''Samsung esnek AMOLED ekranların üretimine bu çeyrekte başlamış olabilir''

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı esnek AMOLED YOUM ekranları taşıyan ilk ürünlerin yıl sonuna doğru piyasada olabileceği belirtiliyordu. Ekranların üretimi ile ilgili Digital Daily sitesinden bir iddia geldi.





Endüstri kaynaklarına dayanan haberde site Samsung'un YOUM panel üretimine, Güney Kore'nin Asan şehrindeki A2 tesislerinde bu çeyrekte başladığını belirtiyor. A2 tesisleri Mayıs ayında tamamlanmıştı ve 1300mm x 1500mm boyutlarında 5.5 nesil AMOLED ekran üretimi yapıyordu.

Plastik bir alt katman kullanan esnek AMOLED ekranlar bu yüzden daha hafif ve daha ince bir hale geliyor. Hali hazırdaki Super AMOLED paneller 1.8mm kalınlıkta iken YOUM paneller 0.6mm kalınlığa kadar düşebiliyor.





Samsung tarafından resmi bir açıklama yok ancak beklentiler ilk YOUM panelli cihazların yıl sonunda piyasada olacağı yönünde. Samsung'un diğer bir hedefi ise 2014 yılında plastik ön koruma yerine cam ön koruma koymak ve asıl bükülebilir ekranların üretimine başlamak.