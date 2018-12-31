Samsung'dan akıllı koşu ayakkabısı geliyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı koşu ayakkabısı üzerinde çalıştığını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Ayakkabılar deri ve sentetik malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Patent, kullanılan teknoloji hakkında çok fazla bilgi vermese de yayınlanan görsellerden az çok fikir yürütmek mümkün.Ayrıca Bkz. "LG'nin ilk 5G'li telefonu G serisi altında çıkmayacak"
Görüldüğü kadarı ile ayakkabılara yerleştirilen sensörler iki şekilde etkinleştirilebilecek. Model A olarak tanımlanan tasarımda, arka taraftaki siyah şeridin çekilmesi gerekecek. Model B'de ise plastik kapağın arkasına gizlenmiş tuşlara basılarak sensörler aktif hale getirilebilecek.
Yardımcı uygulama ile çalışacak
Samsung'un akıllı koşu ayakkabıları kullanıcıların fitness aktivitelerini gerçek zamanlı olarak takip etmelerine ve kayıt altına almalarına olanak sağlayacak yardımcı bir uygulama ile çalışacak. Ayakkabıların ne kadar akıllı olacakları ve ne tür aktiviteleri izleyebilecekleri ise şu an için bilinmiyor.
https://en.letsgodigital.org/technology/samsung-smart-shoes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
He ayakkabı yapmasınlar bence çünkü benim genelde antrenman ayakkabım ayrı, yarış ayakkabım ayrı, Pist te antrenman yaptığım ayakkabım ayrı, Arazide koştuğum ayakkabım ayrı. Arazi çok yağmurluyusa ve çamurluysa koştuğum ayakkabum ayrı ve ortalama bir ayakkabının 800k ömrü oluyor sonra tabanı çöküyor genelde zaten en iyi ayakkabıyı en fazla bu çeşitlilikte 6 ay giyiyoruz. Bunu danot düşeyim buraya.
Ve son aolarak Donanim haber hep aktivite bilekliklerinden bahsediyor saatlerini anlatıyor ama bir türlü sahada göremedik onları. Bu tarz bir saati sahada çalışırken görmek gerek bilek ten ne kadar doğru ölçüyor. İrtifa doğrumu hızı doğrumu ölçüyor gibi detaylar çok önemli. Lütfen bu tarz detayları da veririseniz şahane olur en kötü destek isterseniz seve seve veririm.
Sevgiler.
Bu tür ayakkabılar üreten başka firmalar da var. Hatta yine burada haberi vardı yine başka bir firmanın. Ama dediğiniz gibi bunun ayakkabı şeklinde olması saçma. Ayakkabının işi bittiğinde yenisini almak gerekecek ki ucuz da olmayacaktır. Ayakkabıdan bağımsız değiştirilebilen bir sistem çok daha kullanışlı.