probleminin yalnızca iPhone 4'te bulunmadığını göstermek adına çeşitli firmaların modelleri ekrana yansıtılmış; çekim gücünün düşüşü gözler önüne serilmeye çalışılmıştı. Toplantıyı izleyen günlerde BlackBerry'nin CEO'su ve HTC bu konudaki tepkilerini dile getirmişti. Bugün Samsung, Apple karşısında sessizliğini bozdu.

Samsung'un basın sözcüsü, toplantıda gösterilen Omnia II'nin anten donanımının alt kısımda konumlandırıldığını buna karşın iPhone 4'ün anteninin sol alt köşede bulunduğunu, Samsung'un anten dizaynının el ile anten arasındaki mesafenin korunmasını sağladığını, akıllı telefonların pazara sunulmadan önce pek çok teste tabi tutulduğunu ve şebeke problemi yaşamadıklarını açıkladı.

 


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clopin 8 yıl
Diğer markalar apple in reklamınımi çok yapıyo applei kullanıp kendi reklamınımi yapıyo bilmeden anlamış değilim.
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desx 8 yıl
Apple hayranları çok eğelenceliler hakikaten
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sagy 8 yıl
2 yılık iphone 3g kulanıcısı olarak söylemeliyimki ben işim sadece wifi ile internet ve facebook youtube falan bunlar beni iphoneye baglayan bunlardı 2 yıl geçmesine ragmen itunes e baglıkalmak beni sinir ediyordu ve ios4 sonra da cihaz tam bi uyuz oldu merakla ip4 bekli yordum ama anten sorunu ve ekranı büyüt memesi beni üzdü sonra onu gördüm Galaxy s bucihaz da istedigim herşey var 4 inç süper ekran hız android ve özgülük itunes saçmalıgıyok en basitinden tam bana göre form dan da takip ediyorum bu cihazı çogunlukla eski iphoneciler alıyo ve yorum ları şu iphoneden başka cihaz kulanamam diyor dum ama iyi ki de galaxy s almışım diyor lar
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sagy 8 yıl
Ya arkadaşlarım apple diyorki avuçiçi tunca her telde sinyal kaybı oluyo ok kardeşim yanız senin ip4 sadece sol alt köşesine dokunman yeterli sanki anteni dışardan yap mışlar adamlar avuçlamaya gerek yok hatalı donanım olmuş yani işin özeti s.j mükebel deyiliz derken hata oldugun kabülendi yoksa böyle kibirli bir firma vedava kılıf dagıtmaz
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RapscallioN 8 yıl
Ya arkadaşlar bir firmanın bedava kılıf verelim sorunu çözene kadar demesini bile anlayamıyorsanız size söyleyecek hiçbirşeyim yok artık...Samsung s8300 var istediğim kadar sıkı tutayım sinyal kaybolmuyor, 5 bar ise en fazla 3 e düşüyor...
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Mr. Jingles 8 yıl
"Söz gümüşse sükût altındır." demiş atalarımız. Bu yüzden size karşı sükût etmenin en doğru davranış olduğunu düşünüyorum.

Kalın sağlıcakla.
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SANALKAPTAN 8 yıl
Çamur at izi kalsın mantığı. İphone kullanmayanlar yada kullanamayanlar cikipta onun bunun ağzında yorum yapmasın. Bosa konuşuyorsunuz yok suyu var yok busu kötü yok bilmemne. Kardesim alıp kullanmadiysan konuşma. baskalarının şeyiyle gerdege girme.

Hepnizin ici gidiyor ama bir sebepten sahip olamıyorsan bulaşma. Sok samsung un bilmem nesi yok htcnin bilmem ne modeli. Gidin allah askına iphone 2g ye bile yaklasamadilar daha gerisi hikaye.

Alternatifi olmayan ürünlere herzaman çamur atın. Eninde sonunda elinizde iphone la gezersiniz.

Nerden mı biliyorum; bende sizin gibiydimde ordan biliyorum.
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mertgraph1979 8 yıl
Hala apple'ı diğer markalarla bir tutuyolar. Samsungun yada diğer başka bir markanın telefonu iphone kadar heyecanla bekleniliyormuydu. Aportta bekliyen bir sürü marka ve insan var apple bir açık versede tepesine binsek diye. Başka hangi marka var bu kadar nefret edeni olan.

Apple n97 yada omnia 2 gibi bir cihaz yapsaydı dünyayı başına yıkarlardı. Diğerleri yaptı ve bir sürü insanı bir güzel yoldular.

Ben mağdurum dediğinde ne verdiler bu markalar sana bir güzel 3ün 1 I'ni.

Zaten dünyada apple kadar yaptığı ürünlerin arkasında duran bir marka daha yok.

Memnun değilseniz getirin paranızı alın diyen başka marka var mı? Yooook.

Yeter artık apple sıvadı diyen bir kesim garip insan topluluğu. Telefonun çekme barlarıyla kafayı yediniz. Gelsin buraya bakar alırsınız yada almazsınız. Bu kadar basit.

Adamların elinde iphone kalmamış, sıçıyor bu adamlar ama öyle mı?

Bu kadar sorun varsa neden hepsi geri getirip paralarını geri almıyorlar sizce?
Apple'ın hissedarları herhalde bu satın alanlar.

