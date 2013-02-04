Samsung, saniyede 3 TV satıyor

Elektronik dünyasının son dönemdeki parlayan yıldızı Samsung, mobil alandaki başarısını elektrikli ev aletleri konusunda da sürdürüyor. Son verilere göre Güney Koreli elektronik devi, saniyede 3 TV satışı yapıyor.

Samsung'un Monaco'da yeni yeni eco bubble çamaşır makinesi, robotik vakumlu temizleyicisi ile soğutucusunu sergilediği lansmanda açıklamalarda bulunan firmanın görüntüleme biriminin başkanı BK Yoon, saniyede 3 TV satışı ile 2012 yılında 184 milyar dolar gelir sağladıklarını; ve kazançlarından her yıl 9 milyar doları araştırma geliştirme çalışmalarına ayırarak yeni "büyük ürünler" geliştirmek için uğraştıklarını söyledi. Tepe yöneticisi Yoon, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeniliğin, firmamızın başarısındaki en büyük etken olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde dünyanın ilk, en iyi ve muhteşem ürünlerini pazara sunmayı başarıyoruz. Geleceğin büyük "şeylerinin" de oturma odalarında, mutfaklarda, çalışma odalarında kısacası ev içerisinde olduğuna inanıyoruz. Neden ? Çünkü ev, ülke ya da kültür farketmeksizin, tüm insanlar için en önemli yer. Bu yüzden yapacaklarımızla evlerin daha rahat ve eğlence dolu yerler olmasını istiyoruz. Tüm dünyadaki kullanıcıların ihtiyaçlarını mutlaka anlamalıyız."

1938 yılında kurulan Güney Koreli Samsung, son kullanıcıya hitap eden ürün gamı içerisinde mobil iletişim aygılatlarında ev aletlerine kadar geniş yelpazede çözüm sunuyor.

http://www.techradar.com/news/television/samsung-sells-three-tvs-every-second-1129155