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Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatında kısıntıya gidiyor

Bu yıl orta seviye akıllı telefonlarının daha çok ilgi görmesi nedeniyle, Samsung gelecek yıl bu segmente daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. Üst seviye modeller ise geri planda kalacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatında kısıntıya gidiyor


Son yıllarda akıllı telefon pazarında yaşadığı durgunluk nedeniyle Samsung, önemli stratejik değişiklikler yapmaya başladı. Bu yıl için her segmentte stratejik özelliklere sahip modeller planlayan firmanın; Galaxy A, Galaxy E, Galaxy J serilerini benimsediğini gördük. Gelecek yıl planlar biraz daha farklı.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma, üst seviye modellere odaklanmaktan vazgeçiyor. Yerine orta ve giriş seviyesi modellere daha çok odaklanacak. Bu yıl itibariyle orta seviye akıllı telefon modelleri daha çok ilgi gördü ve toplam satışlara önemli bir katkı sağladı. Bu ivmeyi sürdürebilmek adına Samsung, orta seviyedeki model sayısını artıracak. Bununla birlikte üst seviyede kısıntıya gitmesi, toplam sevkiyat rakamlarının da yüzde 12 civarında azalmasına neden olacak. 

Gelecek yıl firmanın ajandasında olan modeller, hali hazırda tanıtılmış olan ikinci nesil Galaxy A serisi ve Galaxy J serisi şeklinde sıralanıyor. Amiral gemisi tarafta Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri var. Galaxy S7 Plus ve Galaxy S7 Edge Plus için ise yaz ayları işaret ediliyor.  

Bunun haricinde hangi modeller piyasaya çıkacak veya yeni bir seri planı var mı bilinmiyor. Hali hazırda Galaxy E, Grand ve Tizen işletim sistemli Z serilerinin akibeti de belli değil. Samsung'un kendi durumunun haricinde akıllı telefon pazarının genelinde de bir durgunluk beklediği de gelen haberler arasında.  

http://www.phonearena.com/news/Report-Samsung-to-focus-on-budget-phones-cut-total-smartphone-shipments-in-2016_id76914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 3 yıl
Çinli üreticiler sahaya indiği ve daha fazla ülkelere Yayıldiklari için Samsungun işi zor..
ZATEN TÜM TELEFONLARIN DONANIMLARİ AYNI OLMAYA BAŞLADI.(ORTA SEVİYE) ARTIK ÖNEMLİ OLAN GÜNCELLEMELERE ÖNEM VERMEK.. MİLLET 2000 TL VERİP 2 YIL SONRA ÇÖP OLAN TELEFONA ARTIK FAZLA PARA VERMEK İSTEMİYOR...
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Guest-5E274E432 3 yıl
ergenius
Bu kadar kötü reklam yerleştirme olmaz ! Tam habere tıklaya cakken reklam çıkıyor . Artık mobil de zehir oldu . Reklam olsun ama alta falan koyun siteyi çok kasıyor . Girmek istemiyorum artık

Opera Mini kullan..
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mert1907 3 yıl
Piyasa zaten modele doydu ama özellikle de ülkemizde üst seviye cihazların fiyatları dudak uçuklatıyor. Zaten alt ve orta seviyede belirli bi seviyeye geldi. Artık o kadar para bayılmaya gerek yok bunu firmalarda görüyorlar.
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yaki83 3 yıl
Cunku cok guclu telefona gerek duyan bir yazilim, oyun yok ortada haliyle orta seviye daha cok saticak.. samsung cok guc gerektiren oyunlar uygulamalar gelistirmeli. Daha iyisi icin ihtiyac duymaya gerek yaratmali..
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kırmızıbey 3 yıl
Bu kafayla giderlerse daha düşük karla ürün satmak durumunda kalacaklar bu da apple ile mucadele edemeyeceğini gösteriyor
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Nevfel 3 yıl
Reklamsız bu site nasıl ayakta duracaksa bir fikriniz var mı? reklam istemeyen başka yere gitsin.
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deoksiriboz1001 3 yıl
ouvv bir samsung haberi daha. samsungdan dan para alıyorsunuz heralde.
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ergenius 3 yıl
Bu kadar kötü reklam yerleştirme olmaz ! Tam habere tıklaya cakken reklam çıkıyor . Artık mobil de zehir oldu . Reklam olsun ama alta falan koyun siteyi çok kasıyor . Girmek istemiyorum artık
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ukilavuz 3 yıl
Habire model cikariyordu baÅŸÄ±na bi harf koyup telefon cikarmak marifet degil
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