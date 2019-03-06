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Samsung iki yeni katlanabilir telefon daha hazırlıyor

Samsung katlanabilir ekranlı telefon sınıfında ağırlığını koymak istiyor. Firmanın farklı konseptlere sahip iki model üzerinde daha çalıştığına dair bilgiler geliyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekran teknolojisini Galaxy Fold akıllı telefonu ile teknoloji dünyasına sunan Samsung’un tek model ile yetinme niyeti yok. Firma farklı konseptler üzerinde çalışıyor.

İki model daha geliyor

Bunlardan birisi Mate X gibi dışa doğru açılan katlanabilir ekranlı telefon. Tek ekran olduğu için daha ince olan bu konsept aslında Galaxy Fold’un yerine düşünülmüş ancak sonradan vazgeçilmiş. Samsung’un sonraki yıllarda bu konsepti hayata geçirmek istediği ifade ediliyor.

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İkinci konsept ise Motorola RAZR tasarımına çok benziyor. Dikey olarak katlanan ekran iç kısımda kalıyor ve dış kısımda bir ekran daha yer alıyor. Samsung’un Galaxy Fold geri bildirimlerine göre dış kısımda ekran fikrinden vazgeçebileceği belirtiliyor. Bu konsept de en erken 2020 yılında hayat bulabilir.

Katlanabilir ekran teknolojisi henüz çok yeni ve çok pahalı. Benimsenmesi yılları alabilir. Bu esnada üreticiler de tüketicinin nabzını yoklayarak en verimli tasarımı ortaya koymaya çalışıyorlar.

Diğer taraftan Galaxy Fold modelinin OLED ekranında 10 bin katlama sonrasında ortaya çıkan bir kırışma sorunu var. Samsung’un bu sorunu giderecek bir yol bulamadığı belirtiliyor. Eğer bununla karşılaşan müşteri olursa ücretsiz bir ekran değişimi yapılması gündemde. Galaxy Fold modeli 26 Nisan tarihinde piyasada olacak 2000$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-working-on-two-foldable-phones_id114302 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nebulabado 2 ay
Acilen düzgün bir tasarım yapsınlar artık.
Yıllardır katlanabilir telefon yapacağız dediler, rakiplerinden daha geç ve en kötü tasarım ile ortaya çıktılar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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scorpion20 2 ay nebulabado
fiziksel elverişsizlikten bahsediliyor halen belirsiz
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