Samsung, logo değişimi haricinde farklı bir yönetim anlayışına da gidebilir





Bir süredir Samsung'un CES 2013'te yeni bir logo tasarımı ve anlayış ile kamuoyunun karşısına çıkacağı konuşuluyordu. Henüz kesin detaylar belli olmasa da bazı işaretler gelmeye başladı.





Samsung iletişimden sorumlu başkanı Rhee In-yong, dün yaptığı açıklamada iki tepe yönetimli bir sistemi düşündüklerini ancak bunun henüz düşünce aşamasında olduğunu belirtti.





Güney Kore'den gelen bilgiler, firmanın kendi içerisinde iki farklı kola ayrılacağını gösteriyor. Firmanın bir kolu akıllı telefon, tablet, TV gibi tüm son kullanıcı ürünlerini biraraya toplayacakken, başkanlığına ise Samsung'un dijital medya bölümü başkanı Choi Gee-sung getirilecek.





Firmanın diğer kolu da bu ürünlere bileşen tedarik eden yarıiletken ve panel tesislerini çatısı altına alacak. Bu kolun başkanlığına ise Samsung Yarıiletken bölümü başkan yardımcısı Kwon Oh-hyun getirilecek.





İddia ile ilgili resmi bir doğrulama gelmese de bu bölünmenin geçmişte yaşanan bilgi sızıntısının de önüne geçmesi bekleniyor. Geçmişte Apple, yeni iPad modeli için işlemci üreten Samsung'un tesislerindeki çalışanların Retina ekran bilgisini tablet bölümündeki yetkililere sızdırdığını ve bu sayede Samsung'un Nexus 10'daki ekranı geliştirdiğini iddia etmişti.





Yeniden yapılanma kapsamında firma sağlık ve biyoloji alanlarına da ağırlık verecek. Bluetooth kalp izleyicisi gibi cihazların geliştirileceği ve Galaxy modelleriyle ilişkili bazı uygulamaların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.





CES 2013 fuarında bu değişim duyurulsa bile yeniden yapılanmanın yıl boyunca devam edebileceği vurgulanıyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2011/12/133_100333.html