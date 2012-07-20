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Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilir

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı esnek AMOLED YOUM ekranları taşıyan ilk ürünlerin yıl sonuna doğru piyasada olabileceği belirtiliyordu. Ekranların üretimi ile ilgili Digital Daily sitesinden bir iddia geldi.

Endüstri kaynaklarına dayanan haberde site Samsung'un YOUM panel üretimine, Güney Kore'nin Asan şehrindeki A2 tesislerinde bu çeyrekte başladığını belirtiyor. A2 tesisleri Mayıs ayında tamamlanmıştı ve 1300mm x 1500mm boyutlarında 5.5 nesil AMOLED ekran üretimi yapıyordu.  
Plastik bir alt katman kullanan esnek AMOLED ekranlar bu yüzden daha hafif ve daha ince bir hale geliyor. Hali hazırdaki Super AMOLED paneller 1.8mm kalınlıkta iken YOUM paneller 0.6mm kalınlığa kadar düşebiliyor.

Samsung tarafından resmi bir açıklama yok ancak beklentiler ilk YOUM panelli cihazların yıl sonunda piyasada olacağı yönünde. Samsung'un diğer bir hedefi ise 2014 yılında plastik ön koruma yerine cam ön koruma koymak ve asıl bükülebilir ekranların üretimine başlamak.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=93249 Yorum Yaz
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MyCoDeR 6 yıl en beğenilen
''Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilir''
Buda bize koyabilir. :)
Ne bicim başlık bu arkadaş :)
2 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 6 yıl
MyCoDeR
Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilirBuda bize koyabilir. :)Ne bicim başlık bu arkadaş :)

o diil de arkadaş kafiyen cuk diye oturmuş :)
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myhotyro 6 yıl
MyCoDeR
Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilirBuda bize koyabilir. :)Ne bicim başlık bu arkadaş :)

Dedikodu editöründen dedikodu başlığı dışında bir başka beklentiye sahip olman hakkaten çok çok çok abes. Sana kesin güneş çarpmış olabilir.
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ZZ RAT 6 yıl
Haberde bir iddia kullanilmis,
muhtemelen haberin orjinali de "...olabilir" seklinde verilmis.
Editor metne sadik kalarak bu sekilde cevirmis.
abartmanin anlami yok.

bu sitede sadece aciklanan ve resmi agizdan duyurulan haberler okuyacaksak,
DH'in TRT'den farki kalmaz.
Dedikodular, soylentiler isin tuzu biberidir.


Daha da tuhafi, en cok bu tur haberlerden sikayet ediliyor ama, ne hikmetse yine en fazla bu haberler takip ediliyor ve yorumlaniyor.
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Lazeran 6 yıl
belkide ondan sonraki sene kim bilir
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ByGalaxyS3 6 yıl
esnek olursa bence biraz kalin olur telefon:) adamlar hersey yapiyor bunu mu yapamicak
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arel.gr 6 yıl
olcak mi,olmicakmi?
arada bu haber civileniyor,niyetimde revize ediliyor.....
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simaros 6 yıl
umarım yakın zamanda bileğe takılan cihazlar oluşur
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Farwynd 6 yıl
Dr.Mouse
MyCoDeRSamsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilirBuda bize koyabilir. :)Ne bicim başlık bu arkadaş :)
Başlık hakkında pek bir şey demeyeceğim ama üretilen paneller büyük önem taşıyor bence. Bu demek oluyor ki yakın zamanda kağıt gibi esnek telefonlar olacak. Düştüğünde ekranı kırılmış mı diye korkmayacağız.

Kağıt gibi esnek telefonlar olabilmesi için her şeyin esnemesi lazım. Telefonun dışında kullanılan malzemeden tut, motherboardundaki her parçanın belirli bir esneme oranına sahip olması lazım ve ondan sonrada kırılmasının zor olması lazım ki millet daha fazla esnetip kırmasın.
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Mr.Legend 6 yıl
Ekrem Çukurca işte haber yapmasını bilmeyen biri adamın yazdığı her şey komedi
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ColDasHeLL 6 yıl
MyCoDeR
Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilirBuda bize koyabilir. :)Ne bicim başlık bu arkadaş :)

:D
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Dr.Mouse 6 yıl
MyCoDeR
Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilirBuda bize koyabilir. :)Ne bicim başlık bu arkadaş :)

Başlık hakkında pek bir şey demeyeceğim ama üretilen paneller büyük önem taşıyor bence. Bu demek oluyor ki yakın zamanda kağıt gibi esnek telefonlar olacak. Düştüğünde ekranı kırılmış mı diye korkmayacağız.
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