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Samsung da gerçek 8 çekirdekli işlemci hazırlığı içerisinde

5 yıl
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51
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung da gerçek 8 çekirdekli işlemci hazırlığı içerisinde

Yılın başlarında tanıttığı big.LITTLE tasarımını temel alan 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken Samsung, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunların başında yongasetinin hiçbir zaman aynı anda 8 çekirdeği çalıştırmadığı geliyordu. Ancak Tayvanlı MediaTek’in tanıttığı gerçek 8 çekirdekli MT6592 çözümü, gelecek yılın bu tarz çözümlerin yılı olacağını gösteriyor. Samsung da şimdiden kolları sıvamış durumda.

Güney Koreli kaynaklara göre Samsung yarışın dışında kalmamak adına gerçek 8 çekirdekli bir yongaseti üzerinde çalışmalara başladı. Yongaseti hakkında herhangi bir detay bulunmazken, Exynos 5 ailesine dahil olacağı ve gelecek yılın ortalarına doğru ilk cihazlarda boy göstermeye başlayacağı belirtiliyor. 

Gelecek yıla gerçek 8 çekirdekli yongaseti ile girecek bir diğer firma da Huawei olacak. K3V3 adındaki bu işlemci 8 adet Cortex-A15 çekirdeğine sahip olacak ve enerji verimliliği geliştirilen yeni bir güç yönetimi uygulamasıyla en üst düzeyde tutulacak. 

Ancak işlemci çekirdeklerinin arttığı bir dönemde yazılım tarafında da bazı gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Halen sayısız uygulama tüm çekirdekleri aynı anda kullanacak optimizasyona sahip değil. İlk olarak bu handikapın giderilmesi şart. Biraz pazarlama stratejisi olarak görülen çekirdek sayısının artırılması tüketici tarafında da büyük ilgi gördüğü için tasarımcıların ve üreticilerin bu alandaki yatırımları giderek artıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-also-working-on-true-octa-core-processor_id45859 Yorum Yaz
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digimon52 5 yıl en beğenilen
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Jacobıan 5 yıl
gidin yazılım geliştirin abi 16gb telefon alıyoruz 8 gb bize kalan
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UnemployedMan 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

İsterse 186418543515546853418548648646843548468468 çekirdek koysun , yine iPhone'un oyun optimizasyonuna , iOS Stabilitesine , Performansına yetişemez.


