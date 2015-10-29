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Samsung mobil bölümü satışları artırdı bu sefer de karı düşürdü

Samsung uzun bir aradan sonra akıllı telefon satışlarını artırmaya başladı. Galaxy Note 5 ve Galaxy J serisi artışta etkili oldu ancak bu uzun sürmeyecek.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung mobil bölümü satışları artırdı bu sefer de karı düşürdü

Geçen yılın ortalarından bu yana akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan ve satışlarda düşüş yaşayan Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren küçük de olsa satışları artırmaya başlamıştı. Yıl toplamı olarak geçen yılı yakalaması beklenmeyen firma üçüncü çeyrekte de bir miktar artış sağladı ancak bu kez de karlılık düşüşte.

Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy A ve J serileri satışların artmasındaki en önemli etkenler. Mobil bölüm yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 23.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde yapılan indirim kar marjını olumsuz etkileyince faaliyet karı yıl bazında artış sağladı ancak çeyrek bazda düşüş yaşadı. Faaliyet karı ilk iki çeyrekte düz bir çizgi izlemişti. 

Samsung'un toplam satış geliri 45.2 milyar dolar oldu. Önceki çeyreğe göre tüm bölümlerde gelirler artış yaşarken mobil bölüm hariç yine tüm bölümler faaliyet karını artırdı. Firmaya en fazla faaliyet karı kazandıran 4 milyar dolar ile cihaz çözümleri bölümü, 3 milyar dolarla yarı iletken bölümü, 1.9 milyar dolarla mobil bölüm oldu. Toplam faaliyet karı ise 6.4 milyar dolar oldu.

Akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk firmayı da olumsuz etkiliyor. Samsung yılın dördüncü çeyreğinde aynı gelir seviyesini elde etmeyi beklerken, gelecek yıl için düşüş öngörülüyor. Tablet tarafında ise Galaxy Tab S2 ve Galaxy Tab A serilerine olan ilgi yılın dördüncü çeyreğinde satışları artıracak.  

http://techcrunch.com/2015/10/28/samsung-mobile-sales-increase-in-q3-2015-but-profit-drops-following-price-cuts/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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tekin-71 4 yıl en beğenilen
Karı denmez bayan denir. Ekrem and 71
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MrKemal17 4 yıl
yoksulseytan22

Kârı düşürdü yazılır. Başlıkta ş harfi var ama a harfinin şapkası yok.


A harfinde şapka kullanımı isteğe bağlıdır. Ekrem71 ile ne alıp veremediğiniz var anlamadım.

Edit: Düzeltme işareti (şapka) kullanımı isteğe bağlı değilmiş, hala kullanılmakta ancak yazım denetleyicinin bile "kâr" kelimesine hatalı dediği yerde bu tarz detaylar için editörün üzerine bu kadar gitmemek lazım.

yoksulseytan22Kârı düşürdü yazılır. Başlıkta ş harfi var ama a harfinin şapkası yok.A harfinde şapka kullanımı isteğe b...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Lazeran 4 yıl
Düzeltme işareti kaldırılmamış mıydı? Neden bu kadar ilgi çekti?
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goksenin10 4 yıl
Samsung'un çok fazla dert ettiğini düşünmüyorum amaç rakipten pazar almaksa karlılıktan ödün verilebilir.
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huseyincarnege 4 yıl
satarken zarar eden buda bir ilk samsung ilklerin markası:)
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Şehmistan 4 yıl
karı düşürdüm soruları alayım
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darkdiva 4 yıl
Bence rakamlar gayet iyi. Samsung seneye s6 çizgisinde ve kalitesinde, üstüne koyarak cihaz üretsin, ilgi daha da artacaktır. Bir de güncelleme olayını rayına oturtursa yükseliş devam eder.
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St Batuhan 4 yıl
*siteci*
Apple haberi olsaydı...Apple Yine Rekor Kırıyor!!!!11Herkesin müthişliği konusunda anlaştığı Apple yine toplam satış sayısını arttırdı.......(arada bir yerde)Tabi satılan ürünlerin ucuzluğu karlılığı azalttı ama olur o kadar ehe mehe...

Apple'da satılan ürünler pahalı olduğu için karlılıkta azalma olmuyor sonuçta.
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alemburda34 4 yıl
Herkes başınıza tdk kesildi. Habere gelecek olursak tablette fazla yükselmeyi beklemesin. Bence zaten androidin artık tablet için başka bir sistem yada ara yuz geliştirmesi lazım. Birde su meşhur android uygulama reklamları insanın androidten soğutuyor.
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*siteci* 4 yıl
Apple haberi olsaydı...
Apple Yine Rekor Kırıyor!!!!11
Herkesin müthişliği konusunda anlaştığı Apple yine toplam satış sayısını arttırdı.
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.
.
.
(arada bir yerde)
Tabi satılan ürünlerin ucuzluğu karlılığı azalttı ama olur o kadar ehe mehe...
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deoksiriboz1000 4 yıl
konuyu liseliler işgal etmiş. o karı diyince bayan anlıyorsan sorun sende
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TeufeL-07 4 yıl
Vah Vah !
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canguler917 4 yıl
Kâr yok artık Türkçede. Kar diye yazılıyor
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Be All My Sins Remembered 4 yıl canguler917
canguler917
Kâr yok artık Türkçede. Kar diye yazılıyor

tdk.gov.tr/...
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