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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı

Her fırsatta rakibi Apple’ın akıllı telefon stratejisini eleştirmeye devam eden Samsung, bu kez ismi Appel olan bir Avrupa köyünde Galaxy S9 modelini hediye ederek ilginç bir çalışmaya imza attı.
7 ay
10,8b
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32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında rakiplerin birbirleri ile ürün mücadelesi yanında reklam mücadelesi yaptığını da görüyoruz. Özellikle Apple’ın yeni iPhone tanıtımları sonrasında Samsung ve Huawei gibi rakiplerden ilginç ataklar geliyor. Samsung şimdi farklı bir çalışmaya imza attı.

İlginç mekân seçimi

Hatırlanacağı üzere Huawei firması iPhone XS sırası bekleyen müşterilere taşınabilir şarj istasyonu dağıtarak Apple’a gönderme yapmıştı. Samsung ise bedava Galaxy S9 dağıttı ancak farklı bir yerde.

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Yeni reklam çalışması için Hollanda’ya giden Samsung’un hedefi oldukça ilginçti. Bu ülkede küçük köylerden birinin ismi Appel. Yani Apple. Firma bu köyde yaşayanlara Galaxy S9 hediye ederek insanların düşüncelerini kayda almış.

Doğrudan isim üzerinden gönderme yapılan çalışmada köyde yaşayan bir Apple kullanıcısından yardım alınmış. Köyün 312 hanesinden 50 tanesine hediye edilen Galaxy S9 sonrasında insanlar ile röportaj yapılmış.

Samsung mümkün olduğunca çok insana Galaxy S9 serisinin yeteneklerini anlatmak için bu tür çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Yine de bu tür reklamların Apple’ı hedef aldığını düşünen çok kişi var.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-anti-apple-marketing_id109360 Yorum Yaz
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AtiMX4 7 ay en beğenilen
Bence Apple de Samsung'a inat Türkiye'deki Samsun halkına iPhone Xr bilmem ne dağıtsın!O
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mu5tafa 7 ay
Türkiye'de de bir köyün adını Apple olarak değiştirip oraya taşınalım forum olarak :)
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a_y_k_u_t 7 ay
Buraya da bekleriz samsung elmali.bel.tr/... :)
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haylaz__ 7 ay
Telefonu satıp 2 tane hoştayn ineği alırlar süt satarlar para kazanırlar
Para parayı çeker boşuna dememişler
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wtersad 7 ay
YILLARDIR SAMSUN DİYE BİR İLİMİZ VAR TELEFON KABI BİLE DAĞITMADINIZ
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DoğanGörünümlüToros 7 ay
Burda öyle bi sey olsa herkesin asil memleketi orasi çıkar. Dağıtımi haber alan savasa gider gibi dolusur koyu yerle bir ederler.
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drjacob 7 ay
iyiymiş
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sniper23 7 ay
Batman'da da Batman kostümü dağıtsınlar
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goldena 7 ay
Ölücüler bilseydi oraya taşınırdı
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OneStepX 7 ay
Aldığın kaynakta bile "Appel" yazarken hangi mantıkla Apple köyü olarak çevirebilirki bir insan.. Ekrem71 ilklerin insanı.. Yaptığını Google çeviri yapmıyor..
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eAkman 7 ay
Samsun'da Elmacık Tepesi'ne çıkıp kombo yapılabilir. Arkadaşlar konuyu sıcak fırsatlara taşıyalım ama sömürmeyelim lütfen.
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maxe 7 ay
Apple farkı
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BekirHan 7 ay
Şu anda Elma Dağı' na çıktım Galaxy S9 umu bekliyorum sevgili Samsung. Hadi bir güzellikte döviz kuru altında ezilmiş şu fakir tüketicilere yap be...
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dreamblue35 7 ay BekirHan
ustam sen Türkiyede nereye gidersen git o telefonu sana yar etmezler benden söylemesi ;)
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