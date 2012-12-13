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Samsung, logo değişimi haricinde farklı bir yönetim anlayışına da gidebilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Samsung'un CES 2013'te yeni bir logo tasarımı ve anlayış ile kamuoyunun karşısına çıkacağı konuşuluyordu. Henüz kesin detaylar belli olmasa da bazı işaretler gelmeye başladı.

Samsung iletişimden sorumlu başkanı Rhee In-yong, dün yaptığı açıklamada iki tepe yönetimli bir sistemi düşündüklerini ancak bunun henüz düşünce aşamasında olduğunu belirtti.

Güney Kore'den gelen bilgiler, firmanın kendi içerisinde iki farklı kola ayrılacağını gösteriyor. Firmanın bir kolu akıllı telefon, tablet, TV gibi tüm son kullanıcı ürünlerini biraraya toplayacakken, başkanlığına ise Samsung'un dijital medya bölümü başkanı Choi Gee-sung getirilecek.

Firmanın diğer kolu da bu ürünlere bileşen tedarik eden yarıiletken ve panel tesislerini çatısı altına alacak. Bu kolun başkanlığına ise Samsung Yarıiletken bölümü başkan yardımcısı Kwon Oh-hyun getirilecek.

İddia ile ilgili resmi bir doğrulama gelmese de bu bölünmenin geçmişte yaşanan bilgi sızıntısının de önüne geçmesi bekleniyor. Geçmişte Apple, yeni iPad modeli için işlemci üreten Samsung'un tesislerindeki çalışanların Retina ekran bilgisini tablet bölümündeki yetkililere sızdırdığını ve bu sayede Samsung'un Nexus 10'daki ekranı geliştirdiğini iddia etmişti. 

Yeniden yapılanma kapsamında firma sağlık ve biyoloji alanlarına da ağırlık verecek. Bluetooth kalp izleyicisi gibi cihazların geliştirileceği ve Galaxy modelleriyle ilişkili bazı uygulamaların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

CES 2013 fuarında bu değişim duyurulsa bile yeniden yapılanmanın yıl boyunca devam edebileceği vurgulanıyor. 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2011/12/133_100333.html Yorum Yaz
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FFadeleSS 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Logoyu yarım elma yapar, bundan sonra sadece belli başlı birkaç ürüne odaklanacaklarını açıklarlar... :)

of allahım off bunlarla imtihan etme bizi
DH MisafiriLogoyu yarım elma yapar, bundan sonra sadece belli başlı birkaç ürüne odaklanacaklarını açıklarlar... :)of allahım off bun...
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12 Angry Men 6 yıl
DH Misafiri
Logoyu yarım elma yapar, bundan sonra sadece belli başlı birkaç ürüne odaklanacaklarını açıklarlar... :)

Çok komiksin dimi gülücükte koymuş senin gibiler ancak misafir olarak giriş yapar yusuf yusuf
DH MisafiriLogoyu yarım elma yapar, bundan sonra sadece belli başlı birkaç ürüne odaklanacaklarını açıklarlar... :)Çok komiksin dimi ...
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Şirket adından G 'yi atsın tamam olur. bütün mesele G de :)
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infom@n 6 yıl
Beyler Galaxy Note 3 2013 sonunda full HD amoled 6.3 inch ile gelecekmiş :) Yetmiyor mu 5.5 inch?
freshmobile.net/...
1 Yanıt Yanıtla
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Nemésis 6 yıl infom@n
infom@n

Beyler Galaxy Note 3 2013 sonunda full HD amoled 6.3 inch ile gelecekmiş :) Yetmiyor mu 5.5 inch?

freshmobile.net/...

6.3" taşıyacak arkadaşlar tabletle konuşsunlar daha iyi. Taşınabilirlik olayı 0'a indi resmen bu ne?
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infom@n 6 yıl
Şuan başarılı değiller mi? Neden değişime gidiliyor anlamış değilim!!!
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FERFEROS 6 yıl
Tüm cihazların arkasına koyabilecekleri, şık bir logo olacak diye düşünüyorum.
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nianai 6 yıl
vay, bu telefon, bir spor araba gibi çok ilginç değil mi görünüyor? bkz: coolseason.com/...
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__BadblooD__ 6 yıl nianai
nianai

vay, bu telefon, bir spor araba gibi çok ilginç değil mi görünüyor? bkz: coolseason.com/...



google translate reklamcıları sezonu açılmış anlaşılan
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swat882 6 yıl nianai
nianai

vay, bu telefon, bir spor araba gibi çok ilginç değil mi görünüyor? bkz: coolseason.com/...

hey chinese friend
how did you learn turkish?
i wonder because it is just perfect
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mert1907 6 yıl
Umarım logo ve yönetim anlayışı ile bırlıkte bada ıle ılgılı polıtıkalarıda degısır.
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turkattack 6 yıl
Apple/samsung savasini medya körukluyor bence.
Bu degisimin nedeni asagidaki haberde sakli da olabilir.
m.donanimhaber.com/...
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UnInvited_Guest 6 yıl
Escapetolife
Galaxy S logosundaki S yeni ikon olabilir belki. Yazı karakteri olarakta son yılların modası küçük harflerle yazılmış samsung olması kuvvetle muhtemel.

+1
Benim de tahminim "S" den yana.
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Escapetolife 6 yıl
Galaxy S logosundaki "S" yeni ikon olabilir belki. Yazı karakteri olarakta son yılların modası küçük harflerle yazılmış samsung olması kuvvetle muhtemel. Yauu cihazların arkasına şu elma gibi bişey koyalım bizde niye yok oyle demiş olabilir Ceo.
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rtsbora 6 yıl
samsung logosunu ben beğeniyorum. sade ve şık. umarım yeni logosu eskisini aratmaz.
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theyapici 6 yıl
samsung iyi güzelde sadece logo değil zihniyet değişimi de olmalı
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jolawe 6 yıl theyapici
theyapici

samsung iyi güzelde sadece logo değil zihniyet değişimi de olmalı

yılda 100 milyondan fazla satan bir firma neden zihniyetini değiştirsinki.Bence aynen devam etmeli :)
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12 Angry Men 6 yıl
DH Misafiri
Logoyu yarım elma yapar, bundan sonra sadece belli başlı birkaç ürüne odaklanacaklarını açıklarlar... :)

Çok komiksin dimi gülücükte koymuş senin gibiler ancak misafir olarak giriş yapar yusuf yusuf
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