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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’dan dizüstüler için 15.6 inçlik UHD OLED panel

CES 2019 fuarında 15 inç üzeri OLED ekran barındıran dizüstü modellerinin yaygın hale geleceğini gördük. Samsung da buna yönelik olarak yeni bir 4K panel geliştirdi.
3 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük boyutlu panellerde Samsung biraz rekabetin gerisine düşse de küçük boyutlu panellerde ise lider durumda. Akıllı saat, akıllı telefon, tablet ve dizüstü cihazlarda Samsung’un çok başarılı panelleri var.

Premium sınıfta

Firmanın sergilediği son OLED panel 15.6 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunuyor. DisplayHDR True Black sertifikası sahibi panel önceki HDR standartlarından çok daha iyi siyah renkler elde ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu"

Panelin parlaklık değeri en düşük 0.0005 nit seviyesine kadar inebiliyor. En yüksek 600 nit seviyesine çıkıyor. Görüntü oranı 120 000:1 olarak gerçekleşirken siyah renkler 200 kat daha karanlık bir profil sunuyor. 3.4 milyon renk desteği sunan monitör DCI-P3 renk standardını da karşılıyor.

Samsung’un yeni paneli daha çok MacBook Pro, ThinkPad X1 Carbon gibi Premium sınıftaki dizüstü modellerini hedefliyor. Zaten CES 2019 fuarında da 15 inç üzeri OLED ekranlı dizüstü modellerinde bir artış olduğunu görmüştük. Samsung’un hamlesi bu açıdan önem taşıyor. Yeni panel Şubat ayında piyasaya çıkacak.

 

https://www.slashgear.com/samsung-display-15-6-inch-uhd-oled-notebook-panel-specifications-launch-details-22563141/ Yorum Yaz
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muratai 3 ay
3.4 milyon renk yazmış editör, milyar olmasın o milyar?
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ylcn123 3 ay
micro led için daha çok zaman var anlaşılan.
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basartenk 3 ay
Nihayet
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smart1978 3 ay
10 bit HDR li qled ( QLED ) olsaydi yillardir inatla cikarmiyorlar ...
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mehmetg 3 ay smart1978
qled dediğin şey lcd' ye samsung pazarlama departmanının yeniden koyduğu bir isimden ibaret. Lcd ekranlarda dizüstülerde on yıllardır kullanılıyor zaten.
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