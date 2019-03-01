Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) önce Samsung, sonra Huawei olmak üzere iki dev şirket katlanabilir akıllı telefon modellerini görücüye çıkarmıştı. Bu iki şirketin ardından gözlerin çevrildiği Xiaomi ise suskunluğunu koruyor ve gelen haberlere göre şirket katlanabilir akıllı telefon projesini beklemeye aldı.

Farklı katlanabilir konseptler deniyoruz

Xiaomi'nin yakın bir tarihte katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını bekliyorsanız size kötü bir haberimiz var. VentureBeat ile yaptığı bir röportajda konuşan Xiaomi küresel sözcüsü ve ürün yönetimi direktörü Donovan Sung'a göre şirket katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin olgunlaşmasını bekleyecek.

https://venturebeat.com/2019/02/27/xiaomis-donovan-sung-talks-5g-and-why-its-holding-back-on-foldables-for-now/

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Sung konuyla ilgili olarak yaptığı: "Xiaomi olarak katlanabilir akıllı telefonumuzu piyasaya sürmeden önce, bu teknolojinin olgunlaşmasını beklemek istediğimizi düşünüyorum. Ancak emin olabilirsiniz ki çeşitli ve farklı katlanabilir konseptler deniyoruz." ifadelerini kullandı. Bu durum siziolabilir, zira Xiaomi'ninbir süre önce katlanabilir bir akıllı telefonu gösteren video paylaşmıştı. Ancak görünen o ki somut bir hal alması birazalacak.