Samsung, popüler yazıcısı ML-1660'ın haleflerini duyurdu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung Electronics, son kullanıcı ile küçük ölçekli işletmelerce yaygın olarak tercih edilen ve çıktığı günden bu yana 2 milyondan fazla satan ML-1660 serisi ile ML-2525'in halefi niteliğinde dört yeni yazıcıyı ürün gamına ekledi.

ML-1660'ın devamı niteliğinde olan üç yeni model ML-1673, ML-1674 ve ML-1678 ile ML-2525'in halefi olan ML-2540K, seleflerine göre daha yüksek performans sunarken, Samsung'un açıklamasına göre, daha uygun satış fiyatına sahipler. Mavi renkli ML-1673, pembe renkli ML-1678 ve fil dişi rengidenki ML-1673; şık tasarımlarının yanı sıra saniyede 16 sayfa yazdırabilirken; kontrol panelinde yer alan tek dokunuşla yazdırma fonksiyonu ile kullanıcılara bilgisayarlarının ekranını hızlı bir şekilde tek dokunuşla yazdırmalarına imkan veriyor.

Samsung, yazıcıların tavsiye edilen satış fiyatlarıyla ilgili "daha uygun" açıklaması dışında herhangi bir açıklama yapmış değil.