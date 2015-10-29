Samsung mobil bölümü satışları artırdı bu sefer de karı düşürdü

Geçen yılın ortalarından bu yana akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan ve satışlarda düşüş yaşayan Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren küçük de olsa satışları artırmaya başlamıştı. Yıl toplamı olarak geçen yılı yakalaması beklenmeyen firma üçüncü çeyrekte de bir miktar artış sağladı ancak bu kez de karlılık düşüşte.





Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy A ve J serileri satışların artmasındaki en önemli etkenler. Mobil bölüm yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 23.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde yapılan indirim kar marjını olumsuz etkileyince faaliyet karı yıl bazında artış sağladı ancak çeyrek bazda düşüş yaşadı. Faaliyet karı ilk iki çeyrekte düz bir çizgi izlemişti.





Samsung'un toplam satış geliri 45.2 milyar dolar oldu. Önceki çeyreğe göre tüm bölümlerde gelirler artış yaşarken mobil bölüm hariç yine tüm bölümler faaliyet karını artırdı. Firmaya en fazla faaliyet karı kazandıran 4 milyar dolar ile cihaz çözümleri bölümü, 3 milyar dolarla yarı iletken bölümü, 1.9 milyar dolarla mobil bölüm oldu. Toplam faaliyet karı ise 6.4 milyar dolar oldu.





Akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk firmayı da olumsuz etkiliyor. Samsung yılın dördüncü çeyreğinde aynı gelir seviyesini elde etmeyi beklerken, gelecek yıl için düşüş öngörülüyor. Tablet tarafında ise Galaxy Tab S2 ve Galaxy Tab A serilerine olan ilgi yılın dördüncü çeyreğinde satışları artıracak.

http://techcrunch.com/2015/10/28/samsung-mobile-sales-increase-in-q3-2015-but-profit-drops-following-price-cuts/?ncid=txtlnkusaolp00000595