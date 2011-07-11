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Samsung, popüler yazıcısı ML-1660'ın haleflerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Yazıcı
Shady
Haber Editörü
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Samsung, popüler yazıcısı ML-1660'ın haleflerini duyurdu
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung Electronics, son kullanıcı ile küçük ölçekli işletmelerce yaygın olarak tercih edilen ve çıktığı günden bu yana 2 milyondan fazla satan ML-1660 serisi ile ML-2525'in halefi niteliğinde dört yeni yazıcıyı ürün gamına ekledi.

ML-1660'ın devamı niteliğinde olan üç yeni model ML-1673, ML-1674 ve ML-1678 ile ML-2525'in halefi olan ML-2540K, seleflerine göre daha yüksek performans sunarken, Samsung'un açıklamasına göre, daha uygun satış fiyatına sahipler. Mavi renkli ML-1673, pembe renkli ML-1678 ve fil dişi rengidenki ML-1673; şık tasarımlarının yanı sıra saniyede 16 sayfa yazdırabilirken; kontrol panelinde yer alan tek dokunuşla yazdırma fonksiyonu ile kullanıcılara bilgisayarlarının ekranını hızlı bir şekilde tek dokunuşla yazdırmalarına imkan veriyor.

Samsung, yazıcıların tavsiye edilen satış fiyatlarıyla ilgili "daha uygun" açıklaması dışında herhangi bir açıklama yapmış değil.

Samsung, popüler yazıcısı ML-1660'ın haleflerini duyurdu
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Samsung, popüler yazıcısı ML-1660'ın haleflerini duyurdu
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DH Misafiri 8 yıl
Yahu arkadaş kız güzel ama hep aynı kızı görmek baydı artık yaa !! başka fıstık yok mu elinizde ? Patronun kızı galiba bütün tanıtımlara bu kız çıkıyor.Tamam kız güzel ama aynı resmi göre göre göz zevkim bozuldu artık.....! :D
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extremecem 8 yıl
hocam 'sanıyede 16 sayfa yazdırma' kısmı yanlıs olmus herhalde. 'dakıkada' olması gerkıyor herhalde.. saygılar.
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atcua 8 yıl
Dışını değiştirip değiştirip piyasaya sürüyorlar.

Önemli olan çiplimi çipsizmi ondan haber versinler
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DH Misafiri 8 yıl
Şunun için, Amerikalı şirketlerin canına telefondan sonra yazıcıda da okuyacağız.
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my54 8 yıl
Bayanın suratındaki o tuhaf ifade ne için?
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