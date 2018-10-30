Samsung’dan çoklu kamera kombinasyonlarına iddialı sensörler

Görüntüleme sensörü üretim kapasitesi açısından Sony’yi yakalayan ve geçmeye hazırlanan Samsung yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yeni ISOCELL Bright sensörler çoklu kamera kombinasyonlarına hitap ediyor.

Daha küçük sensörler

Son dönemde artık giriş seviyesi bile olsa akıllı telefonlarda birden fazla kamera kombinasyonları aranır oldu. Üreticiler ya arka kısma ya ön kısma ya da her iki kısma da birden fazla kamera eklemeye başladı. Hatta toplamda altıya ulaşan sensör sayıları mevcut.

Kamera yuvasında sensör sayısı arttıkça haliyle kapladığı alan da artıyor ve üreticiler için telefonları ince tutmak veya diğer bileşenlerin konfigürasyonlarını korumak zor hale geliyor. Samsung ISOCELL Bright sensörler bu probleme yöneliyor.

Ayrıca Bkz.

"Sadece 8 yaşında kodlama oyunu geliştirdi ve kendi şirketini kurdu"

Firmanın tanıttığı ISOCELL Bright GM1 sensörü 48MP çözünürlüğünde iken ISOCELL Bright GD1 sensörü de 32MP çözünürlüğünde. Her ikisi de endüstride en küçüklerden olan 0.8 mikro metre piksel boyutuna sahip.

Samsung ilk kez 2015 yılında 1 mikro metre piksel boyutuna sahip sensörünü piyasaya sürmüştü. Sonrasında ise ölçü 0.9 mikrometreye inmişti. Elbette küçülen piksel boyutları görüntü kalitesi anlamında düşüşe sebep oluyor.

Samsung yeni sensörlerin görüntü kalitesini arttırabilmek adına iki önemli teknolojiye yer vermiş. ISOCELL Plus teknolojisi ışık hassasiyetini yüzde 15 artırarak karanlık ortamlarda daha iyi performans sunuyor. Tetracell ise 4 kareyi birleştirerek ışık hassasiyeti daha yüksek fotoğraflar elde edebiliyor. Ayrıca GD1 sensörü HDR de destekliyor.

Yeni Samsung ISOCELL Bright sensörler aslında tam olarak ana kamera için kullanılacak kadar gelişmiş değil. Bu bakımdan daha çok Sony sensör yanına yardımcı veya ikinci kamera olarak tercih edilebilecek. Genelde Meizu gibi pek çok Çinli firma ISOCELL sensörleri bu şekilde kullanıyor. Üretim önümüzdeki aylarda başlayacak.