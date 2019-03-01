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Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung hız kesmeden yoluna devam ediyor. Şirket şimdi de yuvarlanabilen ve esnek ekranlı akıllı telefon üretmeyi planlıyor.
2 ay
4,6b
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10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, yakın zamanda Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonunun lansmanıyla teknoloji dünyasında bir dönemin başlangıcını yapmıştı. Şirket, sektörün trendlerini yeni form faktörleriyle yönlendirmeye devam etmek için "yuvarlanabilir" ve "esneyebilir" akıllı telefonlar geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Yeni cihaz tasarımları artık olasılık dışında değil

Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) sırasında, şirketin genel başkan yardımcısı ve yazılım ve yapay zeka bölümü başkanı olan Chung Eui-suk, yakın zamanda akıllı telefonların gelecekteki formlarının daha iyi özelliklere sahip olabileceğini söyleyerek: "İlk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdüğümüz için gurur duyuyoruz ve bundan sonra ne olacağı konusunda heyecanlıyız." ifelerini kullandı.
"Birden fazla şekilde katlanabilen yeni cihaz tasarımları artık olasılıkların ötesinde değil ve Samsung bu seçeneklerde kullanılmaya ve tüketiciler için sevdiklerini daha fazla yapmalarına yardımcı olan anlamlı deneyimler yaratmaya hazır." şeklinde konuşan Chung Eui-suk şirketin bir sonraki hedeflerinin ise yuvarlanabilen ve esneyebilen akıllı telefon modelleri olacağını belirtti.

http://www.ajudaily.com/view/20190227161107701 Yorum Yaz
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aliofage 2 ay en beğenilen
Donanimhaberi takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz. Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki biz ülkemize girecek teknolojik ürünlere vergi kesmeye zam yapmaya yetişemiyoruz. Oturup devleşen teknolojinin ardından vergi kesmekle mesai harcıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Ve en kötüsü de giderek batıyoruz. Yazıklar olsun bu ülkeyi bu hale getirenlere... Hakkımı helal etmiyorum
Donanimhaberi takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz. Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki biz ülke...
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Marquis-de-Sade` 2 ay
Bu kadar sığ düşünmeyin, ortada gerçek bir inovasyon var. Esnek ekranlar yıllardır test ediliyor, daha dün çıkartıp bugün ekmeğini yiyelim düşüncesinde değiller. Bugün bir itelersin iki itelersin sonra yok olup gidersin.
Bu kadar sığ düşünmeyin, ortada gerçek bir inovasyon var. Esnek ekranlar yıllardır test ediliyor, daha dün çıkartıp bugün ekmeğini yiyelim düşüncesinde değille...
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canmania 2 ay
Samsung planlamaya başladığına göre Huawei ve Xiaomi çoktan yapmıştır
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ensei 2 ay
Millet bahçesindeki akkuzu mu laa bu, yuvarlanıyormuşş...
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scorpion20 2 ay ensei
parayı cebe yuvarlamak gibi sanmışlar herhal
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FEARTR 2 ay
eğer rulo olanı da çıkarsa fiyatıyla uyumlu olur.
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aliofage 2 ay en beğenilen
Donanimhaberi takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz. Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki biz ülkemize girecek teknolojik ürünlere vergi kesmeye zam yapmaya yetişemiyoruz. Oturup devleşen teknolojinin ardından vergi kesmekle mesai harcıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Ve en kötüsü de giderek batıyoruz. Yazıklar olsun bu ülkeyi bu hale getirenlere... Hakkımı helal etmiyorum
Yanıtla +8
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canmania 2 ay
Samsung planlamaya başladığına göre Huawei ve Xiaomi çoktan yapmıştır
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Tugrul_512bit 2 ay
En son yenilebilir hatta içilebilir olanını yapsınlar bitsin bu iş.
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kojiro 2 ay
İnovasyon ekibinin aklındaki tek soru: "Bir camı yüzlerce dolara itelemek için nasıl daha kırılgan parçalar yapabiliriz?"
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Marquis-de-Sade` 2 ay
Bu kadar sığ düşünmeyin, ortada gerçek bir inovasyon var. Esnek ekranlar yıllardır test ediliyor, daha dün çıkartıp bugün ekmeğini yiyelim düşüncesinde değiller. Bugün bir itelersin iki itelersin sonra yok olup gidersin.
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matador_mirkhan 2 ay
Bu nokianın çunuk seklinde klavyesiz telefonları vardı zamanında. İşte inovasyon xD
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denizbay1 2 ay
Epıl da üçgen ekran yapsın bence. Yenilik, inovasyon sonuçta. Bence yakışır, alan çıkar.
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