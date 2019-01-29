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Samsung önemli bir sensör firmasını satın alabilir

Samsung’un periskop yöntemi ile 25x seviyesine kadar kayıpsız optik yakınlaştırma yapabilen teknolojiler geliştiren Corephotonics firmasını satın alacağı iddia ediliyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon kameraları hiç olmadığı kadar yetenekli. Öyle ki dijital kamera satışlarının buna paralel olarak düşüş göstermesi bekleniyor. Akıllı telefonlarda geniş açı artık sıradan hale gelirken asıl yatırım optik yakınlaştırmaya yapılıyor.

Corephotonics kimdir?

Çekim esnasında nesnelerin kalite kaybı olmadan büyütülmesini sağlayan optik yakınlaştırma genelde çift ve daha fazla kameralı kombinasyonlarda karşımıza çıkıyor. Şimdilik belirli modellerde yer alan optik yakınlaştırma konusunda firmaların beklentisi büyük.

Ayrıca Bkz. "V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı"

Oppo firması MWC 2019 fuarında 10x optik yakınlaştırma yapabilen bir teknoloji tanıtacak. Periskop tarzında çalışan ve iki sensör gerektiren bu teknoloji İsrailli Corephotonics firması ile birlikte geliştirildi.

Ayrıca Apple’ın izinsiz olarak iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde optik yakınlaştırma teknolojilerini kullandığı iddiasıyla açtığı dava ile de çok konuşuldu.

Şimdi ise Samsung’un Corephotonics’i satın alma planları yaptığı iddia ediliyor. Samsung’un hali hazırda bu firmaya yatırımı var ve optik yakınlaştırma konusunda birlikte çalışıyorlar. Bu bakımdan iddialar yabana atılır gibi değil.

Diğer taraftan Corephotonics’in 25x kayıpsız optik yakınlaştırma yapabilen yeni bir teknolojisi mevcut. Gelecek dönemlerde bu teknolojinin akıllı telefon pazarında kendisine yer bulacağı ifade ediliyordu. Samsung böylece bu teknolojiyi tamamen kendisine ayırabilecek.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/samsung-acquire-company-25x-zoom-camera-module/ Yorum Yaz
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KalemKolik 3 ay en beğenilen
israil uçtu gidiyor. İnanılmaz seviyede teknoloji firması çıkarıyor hemde rakipsiz ve alternatifsiz firmalar çoğu. Adamlarda mecbur çuvalla para basıp alıyor.
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OverClocK1ng 3 ay
Yakınlaştırma değil de geceleyin daha iyi ışık almış, daha kumlanmasız fotoğraf çekimine odaklanmalılar...
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KalemKolik 3 ay en beğenilen
israil uçtu gidiyor. İnanılmaz seviyede teknoloji firması çıkarıyor hemde rakipsiz ve alternatifsiz firmalar çoğu. Adamlarda mecbur çuvalla para basıp alıyor.
Yanıtla +6
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