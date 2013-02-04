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Samsung, saniyede 3 TV satıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
989
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50
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung, saniyede 3 TV satıyor

Elektronik dünyasının son dönemdeki parlayan yıldızı Samsung, mobil alandaki başarısını elektrikli ev aletleri konusunda da sürdürüyor. Son verilere göre Güney Koreli elektronik devi, saniyede 3 TV satışı yapıyor.

Samsung'un Monaco'da yeni yeni eco bubble çamaşır makinesi, robotik vakumlu temizleyicisi ile soğutucusunu sergilediği lansmanda açıklamalarda bulunan firmanın görüntüleme biriminin başkanı BK Yoon, saniyede 3 TV satışı ile 2012 yılında 184 milyar dolar gelir sağladıklarını; ve kazançlarından her yıl 9 milyar doları araştırma geliştirme çalışmalarına ayırarak yeni "büyük ürünler" geliştirmek için uğraştıklarını söyledi. Tepe yöneticisi Yoon, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeniliğin, firmamızın başarısındaki en büyük etken olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde dünyanın ilk, en iyi ve muhteşem ürünlerini pazara sunmayı başarıyoruz. Geleceğin büyük "şeylerinin" de oturma odalarında, mutfaklarda, çalışma odalarında kısacası ev içerisinde olduğuna inanıyoruz. Neden ? Çünkü ev, ülke ya da kültür farketmeksizin, tüm insanlar için en önemli yer. Bu yüzden yapacaklarımızla evlerin daha rahat ve eğlence dolu yerler olmasını istiyoruz. Tüm dünyadaki kullanıcıların ihtiyaçlarını mutlaka anlamalıyız."

1938 yılında kurulan Güney Koreli Samsung, son kullanıcıya hitap eden ürün gamı içerisinde mobil iletişim aygılatlarında ev aletlerine kadar geniş yelpazede çözüm sunuyor.


http://www.techradar.com/news/television/samsung-sells-three-tvs-every-second-1129155 Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
türkiye'nin ihracatı=151 milyar dolar
samsung=184 milyar dolar...
vay be..
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 6 yıl
Kız güzelmiş
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
JoeyBane 6 yıl
Buna paneller de dahil mi?
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serkanhiziroglu 6 yıl
resimdeki kızı televizyonun camıyla birlikte
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nihoo383 6 yıl
jolawe
yılda 31.536.000 adet tv...

O hesapladığın bir yılın kaç saniye olduğu. 3 ile çarpmayı unutmuşsun.
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Rookie. 6 yıl
adamlar çığır açtı tv de helal olsun diyorum
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mobi 6 yıl
Şöyle fotolarada dikkat çeksin diye hep kız koyuyorlar
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tgezer 6 yıl mobi
mobi
Şöyle fotolarada dikkat çeksin diye hep kız koyuyorlar


kıza odaklanıp TV nin dandikliğini anlamayalım diye işte :)
şaşı bak şaşır
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CertificatedStaff 6 yıl
Bizimde böyle markalarımız olsaydı herşey daha farklı olurdu samsung,lg,kıa,ssangyong,daewoo

helal olsun güney korelilere
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Mellkor 6 yıl
Bizim gibi adamlar oldukdan sonra her tv nıin yanınada bu bayanı koydukdan sonra tabi saniye 3 tv satar
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romeo6464 6 yıl
kız mı? tv mi?
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[F]errari 6 yıl
Samsung zaten çok büyük bir firma normal diyilmi[>:]
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Salvatuon 6 yıl
Bu Samsung, LG az bile satiyor.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
"Samsung, saniyede 3 TV satıyor" ama ben samsung almıyorum !
işte olay bu kadar basit :)
+1
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Billy Pilgrim 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

"Samsung, saniyede 3 TV satıyor" ama ben samsung almıyorum !
işte olay bu kadar basit :)

+1

Sen bu mesajı yazana kadar 10 tane daha sattı gerçi ama sen almıyorsun
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burakahmet19 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

"Samsung, saniyede 3 TV satıyor" ama ben samsung almıyorum !
işte olay bu kadar basit :)

+1

hacı eksi bağımlılık yaptı sende herhalde
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ec38 6 yıl
fotodaki kızı da verse 30 satar
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Samsung Life-25 milyar dolar

Samsung Electronics- 250 milyar dolar

Samsung Heavy Industries- 9 milyar dolar

Samsung Techwin - 15 milyar dolar

Samsung Engineer - 20 milyar dolar.

Samsung Grup geliri : 319 milyar dolar .Samsung cidden aşırı büyük bir holding .
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