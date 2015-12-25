Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatında kısıntıya gidiyor





Son yıllarda akıllı telefon pazarında yaşadığı durgunluk nedeniyle Samsung, önemli stratejik değişiklikler yapmaya başladı. Bu yıl için her segmentte stratejik özelliklere sahip modeller planlayan firmanın; Galaxy A, Galaxy E, Galaxy J serilerini benimsediğini gördük. Gelecek yıl planlar biraz daha farklı.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma, üst seviye modellere odaklanmaktan vazgeçiyor. Yerine orta ve giriş seviyesi modellere daha çok odaklanacak. Bu yıl itibariyle orta seviye akıllı telefon modelleri daha çok ilgi gördü ve toplam satışlara önemli bir katkı sağladı. Bu ivmeyi sürdürebilmek adına Samsung, orta seviyedeki model sayısını artıracak. Bununla birlikte üst seviyede kısıntıya gitmesi, toplam sevkiyat rakamlarının da yüzde 12 civarında azalmasına neden olacak.





Gelecek yıl firmanın ajandasında olan modeller, hali hazırda tanıtılmış olan ikinci nesil Galaxy A serisi ve Galaxy J serisi şeklinde sıralanıyor. Amiral gemisi tarafta Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri var. Galaxy S7 Plus ve Galaxy S7 Edge Plus için ise yaz ayları işaret ediliyor.





Bunun haricinde hangi modeller piyasaya çıkacak veya yeni bir seri planı var mı bilinmiyor. Hali hazırda Galaxy E, Grand ve Tizen işletim sistemli Z serilerinin akibeti de belli değil. Samsung'un kendi durumunun haricinde akıllı telefon pazarının genelinde de bir durgunluk beklediği de gelen haberler arasında.

http://www.phonearena.com/news/Report-Samsung-to-focus-on-budget-phones-cut-total-smartphone-shipments-in-2016_id76914