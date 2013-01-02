Samsung, patent ihlali olan cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşacak

Haber Editörü
Samsung'un Apple'a 1 milyar dolarlık tazminat ödemesi kararıyla sonuçlanan ABD'deki hukuk mücadelesinin ilk etabından sonra başlayan, mahkemenin ikinci etabında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mahkemenin hakimi Luch Koh son olarak Samsung'un patent ihlali bulunduğu cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşması istendi. Samsung bu karara itiraz etse de bu itiraz pek de olumlu sonuçlanmadı. Güney Koreli şirket, bu kararla birlikte patent ihlali listesine dahil olan ABD'de satılan cihazlarının satış rakamlarını Apple ile paylaşmak zorunda kaldı. Geri çevirdiği itiraz konusunda konuşan Lucy Koh, kendisinin sadece aylık satış rakamı bilgisi istediğini Samsung'un ise fiyat bilgisi ve kar marjını da içeren bir itirazda bulunduğunu dile getirdi.
Samsung'un söz konusu itirazı Lucy Koh tarafından reddedilmiş olsa da, şirketin iki telefonuna ait operasyonel kar rakamlarını gösteren belgenin yayınlanmasının ertelenmesi için yaptığı itirazın kabul edildiğini de belirtelim. Apple ile Samsung arasında sürmekte olan hukuk mücadelesinin ABD ayağının bu gelişmelerle birlikte nasıl şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-02/samsung-loses-bid-to-seal-sales-data-in-apple-dispute.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En azindan amerikalilar gibi DOMUZ yemiyorlar
Üstelik de Dünyanın en büyük hırsızı bunu yapan. Daha yeni Hırsızlıktan bir davayı daha kaybetti Apple:
chip.com.tr/...
Evet bu o dava. Hatta ödemenin nasıl yapılacağı konusunda madde olmadığı için böyle bir açıktan faydalanarak 5 centten oluşan 30 kamyon para yollamışlardı.
O haber yalan arkadaşlar Samsung hiçbir para ödemesi yapmadı daha çünkü yeni davalar yeni heyecanlar forumda yeni kavgalar.
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