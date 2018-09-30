Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı

Akıllı telefon pazarında rakiplerin birbirleri ile ürün mücadelesi yanında reklam mücadelesi yaptığını da görüyoruz. Özellikle Apple’ın yeni iPhone tanıtımları sonrasında Samsung ve Huawei gibi rakiplerden ilginç ataklar geliyor. Samsung şimdi farklı bir çalışmaya imza attı.

İlginç mekân seçimi

Hatırlanacağı üzere Huawei firması iPhone XS sırası bekleyen müşterilere taşınabilir şarj istasyonu dağıtarak Apple’a gönderme yapmıştı. Samsung ise bedava Galaxy S9 dağıttı ancak farklı bir yerde.

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Yeni reklam çalışması için Hollanda’ya giden Samsung’un hedefi oldukça ilginçti. Bu ülkede küçük köylerden birinin ismi Appel. Yani Apple. Firma bu köyde yaşayanlara Galaxy S9 hediye ederek insanların düşüncelerini kayda almış.

Doğrudan isim üzerinden gönderme yapılan çalışmada köyde yaşayan bir Apple kullanıcısından yardım alınmış. Köyün 312 hanesinden 50 tanesine hediye edilen Galaxy S9 sonrasında insanlar ile röportaj yapılmış.

Samsung mümkün olduğunca çok insana Galaxy S9 serisinin yeteneklerini anlatmak için bu tür çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Yine de bu tür reklamların Apple’ı hedef aldığını düşünen çok kişi var.