Teknoloji dünyası SSD ve HDD sektörlerinin kapasite yarışını kimin önde bitireceğini merakla beklerken, Samsung cephesinden gelen haber işin rengini oldukça değiştirecek gibi görünüyor. Samsung dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyurdu.





Kısa süre önce 256Gb kapasiteli 3-bitlik 3D V-NAND MLC belleklerin üretimine başladığını duyuran Samsung, dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü de bu belleklerin üzerinde bina ediyor. 1TB veya 2TB rakamlarından bahsetmiyoruz. Samsung'un yeni SSD ürünü tam 16TB depolama kapasitesi sunuyor. Tabii tam olarak 16TB değil zira yaklaşık olarak 15.36TB kapasite mevcut.





PM1633a kod adını taşıyan SSD ürünü 2.5 inç formuna sahip. Samsung yeni belleklerinden 500 tanesini bu SSD sürücüsünün içerisine dahil etmiş. 48 katmanlı olan bu bellekler daha küçük bir alana muazzam kapasite depolayabiliyor zira PM1633a sürücüsü dizüstü modellerinde kullanılan SSD sürücülerden yarı yarıya daha ince.





Samsung yeni SSD ürünü ile kurumsal pazarı hedefliyor. Lansman esnasında bir sunucu içerisine 48 adet PM1633a sürücüsü konarak 768TB kapasite elde edildi. Saniyede ise 2 milyon IOPS performansı ölçüldü. Ancak bu sürücülerin son kullanıcı tarafına ulaşması için bir iki yıl geçmesi gerekecektir zira başlangıçta 5000$ fiyat etiketlerinden bahsediliyor. Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

http://www.slashgear.com/samsungs-16tb-ssd-is-the-worlds-largest-hard-drive-13396891/