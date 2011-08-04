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Samsung, InterDigital'i satın alarak patent portföyünü büyütebilir

7 yıl
6,7b
1
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Son olarak Apple ile aralarındaki patent ihlal davasından dolayı Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışını ileri bir tarihe erteleyerek planlarında değişiklik yapmak zorunda kalan Samsung, iddialara göre, patent portföyünü genişletmek için InterDigital ile ilgileniyor.

Bloomberg'in firmaya yakın isimlerden elde ettiği bilgilere göre, Apple ve Google'ın da ilgilendiği belirtilen InterDigital firmasının patent portföyünü inceleyen Samsung, firmayı kendi bünyesine katabilmek amacıyla teklif yapmaya hazırlanıyor. Samsung'un InterDigital ve patent portföyü için ne kadarlık bir teklif yapacağıyla ilgili bir bilgi bulunmazken; analistlere göre InterDigital'in tüm varlığının değeri 5 milyar doları aşıyor.

Geçtiğimiz ay Apple ve Google'ın da InterDigital ile ilgilendiği yönündeki haberlerle birlikte yatırımcılar firmanın NASDAQ'da işlem gören hisselerine ralli yaptırarak %50'ye yakın değer kazanmasını sağlamıştı. InterDigital'in hisseleri, FED'in parasal genişlemeye gideceği yönündeki spekülasyonların da etkisiyle birlikte son işlem gününü 8,75 dolar artış ile 71,96 dolardan kapatırken; firmanın pazar değeri 3,27 milyar dolar olarak belirlendi.

InterDigital'in icra kurulu başkanı William Merritt, Nisan ayında yaptığı açıklamada, yüksek hızlı mobil ağlarla ilgili olan patentlerinin Nortel'in yakın zamanda 4,5 milyar dolar karşılığında Apple'ın da içerisinde bulunduğu konsorsiyuma sattığı 6000 patentinden daha güçlü ve kapsamlı olduğunu ifade etmişti.


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