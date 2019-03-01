Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor

Samsung, yakın zamanda Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonunun lansmanıyla teknoloji dünyasında bir dönemin başlangıcını yapmıştı. Şirket, sektörün trendlerini yeni form faktörleriyle yönlendirmeye devam etmek için "yuvarlanabilir" ve "esneyebilir" akıllı telefonlar geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Yeni cihaz tasarımları artık olasılık dışında değil

Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) sırasında, şirketin genel başkan yardımcısı ve yazılım ve yapay zeka bölümü başkanı olan Chung Eui-suk, yakın zamanda akıllı telefonların gelecekteki formlarının daha iyi özelliklere sahip olabileceğini söyleyerek: "İlk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdüğümüz için gurur duyuyoruz ve bundan sonra ne olacağı konusunda heyecanlıyız." ifelerini kullandı.

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"Birden fazla şekilde katlanabilen yeni cihaz tasarımları artık olasılıkların ötesinde değil ve Samsung bu seçeneklerde kullanılmaya ve tüketiciler için sevdiklerini daha fazla yapmalarına yardımcı olan anlamlı deneyimler yaratmaya hazır." şeklinde konuşan Chung Eui-suk şirketin bir sonraki hedeflerinin iseveakıllı telefon modelleri olacağını belirtti.