Sadece 8 yaşında kodlama oyunu geliştirdi ve kendi şirketini kurdu

Kodlama eğitimlerinin ne kadar erken verilirse o kadar faydalı olacağına dair örnekler artmaya devam ediyor. Samaira Metha sadece 8 yaşındayken kodlamayı öğretecek bir oyun geliştirdi ve bugün kendi şirketinde CEO.

Samaira Metha kimdir?

6 yaşında kodlamaya ilgi duymaya başlayan Samaira Metha, minik projelerin ardından akranlarının çok basit bir şekilde nasıl kodlama öğrenebileceği sorusuna kafa yormaya başlamış. 8 yaşında ise ortaya güzel bir masa oyunu çıkarmış.

CoderBunnyz adındaki oyun eğlenceli bir şekilde kodlamayı öğretiyor. Projesi ile Metha, Think Tank Learning tarafından yapılan yarışmada ikincilik ödülü olan 2500$’ı kazanmış. Sonrasında ise PowerPuff Girls animasyon dizisinin bir bölümüne konu olmuş. O andan itibaren ulusal çapta ün kazanmış.

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Samaira şimdi 10 yaşında ve CoderBunnyz şirketinin sahibi. Sadece bir yıl içerisinde oyun 1000 adet satmış ve 35 bin dolar gelir bırakmış. 106 okul Samaira’nın oyununu eğitim amacıyla kullanıyor. Ayrıca bir tanesi Google adına olmak üzere onlarca okulda da konferanslar vermiş. Yine toplam 60 atölye ile 2000 çocuğa kodlamayı öğretmiş. Google üniversite sonrasında mutlaka kendi bünyesine katılmasını istiyor.

Samaira’nın projesini destekleyen ve kodlamaya teşvik eden ise Intel mühendisi olan babası olmuş. Şimdi Samaira yapay zekâ destekli yeni bir masa oyunu piyasaya sürüyor. CoderMindz temel yapay zekâ prensiplerini öğreten ve robotik kodlamaya teşvik eden bir oyun. Üstelik oyunu 6 yaşındaki kardeşi Aahdit ile geliştirmiş. Yine projenin arkasında babası var.

Samaira ayrıca Yes, 1 Billion Kids Can Code adında bir girişim başlatmış. Bu girişim insanların kodlama oyunlarını okullara bağışlayabilmesini teşvik ediyor. Samaira dünya çapındaki bir milyar çocuğa kodlama öğretmeye kararlı.