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Samsung'dan akıllı koşu ayakkabısı geliyor

Samsung, kullanıcıların fitness aktivitelerini takip edebilmelerine olanak sağlayacak akıllı koşu ayakkabısı üzerinde çalışıyor. Şirketin bu konuda bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
4 ay
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı koşu ayakkabısı üzerinde çalıştığını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Ayakkabılar deri ve sentetik malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Patent, kullanılan teknoloji hakkında çok fazla bilgi vermese de yayınlanan görsellerden az çok fikir yürütmek mümkün.
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Görüldüğü kadarı ile ayakkabılara yerleştirilen sensörler iki şekilde etkinleştirilebilecek. Model A olarak tanımlanan tasarımda, arka taraftaki siyah şeridin çekilmesi gerekecek. Model B'de ise plastik kapağın arkasına gizlenmiş tuşlara basılarak sensörler aktif hale getirilebilecek.

Yardımcı uygulama ile çalışacak

Samsung'un akıllı koşu ayakkabıları kullanıcıların fitness aktivitelerini gerçek zamanlı olarak takip etmelerine ve kayıt altına almalarına olanak sağlayacak yardımcı bir uygulama ile çalışacak. Ayakkabıların ne kadar akıllı olacakları ve ne tür aktiviteleri izleyebilecekleri ise şu an için bilinmiyor.

https://en.letsgodigital.org/technology/samsung-smart-shoes/ Yorum Yaz
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deniz_sea 4 ay en beğenilen
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grafiker 4 ay
aslında bunları yıllar önce nike tomtom ile beraber yaptı shoe pod vardı. Sonra Garmin de yaptı fakat Garmin bir şekilde hepsini nabız bandına taktı. Şimdi benim gibi haftalık minumu 70K koşan bir adam için böyle bir ayakkabı anlamsız ki benim kanım bu ayakkabı olmayacak her ayakkabıya takılan bir chıp veya kadans sensörü olacaktır. Ayrıca bu tarz aletler daha çok yeni başlayanlara değil biraz daha amatör ve üstü koşan insanlara göre . Zaten haftalı 40K koşuyorsan bunların çok bir önemi yok. Çık koş zaten. Ama işler 70k ve110k bandında oluyorsa işler biraz değişiyor. Orada artık basış tekniğiniz sağ ayak sol ayak dengesi, havada kalma süresi, yükseldiğinizdeki salınımınız, ayağın yerle temas süreleri gibi şeyleri dikkate alıyorsunuz. Şimdi bu alet bunları ne kadar doğru ölçüyor. hadi onu ölçtü ne kadar doğru analiz edcek ve size bilgi verecek. Ayrıca strava vs gibi programlarla ne kadar uyumlu çalışıp size haftalık programınızda yardımcı olacak gibi daha bir çok şey var. Yani yolu çok.
He ayakkabı yapmasınlar bence çünkü benim genelde antrenman ayakkabım ayrı, yarış ayakkabım ayrı, Pist te antrenman yaptığım ayakkabım ayrı, Arazide koştuğum ayakkabım ayrı. Arazi çok yağmurluyusa ve çamurluysa koştuğum ayakkabum ayrı ve ortalama bir ayakkabının 800k ömrü oluyor sonra tabanı çöküyor genelde zaten en iyi ayakkabıyı en fazla bu çeşitlilikte 6 ay giyiyoruz. Bunu danot düşeyim buraya.
Ve son aolarak Donanim haber hep aktivite bilekliklerinden bahsediyor saatlerini anlatıyor ama bir türlü sahada göremedik onları. Bu tarz bir saati sahada çalışırken görmek gerek bilek ten ne kadar doğru ölçüyor. İrtifa doğrumu hızı doğrumu ölçüyor gibi detaylar çok önemli. Lütfen bu tarz detayları da veririseniz şahane olur en kötü destek isterseniz seve seve veririm.
Sevgiler.
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sis651 4 ay grafiker
Garmin hepsini nabız bandında taksa da hala footpodu doğru tempo ve mesafe ölçümü için tercih edenler var. Çünkü GPS hala yeterince performans vermiyor bu küçük cihazlar ve özellikle Garmin'lerde. Adım mesafesi vs. şeyleri hala iyi kalibreli bir footpod veya Stryd pod ile ölçmek daha doğru ve stabil veri veriyor.
Bu tür ayakkabılar üreten başka firmalar da var. Hatta yine burada haberi vardı yine başka bir firmanın. Ama dediğiniz gibi bunun ayakkabı şeklinde olması saçma. Ayakkabının işi bittiğinde yenisini almak gerekecek ki ucuz da olmayacaktır. Ayakkabıdan bağımsız değiştirilebilen bir sistem çok daha kullanışlı.
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tugares 4 ay
Önce telefon fiyatlarını akla mantığa uygun yapsınlar da sonra ayakkabı işine girerler.
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Tlg3 4 ay
Yok artik daha neler gorcez
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Seyrim 4 ay
Sporcular için belki gerekli de normal vatandaş için hem lüks hemde gereksiz..
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Penanggalan 4 ay
Ayakkabı yanması sorunu yaşarız bastığımız yerin bir önce ki izini görürüz
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deniz_sea 4 ay en beğenilen
Attığın 5 adımdan 3'ü kayıp, geri kalanı hatalı sayılmaz inşallah...
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