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Samsung’dan çoklu kamera kombinasyonlarına iddialı sensörler

Yeni ISOCELL Bright sensörler çok küçük ve akıllı telefonlarda yer kaplamıyor. Bu bakımdan ikinci veya yardımcı sensör olarak tercih edilebilecek. Detaylar haberimizde.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sensörü üretim kapasitesi açısından Sony’yi yakalayan ve geçmeye hazırlanan Samsung yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yeni ISOCELL Bright sensörler çoklu kamera kombinasyonlarına hitap ediyor.

Daha küçük sensörler

Son dönemde artık giriş seviyesi bile olsa akıllı telefonlarda birden fazla kamera kombinasyonları aranır oldu. Üreticiler ya arka kısma ya ön kısma ya da her iki kısma da birden fazla kamera eklemeye başladı. Hatta toplamda altıya ulaşan sensör sayıları mevcut.

Kamera yuvasında sensör sayısı arttıkça haliyle kapladığı alan da artıyor ve üreticiler için telefonları ince tutmak veya diğer bileşenlerin konfigürasyonlarını korumak zor hale geliyor. Samsung ISOCELL Bright sensörler bu probleme yöneliyor.

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Firmanın tanıttığı ISOCELL Bright GM1 sensörü 48MP çözünürlüğünde iken ISOCELL Bright GD1 sensörü de 32MP çözünürlüğünde. Her ikisi de endüstride en küçüklerden olan 0.8 mikro metre piksel boyutuna sahip.

Samsung ilk kez 2015 yılında 1 mikro metre piksel boyutuna sahip sensörünü piyasaya sürmüştü. Sonrasında ise ölçü 0.9 mikrometreye inmişti. Elbette küçülen piksel boyutları görüntü kalitesi anlamında düşüşe sebep oluyor.

Samsung yeni sensörlerin görüntü kalitesini arttırabilmek adına iki önemli teknolojiye yer vermiş. ISOCELL Plus teknolojisi ışık hassasiyetini yüzde 15 artırarak karanlık ortamlarda daha iyi performans sunuyor. Tetracell ise 4 kareyi birleştirerek ışık hassasiyeti daha yüksek fotoğraflar elde edebiliyor. Ayrıca GD1 sensörü HDR de destekliyor.

Yeni Samsung ISOCELL Bright sensörler aslında tam olarak ana kamera için kullanılacak kadar gelişmiş değil. Bu bakımdan daha çok Sony sensör yanına yardımcı veya ikinci kamera olarak tercih edilebilecek. Genelde Meizu gibi pek çok Çinli firma ISOCELL sensörleri bu şekilde kullanıyor. Üretim önümüzdeki aylarda başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-isocell-sensor-multi-camera_id110530 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 6 ay
Pazarlama cinliğinden başka bir şey değil. Pikseller ne kadar küçük olursa kumlanma da o kadar fazla olur. Minnacık sensöre 48 MP çözünürlük koymak tüketicileri keriz yerine koymaktan farksız.
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Emin KOÇ 6 ay
Gelecek sensörlerle şekillenecek ve samsung bu konuda iyi işler yapıyor. Telefonda hala milleti ayakta neyse gerek yok şimdi çok samsung kullanan var
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ouzqan 6 ay
İyi iyi çıkarsında Sony de bunlara nispet yapar gibi daha iyisini çıkarıp bize ulaştırsın.
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V4LKyR 6 ay
Xiaomi whyred telefonumda ISOCELL sensörleri var ve beni gayet tatmin etti, güzel sensörlermiş gerçekten.
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Matt_Murdock 6 ay
samsung hiçbir zaman lider olamayacak mobil platformda kamera konusunda
istediği kadar uğraşsın....
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mlhkhy 6 ay
Öyle diyorsun da telefonları kamera ve video olarak hep üst sıradalar hatta belli bir dönem liderliğe oynuyorlarken son iki senedir liderliği Çinli firmalara kaptırdılar. halen ilk iki yada üçteler. hatta yeri geldi Sony'den sensörü alıp daha iyi paket çıkardılar. Son Z modeli hariç. Daha iyisi için uğraşmaları rekabeti yenilikleri getirir. Bu da son kullanıcı olarak bizlere yarar. Onlar sayesinde belki de Huawei bu seviyeler ulaştı rekabet rekabet rekabet...
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ozancn 6 ay
Şu cep telefonları da olmasa haber yapamayacaksınız. Site bomboş kalacak.
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Ekrem71.5 6 ay
Bir sony olamaz......
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esmerbuyucu 6 ay Ekrem71.5
Zaten iyi yapabildiği tek şey sensör 😂
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