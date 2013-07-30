Samsung da gerçek 8 çekirdekli işlemci hazırlığı içerisinde





Yılın başlarında tanıttığı big.LITTLE tasarımını temel alan 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken Samsung, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunların başında yongasetinin hiçbir zaman aynı anda 8 çekirdeği çalıştırmadığı geliyordu. Ancak Tayvanlı MediaTek’in tanıttığı gerçek 8 çekirdekli MT6592 çözümü, gelecek yılın bu tarz çözümlerin yılı olacağını gösteriyor. Samsung da şimdiden kolları sıvamış durumda.





Güney Koreli kaynaklara göre Samsung yarışın dışında kalmamak adına gerçek 8 çekirdekli bir yongaseti üzerinde çalışmalara başladı. Yongaseti hakkında herhangi bir detay bulunmazken, Exynos 5 ailesine dahil olacağı ve gelecek yılın ortalarına doğru ilk cihazlarda boy göstermeye başlayacağı belirtiliyor.





Gelecek yıla gerçek 8 çekirdekli yongaseti ile girecek bir diğer firma da Huawei olacak. K3V3 adındaki bu işlemci 8 adet Cortex-A15 çekirdeğine sahip olacak ve enerji verimliliği geliştirilen yeni bir güç yönetimi uygulamasıyla en üst düzeyde tutulacak.





Ancak işlemci çekirdeklerinin arttığı bir dönemde yazılım tarafında da bazı gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Halen sayısız uygulama tüm çekirdekleri aynı anda kullanacak optimizasyona sahip değil. İlk olarak bu handikapın giderilmesi şart. Biraz pazarlama stratejisi olarak görülen çekirdek sayısının artırılması tüketici tarafında da büyük ilgi gördüğü için tasarımcıların ve üreticilerin bu alandaki yatırımları giderek artıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-also-working-on-true-octa-core-processor_id45859