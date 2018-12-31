LG'nin ilk 5G'li telefonu G serisi altında çıkmayacak

Akıllı telefon üreticileri ilk 5G özellikli telefonlarını 2019'da piyasaya sürmeye başlayacak. LG'nin de Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bu yönde bir duyuru yapması bekleniyor. Daha önce şirketin ilk 5G'li telefonunun LG G8 olacağı yönünde söylentiler vardı. Ancak yayınlanan yeni bir rapor cihazın yeni bir seri altında piyasaya sürüleceği ortaya koydu.

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Kore'den gelen haberlere bakılırsa LG ilk 5G özellikli telefonunu tamamen yeni bir seri kapsamında çıkaracak. Bu da G serisinin bir parçası olmayacağı için LG G8 olarak adlandırılmayacağı anlamına geliyor. Şirketin G8'i Mart ayında ayrı olarak lanse etmesi bekleniyor. Akıllı telefon sadece 4G bağlantı özelliğine sahip olabilir.

Ocak ayında LG Q9 gelecek

LG'nin ilk 5G'li telefonundan önce Ocak ayında Q9 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ve 3.000 mAh pil ile geleceği iddia edilen telefon orta sınıf bir cihaz olacak.

Güney Koreli teknoloji devi henüz bu iddialar hakkında yorum yapmamış olsa da önümüzdeki haftalarda 2019 yol haritasına ışık tutacak bazı detaylar paylaşacaktır. Böylelikle şirketin ilk 5G özellikli telefonu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmuş olacağız.

http://www.etnews.com/20181226000327