Apple'a bende kızıyorum aslında.
Piyasadaki bütün markaları tepelerine çıkarttılar.
Hele Nokia konuşuyorya yuh artık...
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Jlozde 8 yıl
Samsung ve Apple kesinlikle kıyaslanamayacak 2 marka... Apple'ın profesyonelliğini yakalayamayacak bir marka. Her nekadar Türkiye disdiribitörü biraz farklı davransada, yurt dışında Apple'ın müşterileri çok daha değerlidir. Son üründe hızlı davrandıkları için bende kızıyorum... Fakat bu anten problemi her cihazda yaşanan bir durum değil istatisliklere bakarsanız, gayet az olduğunu göreceksiniz. Sadece abartılıyor ve büyütülüyor. Şu zamana kadar 2 Samsung telefon üretim hatasından elimde patladı. En azından Apple arkasında durup düzeltmeye çalışıyor...
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Mr. Jingles 8 yıl
Hayatımda duyduğum en saçma savunmaydı. Diğer firmalarda da aynı sorunun olduğundan bahsederek işin içinden çıkmaya çalışması gerçekten çok çirkin bir davranıştı. Madem onlarda da böyle bir sorun vardı niye bugüne kadar böyle bir sorun çıkmadı diye sorarlar adama? Ki diğer firmaların yanıtı da gecikmedi. S.J. bu açıklamalarıyla hem kendisini hem de Apple'ı rezil etti.
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HexfeT 8 yıl
sugar_klavyeci

Hayatımda duyduğum en saçma savunmaydı. Diğer firmalarda da aynı sorunun olduğundan bahsederek işin içinden çıkmaya çalışması gerçekten çok çirkin bir davranıştı. Madem onlarda da böyle bir sorun vardı niye bugüne kadar böyle bir sorun çıkmadı diye sorarlar adama? Ki diğer firmaların yanıtı da gecikmedi. S.J. bu açıklamalarıyla hem kendisini hem de Apple'ı rezil etti.


Sizin derdiniz nedir? Bir haftadan fazladır sabahtan akşama kadar bütün başlıklarda Apple batırdı yok steve rezil etti, diğerlerine çamur attılar, çekmiyo bilmem naapmıyo falan filan hep aynı şeyler, aynı cümleler... Başka işiniz gücünüz yokmu? Bu kadar kin dolu oluşunuzun sebebi nedir? Steve size bir şey mi yaptı acaba?

Her şey bir kenara hadi Apple ın belli bir kullanıcı kitlesi, sorunlu dediğiniz cihazlardan memnun kullanıcıları var ve savunuyorlar. Size ne oluyorda bitmek bilmeyen bir gayretle tutarsıca ve sadece abuk varsayımlarınıza dayanarak bu kadar uğraşıyorsunuz?

Bu Apple ile uğraşma işini resmen mesai haline getirdiniz. Üste para verseler bu kadar gayretle uğraşacak adam bulamazlar eminim. Adam başı yüzlerce post kastınız ki bunu yapan adam ya bundan para kazanıyordur ya da evden çıkmayan, klayye başında sataşacak yer arayan sorunlu bir tiptir.
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SyMPaTHyc 8 yıl
Hele bu forumda parasi olmayipda alamayanlar tam bir apple dusmani gibi davraniyorlar
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Chandler Bing 8 yıl

SyMPaTHyc

Hele bu forumda parasi olmayipda alamayanlar tam bir apple dusmani gibi davraniyorlar

iphone almak ulaşılması zor bir mertebe gibi davranan sizler oldukça apple düşmanları çoğalır tabi. ferrari alamayan da çok, kim onun hakkında kötü yorum yapıyor? kimse. ee, demek ki parasında değil sorun. sorunu varsa söylüyoruz. esas sorunu olup da gizlemeye çalışan sizler necisiniz ben onu çözemiyorum. alın arkadaşım telefonunuzu. nirvanaya ulaşın. ha şimdi dersin, sen alamazsın zaten ondan böyle yorum yapıyorsun. buna hiç emin olma.
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filteke 8 yıl
apple ile diğer telefonlar arası rekabet aynı Rovkçılar ile Rapçiler arasındaki kavgaya benziyor. buna kullananlarda dahil oluyor. ister telefon çeksin yada çekmesin kullanıcı memnunsa kimsenin birşey demeye hakkı yok
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
çamur atana kadar elindekini topla adam gibi telefon cıkar:)
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ozgurcelen 8 yıl
valla dostlar kim ne derse desin , apple daha mükemmeli çıkana kadar en mükemmel cihazı yaptı. her cihazda hata olur, bu kadar biliyorsanız kendiniz uğraşında yapın. adamlar 200.000 telif satın almışlar. varmı acaba böyle bir cihaz ?

Samsung : Bence hiçbir yenilik yok. her yıl bir kasa uydurur, o kasa üzerinden 20 tane model çıkarır. bazısına 1.3 kamera koyar, bazısını 5 mp yapar, aynı modelin iki versiyonunu çıkarır, bakarsınız ağır işleyen java uygulamalar, ağır işleyen sistem, güncelleme yapılamayan bir teknoloji. uygulama pazarı yok.

Nokia : Bütün telefonlarının kasası farklı, menüsü aynı. hiçbir değişiklik yok. ovistore o kadar reklam yaptı ama en fazla 100 tane uygulama var. ve çoğuda çalışıp çalışmama arasında gidip geliyor. telefonlarda güncelleme yok, güncelleme isteyen yeni özellik isteyen telefonu değiştirmek zorunda kalıyor.

İphone : Her güncellemede telefona katılan yeni bir özellik, milyonlarca ücretsiz program, stabil çalışan sistem, herşey bir arada ayrı fiyat yok, VE HİÇBİRİNDE OLMAYAN ANGRY BIRDS OYUNUUU

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