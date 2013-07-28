Samsung, endüstrinin en hızlı entegre depolama çözümünün üretimine başlıyor





Kısa süre önce endüstrinin ilk 3GB mobil RAM belleklerini hacimli üretime sokan Samsung, bu kez yeni bir ilk daha peşinde.





Firma yaptığı duyuruda entegre depolama belleği alanında endüstrinin en hızlı çözümünün seri üretimine başladığını açıkladı. 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere sahip olan entegre bellekler mobil cihazlara yeni bir aktarım hızı standardı getiriyor.





Samsung’un 10nm fabrikasyon sürecine sahip 64Gb boyutundaki NAND flash bellek teknolojisini temel alan eMMC Pro çözümleri 400MB/s arayüz hızlarına ulaşabiliyor. Transfer hızları ise 250MB/s okuma ve 90MB/s yazma şeklinde sıralanıyor.





Samsung bu çözümün şu anki gömülü bellek çözümlerinden 10 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonlar 7000 IOPS girdi-çıktı performansı sergiliyor. Samsung bu çözümünde kendi NAND ktonrolcüsüne yer veriyor.





Samsung’un yeni çözümü eMMC 5.0 standardını da destekliyor. Bu standart halen geliştirme aşamasında ve daha güvenli ve daha hızlı veri aktarımlarının önünü açıyor. eMMC Pro çözümleri ile mobil cihazlarda daha hızlı çoklu görev yönetimi, daha hızlı uygulama başlatma ve yükleme, akıcı yüksek çözünürlükte video çekimi ve oynatma, büyük dosya boyutlu oyunlara daha hızlı tepki verme gibi avantajlar mümkün olacak.





Çözümler 11.5mmx13mm boyutlarına sahip olduğu için mobil cihazlarda kapladığı alanda azalıyor ve devre kartında yer darlığı yaşayan mobil cihazlar için de ideal bir seçim haline geliyor.