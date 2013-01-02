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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, patent ihlali olan cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung'un Apple'a 1 milyar dolarlık tazminat ödemesi kararıyla sonuçlanan ABD'deki hukuk mücadelesinin ilk etabından sonra başlayan, mahkemenin ikinci etabında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mahkemenin hakimi Luch Koh son olarak Samsung'un patent ihlali bulunduğu cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşması istendi. Samsung bu karara itiraz etse de bu itiraz pek de olumlu sonuçlanmadı. Güney Koreli şirket, bu kararla birlikte patent ihlali listesine dahil olan ABD'de satılan cihazlarının satış rakamlarını Apple ile paylaşmak zorunda kaldı. Geri çevirdiği itiraz konusunda konuşan Lucy Koh, kendisinin sadece aylık satış rakamı bilgisi istediğini Samsung'un ise fiyat bilgisi ve kar marjını da içeren bir itirazda bulunduğunu dile getirdi. 

Samsung'un söz konusu itirazı Lucy Koh tarafından reddedilmiş olsa da, şirketin iki telefonuna ait operasyonel kar rakamlarını gösteren belgenin yayınlanmasının ertelenmesi için yaptığı itirazın kabul edildiğini de belirtelim. Apple ile Samsung arasında sürmekte olan hukuk mücadelesinin ABD ayağının bu gelişmelerle birlikte nasıl şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.bloomberg.com/news/2013-01-02/samsung-loses-bid-to-seal-sales-data-in-apple-dispute.html Yorum Yaz
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Statistik 6 yıl en beğenilen
Apple artik telefon islerini birakip, hukuk hizmetlerine falan yonelsin, ABD'de en buyuk suclu bile eger Apple'i avukat olarak tutsa beraat edilecektir
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General. 6 yıl
Şüphesiz en karlı çıkan milyon dolarlar alan avukatlardır siz burda bedava avukatlık yapmaya devam edin
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Joyeux 6 yıl
Biz Samsung aleyhinde patent davaları görmekten bıktık. O halen calmaktan bıkmadı.[>:]
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senatorlines 6 yıl
Samsungun orasını burasını yalamayı ne kadar çok seven varmış, kim haksızsa çeksin cezasını, korede de apple'ye ceza kesti mahkeme onlara niye taraf tutuyorlar demiyorsunuz? Samzung babamizin oglu sanki, pis kedi kopek yiyicisi koreliler.
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-Freedom- 6 yıl senatorlines
senatorlines
Samsungun orasını burasını yalamayı ne kadar çok seven varmış, kim haksızsa çeksin cezasını, korede de apple'ye ceza kesti mahkeme onlara niye taraf tutuyorlar demiyorsunuz? Samzung babamizin oglu sanki, pis kedi kopek yiyicisi koreliler.

En azindan amerikalilar gibi DOMUZ yemiyorlar
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OverClocK1ng 6 yıl
12 Angry Men
Apple abd ürünü olduğu için samsung sıkıştırılıyor Appleın ve ABDnin bu yaptığı şetefsizlikten başka birşey değil.

Üstelik de Dünyanın en büyük hırsızı bunu yapan. Daha yeni Hırsızlıktan bir davayı daha kaybetti Apple:
chip.com.tr/...
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raSe34 6 yıl
Voilet
Orijinalden alıntı: PlayMakers Mavit bey , 1 milyar dolar tazminat ile sonuclanan davada ki diger gelismeler nedir ? Farkli mercalardan itiraz edecekti samsung , bildigim kadariyla henuz 1 milyar dolar odenmedi degil mi ?
Sanırım hepsini 5 cent olarak ödemişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dava sonucunu 5 centlik halde ödedi ama bu mu değil mi emin değilim.

