Samsung, patent ihlali olan cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşacak

Mahkemenin hakimi Luch Koh son olarak Samsung'un patent ihlali bulunduğu cihazlarının ABD'deki satış rakamlarını Apple ile paylaşması istendi. Samsung bu karara itiraz etse de bu itiraz pek de olumlu sonuçlanmadı. Güney Koreli şirket, bu kararla birlikte patent ihlali listesine dahil olan ABD'de satılan cihazlarının satış rakamlarını Apple ile paylaşmak zorunda kaldı. Geri çevirdiği itiraz konusunda konuşan Lucy Koh, kendisinin sadece aylık satış rakamı bilgisi istediğini Samsung'un ise fiyat bilgisi ve kar marjını da içeren bir itirazda bulunduğunu dile getirdi.





Samsung'un söz konusu itirazı Lucy Koh tarafından reddedilmiş olsa da, şirketin iki telefonuna ait operasyonel kar rakamlarını gösteren belgenin yayınlanmasının ertelenmesi için yaptığı itirazın kabul edildiğini de belirtelim. Apple ile Samsung arasında sürmekte olan hukuk mücadelesinin ABD ayağının bu gelişmelerle birlikte nasıl şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://www.bloomberg.com/news/2013-01-02/samsung-loses-bid-to-seal-sales-data-in-apple-dispute.html