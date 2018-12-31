Samsung'dan akıllı koşu ayakkabısı geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı koşu ayakkabısı üzerinde çalıştığını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Ayakkabılar deri ve sentetik malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Patent, kullanılan teknoloji hakkında çok fazla bilgi vermese de yayınlanan görsellerden az çok fikir yürütmek mümkün.

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Görüldüğü kadarı ile ayakkabılara yerleştirilen sensörler iki şekilde etkinleştirilebilecek. Model A olarak tanımlanan tasarımda, arka taraftaki siyah şeridin çekilmesi gerekecek. Model B'de ise plastik kapağın arkasına gizlenmiş tuşlara basılarak sensörler aktif hale getirilebilecek.

Yardımcı uygulama ile çalışacak

Samsung'un akıllı koşu ayakkabıları kullanıcıların fitness aktivitelerini gerçek zamanlı olarak takip etmelerine ve kayıt altına almalarına olanak sağlayacak yardımcı bir uygulama ile çalışacak. Ayakkabıların ne kadar akıllı olacakları ve ne tür aktiviteleri izleyebilecekleri ise şu an için bilinmiyor.

https://en.letsgodigital.org/technology/samsung-smart-shoes/