Evet bu o dava. Hatta ödemenin nasıl yapılacağı konusunda madde olmadığı için böyle bir açıktan faydalanarak 5 centten oluşan 30 kamyon para yollamışlardı.
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GrıezmaNN 6 yıl raSe34
raseoner

Voilet

PlayMakers Mavit bey , 1 milyar dolar tazminat ile sonuclanan davada ki diger gelismeler nedir ? Farkli mercalardan itiraz edecekti samsung , bildigim kadariyla henuz 1 milyar dolar odenmedi degil mi ?
Sanırım hepsini 5 cent olarak ödemişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dava sonucunu 5 centlik halde ödedi ama bu mu değil mi emin değilim.

Evet bu o dava. Hatta ödemenin nasıl yapılacağı konusunda madde olmadığı için böyle bir açıktan faydalanarak 5 centten oluşan 30 kamyon para yollamışlardı.


O haber yalan arkadaşlar Samsung hiçbir para ödemesi yapmadı daha çünkü yeni davalar yeni heyecanlar forumda yeni kavgalar.
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teramit 6 yıl
Apple google'a niye dava açmıyor Android ile ihlal ettiği patentler için ben onu çözemedim, Abd firması olduğu için mi acep.Bu Samsung Google ürünü kullanıyor neredeyse tüm telefonlarında apple ona da dava açsa ya.
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aozgec 6 yıl
Bu dava sıkıcılık sınırlarını yıktı aştı... 5 senedir aynı terane... ne davaymış kardeşim bitmek bilmedi... yeter yaww



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ayyan 6 yıl
her dakika o kadar telefon sattık bu kadar bilmem ne sattık diye reklam yapan şirket şimdi buna itiraz mı ediyor ? satış rakamlarıyla reklamını yapması çok normal ama işine gelmeyince bunu problem etmesi çok saçma.
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stalker(1979) 6 yıl
Bazı arkadaşlar apple'ın avukatlığına soyunmuş anlaşılan:) Bırakın bu fanphoneluğu. Apple artık suyunu çıkardı bu patent olayının.Apple'ın amacı hakkını korumak değil Samsung'un satışlarını baltalamak. Allah aşkına şun cevaplayın Samsung çok satan bir marka olmasaydı apple bu kadar dava açar mıydı? Adamlar Apple'ın suçlamalarından kurtulabilmek için Samsung Galaxy s3'ü yuvarlak ötesi yaptı. Bu dünyada sadece apple yok. Devam edin acınacak yorumlara hadi:P
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stalker(1979) 6 yıl
Suç birazda Samsung'da Şu anda Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden biri olmasına rağmen halen daha patent ihlalleriyle adı geçiyor. Samsung isterse kendisi geliştirebilir bu teknolojiyi Samsung neler üretmedi ki. Hiçbir şeyini kendi üretemeyen bir şirkete 1 milyar dolar vermek zorunda olması gerçekten komik. Bu 1 milyar doları çıkarmak için apple'a sattığı işlemcilere zam yapmaya çalıştı apple'da TSMC adlı şirket'le anlaşarak Samsung'a bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor. Keske firmalar anlaşabilseler örneğin neden evrensel şarj aletleri yapmıyorlar. Batarya teknolojisi halen aynı ilerlemiyor paso ekran büyüyor (Apple bile büyüttü dünyanın sonu yakındır:) Dünyada herkese ekmek var nedir bu kavga dövüş patent savaşları.
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engin9103 6 yıl
yahu koskoca patent hukuku iki marka ile mi şekillenecek? bazıları zavallıca yorumlar yapmış. "aa bu ihlal eden samsungmuş ona ilgili hükümleri uygulamayalım" mı diyecekti hukuk düzeni? siz dandoridçiğilğinizi bu hukuk işlerine bulaştırmayın allah aşkına. ihlal varsa(ki var) müeyyidesi de olacaktır.
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General. 6 yıl
Şüphesiz en karlı çıkan milyon dolarlar alan avukatlardır siz burda bedava avukatlık yapmaya devam edin
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