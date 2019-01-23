Samsung’dan dizüstüler için 15.6 inçlik UHD OLED panel

Büyük boyutlu panellerde Samsung biraz rekabetin gerisine düşse de küçük boyutlu panellerde ise lider durumda. Akıllı saat, akıllı telefon, tablet ve dizüstü cihazlarda Samsung’un çok başarılı panelleri var.

Premium sınıfta

Firmanın sergilediği son OLED panel 15.6 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunuyor. DisplayHDR True Black sertifikası sahibi panel önceki HDR standartlarından çok daha iyi siyah renkler elde ediyor.

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Panelin parlaklık değeri en düşük 0.0005 nit seviyesine kadar inebiliyor. En yüksek 600 nit seviyesine çıkıyor. Görüntü oranı 120 000:1 olarak gerçekleşirken siyah renkler 200 kat daha karanlık bir profil sunuyor. 3.4 milyon renk desteği sunan monitör DCI-P3 renk standardını da karşılıyor.

Samsung’un yeni paneli daha çok MacBook Pro, ThinkPad X1 Carbon gibi Premium sınıftaki dizüstü modellerini hedefliyor. Zaten CES 2019 fuarında da 15 inç üzeri OLED ekranlı dizüstü modellerinde bir artış olduğunu görmüştük. Samsung’un hamlesi bu açıdan önem taşıyor. Yeni panel Şubat ayında piyasaya çıkacak.