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Speedy-Stepİsterse 186418543515546853418548648646843548468468 çekirdek koysun , yine iPhone'un oyun optimizasyonuna , iOS Stabilitesine ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ecs_elite_group 5 yıl
ee yazılım bedava olunca kimse elini yazlımın altına sokup hızlandırmıyor.
onlarda yazlımın açığını donanımı yükselterek gideriyor ve bide yok bizim ürünümüz şu kadar ramli bu kadar işlemcili diyip tüketicinin gözünü boyayıp fahiş fiyata ürün satıyorlar insanlarda alıyor.
Google ve android ekosistemine cihaz üreten firmalar androidin Arge işlerini şeffaf sivil bir vakfa verseydi ve bu vakıf üretilen her android cihaz için 1 dolar gibi bir bağış talep etseydi üreticilerden. android şu anki bulunduğu durumdan çok çok ilerde olurdu
eminim ki şu an antutu benchmarkdan 7bin puan alan cihazlar şu an en hızlı varsayılan 30000 puan alan telefonlardan 4 kat daha hızlı ve stabil çalışırdı.
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vamp 5 yıl
A15 işlemciler için ağladınız adamlar enerji verimliliği olmadığı için a7 li versiyonu koyunca yine mi ağlıyorsunuz O zaman 8 tane a7 isteseydiniz samsungta bu kadar uğraşmasaydı
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kuruwa 5 yıl
Ancak işlemci çekirdeklerinin arttığı bir dönemde yazılım tarafında da bazı gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Halen sayısız uygulama tüm çekirdekleri aynı anda kullanacak optimizasyona sahip değil. İlk olarak bu handikapın giderilmesi şart. Biraz pazarlama stratejisi olarak görülen çekirdek sayısının artırılması tüketici tarafında da büyük ilgi gördüğü için tasarımcıların ve üreticilerin bu alandaki yatırımları giderek artıyor. MASAÜSTÜ İŞLEMCİLERDE YAŞANAN STANDART DURUM HALADA ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİLKEN BAKALIM BUNLARDA NASIL OLACAK
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kucukyenici 5 yıl
Çekirdek yarışı! Telefonlar neredeyse alev alacaklar ısınmaktan. Çekirdek artışı yerine stabil çalışma üzerine yoğunlaşın.
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ekosss35 5 yıl
Ne kadar çok telefon geliştiricisi var bu konuda ya helal olsun vallahi. Herkes bir yerden atıp tutuyor güzel. Kimisi diyor yok 8 sanal çekirdek, yok yutturmuşlar çekirdekleri, android zaten dandik, ios uçuyo, marifet çekirdekte değil, pil ömrünü geliştirin, çöp plastik.. Var mı daha söyleyeceğiniz ?? Adamların asıl işi pazarlama, lafları yalan olmadığı sürece istediği gibi kullanır. 8 çekirdek diyip en azından içinde neyin olup olmadığını bilmeden alan adamlar varsa samsung öyle vasıfsız insanları daha çok sömürsün. Pil ömrünü geliştirin diyorsunuz da, çok biliyosunuz sanırım pil ömrünü düşük tutuyo çünkü sarja taksın millet, kesin elektirik şirketleriyle anlaştı(!) gibi saçma sapan şeyler söylemenize az kalmış. Zaten öyle bir pil teknolojisi olmuş olsa apple samsung htc tüm şirketler sabahına yeni modelle gelir önünüze. Bu cihazlar zaten şurası iyi olunca burası düşük oluyor aman keşke o da olsaydı dediğiniz cihazlar değil. Ne bu 150 liraya anakartı alıyosun da 1600 mhz i oc ile destekliyor diye mağazayı yıktığın cihaz mı ?? Yorum yaparken etrafa sallamayı bırakın artık, haa isteyen istediği yorumu yapar hakkıdır ama uçsuz bucaksız sallamayı bırakın bari. HTC One alimunyum kasa diyip övüne övüne gezerken, kılıf takan insanlarsınız..
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muratai 5 yıl
4+4 ü Dünyanın ilk 8 çekirdekli mobil işlemcisi diye yutturmaya çalıştı Samsung, olmadı. Şimdide MediaTek'i kıskanmış olacaklarki onlardan daha geçte olsa 8 çekirdek işlemci üretecekler.
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muratai 5 yıl
4+4 ü Dünyanın ilk 8 çekirdekli mobil işlemcisi diye yutturmaya çalıştı Samsung, olmadı. Şimdide MediaTek'i kıskanmış olacaklarki onlardan daha geçte olsa 8 çekirdek işlemci üretecekler.
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Raikirin 5 yıl
Gelmesine gelsin de 8 çekirdeğin de hakkını verebileceğimiz şekilde kullanabilelim şu aletleri.Böyle bir platform,uygulama düzeni de gelsin beraberinde.
Şuan için çok şey istiyorum, evet.
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java 5 yıl
Çekirdek arsızı Samsung...




3 - 5 - 8 - 16 - 42 çekirdelisini bekliyoruz...
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wolf silver 5 yıl
Çinlıler samsungu kızdırmış olmalı :D :D
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UltraStreetFighter 5 yıl
digimon52
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yok daha neler cekirdege geldim ne buldum hahah citlatalim bari cit cit cit..
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Berbat Ferhat 5 yıl
S3 kullanıyorum, rehbere basınca ..kunu yemiş tavuk gibi düşünüyor. Kahroluyorum... Ne siz olun ne çekirdeğiniz olsun, halen çekirdekle çitlembikle adam kandırma derdindesiniz, yazıklar olsun!
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