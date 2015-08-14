Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
20
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyurdu

Teknoloji dünyası SSD ve HDD sektörlerinin kapasite yarışını kimin önde bitireceğini merakla beklerken, Samsung cephesinden gelen haber işin rengini oldukça değiştirecek gibi görünüyor. Samsung dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyurdu.

Kısa süre önce 256Gb kapasiteli 3-bitlik 3D V-NAND MLC belleklerin üretimine başladığını duyuran Samsung, dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü de bu belleklerin üzerinde bina ediyor. 1TB veya 2TB rakamlarından bahsetmiyoruz. Samsung'un yeni SSD ürünü tam 16TB depolama kapasitesi sunuyor. Tabii tam olarak 16TB değil zira yaklaşık olarak 15.36TB kapasite mevcut. 

PM1633a kod adını taşıyan SSD ürünü 2.5 inç formuna sahip. Samsung yeni belleklerinden 500 tanesini bu SSD sürücüsünün içerisine dahil etmiş. 48 katmanlı olan bu bellekler daha küçük bir alana muazzam kapasite depolayabiliyor zira PM1633a sürücüsü dizüstü modellerinde kullanılan SSD sürücülerden yarı yarıya daha ince. 

Samsung yeni SSD ürünü ile kurumsal pazarı hedefliyor. Lansman esnasında bir sunucu içerisine 48 adet PM1633a sürücüsü konarak 768TB kapasite elde edildi. Saniyede ise 2 milyon IOPS performansı ölçüldü. Ancak bu sürücülerin son kullanıcı tarafına ulaşması için bir iki yıl geçmesi gerekecektir zira başlangıçta 5000$ fiyat etiketlerinden bahsediliyor. Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.  

http://www.slashgear.com/samsungs-16tb-ssd-is-the-worlds-largest-hard-drive-13396891/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 4 yıl en beğenilen
Adamlar nerede bu kadar ürünü üretiyolar,nerelerde arge tesisleri var bu kadar görmek isterdim doğrusu,biz okumaya yoruluyoruz adamlar üretmeye yorulmuyo.
1 TB'lıları daha alamıyoruz fiyatlarından,belki bunlar kurumsaldan son tüketiciye gelirde bi ara anca bizde 1 tblık alabiliriz heralde.
Ben şu intelin 1000 kat daha performanslı,1000 kat daha dayanıklısını daha çok merak ediyorum bide,yav zaten 3 sene desek(ki ssdmin ömrü baya bi uzun görünüyor ssdlifeda) 1000 kat daha dayanıklı 3 bin sene dayanacak mı şimdi bu
.
Adamlar nerede bu kadar ürünü üretiyolar,nerelerde arge tesisleri var bu kadar görmek isterdim doğrusu,biz okumaya yoruluyoruz adamlar üretmeye yorulmuyo....
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team McLaren 4 yıl
Teknolojik gelişimi sırtlayan markalardan biri haline geldi adamlar. Nereden nereye...
Helal olsun
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Oxy.gen- 4 yıl
Samsung... helal olsun SSD'de sonradan gelerek çok iyi bir performansı bizlere sunuyorlar.. EVO 850 120 gblık ssd kullanıyorum bende çok iyi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
downsoon 4 yıl
Siz bu milleti tanımamışsınız daha, 5000 doları verecek son kullanıcılarımız var bizim :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 4 yıl
Bi guney kore olamadik :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 4 yıl
Matematikte normalde "kilo" 1000 çarpanını ifade eder ancak disklerde 1 kilobyte 1024 byte olduğundan ve firmalar 1000 çarpanını baz aldığından hiçbir zaman disklerin üzerinde yazan kapasiteleri göremeyiz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Çok fazla imla hatası var!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
ya bari kelime oyunu yapmayın 16 tb disk yapıldı ama tam olarak 16 görmüyor Windows 15.36 görüyor diyen dalkavuklar gibisiniz nereden buluyorlar sizin gibi editörleri acaba ?? zaten o diskte gerçekten 16 tb yazsa ne olacak düz 16 tb görebileceğini idda edebilecek misin editör şuanda hangi disk olursa olsun zaten etiketindeki rakamlar görünmez yazılımcıların hesaplaması ile elektronikçilerin hesaplaması arasındaki fark nedeni ile hiç bir disk tam sayı olarak bölümlenemez ve görüntülenemez her zaman küsüratlar söz konusudur. aklınız sıra akıl oyunu yapmışsınız yeni nesil matematik mühendisleri ve dehaları gibi gerçeğe dönün gerçeğe hayal dünyasında yaşamayın.
bilgisayar bölümü okunur uzay fiziğindeki matematik öğretilir geçemeyen başarısız sayılır lisede gene benzer durum bilgisayarda gerçekten bu bilgisayar bölümündeki matematiğin kullanıldığına yada ömründe 1 kere bile kullandığını iddia edebilecek insan var mı acaba ?? harf harf ile çarpılır sonuç rakamdır ne biçim bir devletteyiz yahu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl black_flood
Üretim tekniği sebebiyle böyle bir fark oluyor. Siz yanlış anlamışsınız. Çünkü 16TB diye 16 tane 1TB alsanız 15TB'tan az alan kalır ama bunda 15.36TB kullanılabilir alan var. Haberde de belirtilmiş, kullanılan bellekler farklı.

Tepkinizi de forumda daha uygun bir yerde daha uygun bir üslupla dile getirin. 8GB ram 8192MB olabiliyor ve SSD'lerde de üretici istediği takdirde buna uygun üretim yapabiliyor. Kaldı ki bunlar NAS çözümleri yani özelleştirmeye daha açık modeller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
teknolojiyi sırtlayan adamlar haline geldi nereden nereye helal olsun....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Yahu bu ssdlerde ne yavas gelisti. Hem teknik hem fiyat olarak. Simdiye epey ucuza aliyor olmamiz lazimdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl Pi
eren15935
Yahu bu ssdlerde ne yavas gelisti. Hem teknik hem fiyat olarak. Simdiye epey ucuza aliyor olmamiz lazimdi.

Ekonomimiz süper olduğu için Türk lirası dolara karşı en çok değer kaybeden para birimlerinden biri. Haliyle her sene %20 zam sadece doların artışından dolayı geliyor. Dolar olarak fiyatlar düşüyor ama bizde fiyatlar her sene artıyor
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Birisi heavy breathing kedisini koysun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
kurumsal pazar için yazdığı halde neden herkes kendine göre pay biçiyor haberden anlamış değilim. Neyse olabilir belki google apple microsoft gibi büyük cloud sistemler barındıran şirketleri vardır bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
512 gb 850 pro aldım dunya cabuk ılerlıyor be yetisemiyoruz samsunga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4782 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim