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Samsung, endüstrinin en hızlı entegre depolama çözümünün üretimine başlıyor

5 yıl
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21
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, endüstrinin en hızlı entegre depolama çözümünün üretimine başlıyor

Kısa süre önce endüstrinin ilk 3GB mobil RAM belleklerini hacimli üretime sokan Samsung, bu kez yeni bir ilk daha peşinde.

Firma yaptığı duyuruda entegre depolama belleği alanında  endüstrinin en hızlı çözümünün seri üretimine başladığını açıkladı. 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere sahip olan entegre bellekler mobil cihazlara yeni bir aktarım hızı standardı getiriyor. 

Samsung’un 10nm fabrikasyon sürecine sahip 64Gb boyutundaki NAND flash bellek teknolojisini temel alan eMMC Pro çözümleri 400MB/s arayüz hızlarına ulaşabiliyor. Transfer hızları ise 250MB/s okuma ve 90MB/s yazma şeklinde sıralanıyor. 

Samsung bu çözümün şu anki gömülü bellek çözümlerinden 10 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonlar 7000 IOPS girdi-çıktı performansı sergiliyor. Samsung bu çözümünde kendi NAND ktonrolcüsüne yer veriyor. 

Samsung’un yeni çözümü eMMC 5.0 standardını da destekliyor. Bu standart halen geliştirme aşamasında ve daha güvenli ve daha hızlı veri aktarımlarının önünü açıyor. eMMC Pro çözümleri ile mobil cihazlarda daha hızlı çoklu görev yönetimi, daha hızlı uygulama başlatma ve yükleme, akıcı yüksek çözünürlükte video çekimi ve oynatma, büyük dosya boyutlu oyunlara daha hızlı tepki verme gibi avantajlar mümkün olacak.

Çözümler 11.5mmx13mm boyutlarına sahip olduğu için mobil cihazlarda kapladığı alanda azalıyor ve devre kartında yer darlığı yaşayan mobil cihazlar için de ideal bir seçim haline geliyor.

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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
Tüm bu yenilikler ve daha da fazlası sadece galaxy s5 için. Adamlar şu plastik sevdasından da vazgeçse (ki bence vazgeçicek) ciddi ciddi düşünücem bi samsung tel almayı ama uzay mekiği teknolojisini getirip leğene koyuyolar malesef...
Tüm bu yenilikler ve daha da fazlası sadece galaxy s5 için. Adamlar şu plastik sevdasından da vazgeçse (ki bence vazgeçicek) ciddi ciddi düşünücem bi samsung te...
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Yanıtla +16
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yukuberk 5 yıl PwaGG
Allah Diyen Tirbüşon
gelir gene sonyciler :D

Pardon?
2 Yanıt Yanıtla +10
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PwaGG 5 yıl yukuberk
yukuberk


Allah Diyen Tirbüşon

gelir gene sonyciler :D

Pardon?

noldu
Yanıtla +6
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TempleJoker 5 yıl
bu çözüm bilgisayara da entegre edilebilir bence tampon bellek olarak bilgisayarı hızlandırmak için
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Gopc@ 5 yıl
Şu plastik diye laf atanlarin galiba apple'in plastik iphone urettiginden haberi yok? Ayrıca plastik yada değil önemli olan elindeki cihazı verimli kullanabilmektir. Metal kasa daha sağlam hissi versede plastik kasalar darbeyi daha iyi absorbe ettiğinden bir nebze olsun elinizden cihazı düşündüğünüzde daha az zarar görmesini sağlıyor. Bu arada nand bellekler konusunda samsung bir tebrigi hak ediyor. Gelecek cihazlarında kullanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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UçanAtPegasus 5 yıl Gopc@
Gopc@

Şu plastik diye laf atanlarin galiba apple'in plastik iphone urettiginden haberi yok? Ayrıca plastik yada değil önemli olan elindeki cihazı verimli kullanabilmektir. Metal kasa daha sağlam hissi versede plastik kasalar darbeyi daha iyi absorbe ettiğinden bir nebze olsun elinizden cihazı düşündüğünüzde daha az zarar görmesini sağlıyor. Bu arada nand bellekler konusunda samsung bir tebrigi hak ediyor. Gelecek cihazlarında kullanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Apple böyle bir şeyi kabul etmedi sen nereden biliyorsun kesin olarak üretti diyorsun gizli bilgi kaynakların mı var
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_999_ 5 yıl
Heryerde plastik muhabbeti bi bitmediniz! Ben seviyorum mesela ele alınca soğukluk hissi vermiyor.
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Divinity 5 yıl
10nm, samsung inteli geçti
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EagleTibet 5 yıl
beyler bi yanlışlık oldu herhalde kusura bakmayın aynı yorum 3 kere atılmış nasıl oldu anlamadım ama tekrar kusra bakmayın
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EagleTibet 5 yıl
Tüm bu yenilikler ve daha da fazlası sadece galaxy s5 için. Adamlar şu plastik sevdasından da vazgeçse (ki bence vazgeçicek) ciddi ciddi düşünücem bi samsung tel almayı ama uzay mekiği teknolojisini getirip leğene koyuyolar malesef...
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EagleTibet 5 yıl
Tüm bu yenilikler ve daha da fazlası sadece galaxy s5 için. Adamlar şu plastik sevdasından da vazgeçse (ki bence vazgeçicek) ciddi ciddi düşünücem bi samsung tel almayı ama uzay mekiği teknolojisini getirip leğene koyuyolar malesef...
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
Tüm bu yenilikler ve daha da fazlası sadece galaxy s5 için. Adamlar şu plastik sevdasından da vazgeçse (ki bence vazgeçicek) ciddi ciddi düşünücem bi samsung tel almayı ama uzay mekiği teknolojisini getirip leğene koyuyolar malesef...
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muratai 5 yıl
10nm değil o, 1x nm o yani 19nm. Yine bir çeviri hatası...
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orhanyıldız 5 yıl
Valla adamlar yapıyor, helal.
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CVenturas 5 yıl
Yok o değilde çok önemli bir noktaya temas etmişler gerçekten zira masaüstünde ve Notebooklarda da bunun üzerine yoğunlaşılıyor işlem gücü arttı fakat veri erişim hızı düşük samsung bu konuya önem vermekle bence iyi yapmış bellek konusunda da bir yenilik olması lazım.

Umarım bu yatırımını bir an önce telefonlarına getirir ve yeni bir yarış başlatır akıllı cihazlar ne kadar gelişirse o kadar iyi olur Zaten dosya boyutları kullanılan ram işlem gücü ihtiyacı gün geçtikçe artıyor.
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