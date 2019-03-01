Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıtmasından sonra gözlerin çevrildiği Xiaomi, şimdilik bu planını beklemeye aldı. Detaylar haberimizde.
2 ay
3,7b
1
14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) önce Samsung, sonra Huawei olmak üzere iki dev şirket katlanabilir akıllı telefon modellerini görücüye çıkarmıştı. Bu iki şirketin ardından gözlerin çevrildiği Xiaomi ise suskunluğunu koruyor ve gelen haberlere göre şirket katlanabilir akıllı telefon projesini beklemeye aldı.

Farklı katlanabilir konseptler deniyoruz

Xiaomi'nin yakın bir tarihte katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını bekliyorsanız size kötü bir haberimiz var. VentureBeat ile yaptığı bir röportajda konuşan Xiaomi küresel sözcüsü ve ürün yönetimi direktörü Donovan Sung'a göre şirket katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin olgunlaşmasını bekleyecek.
Sung konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Xiaomi olarak katlanabilir akıllı telefonumuzu piyasaya sürmeden önce, bu teknolojinin olgunlaşmasını beklemek istediğimizi düşünüyorum. Ancak emin olabilirsiniz ki çeşitli ve farklı katlanabilir konseptler deniyoruz." ifadelerini kullandı. Bu durum sizi şaşırtmış olabilir, zira Xiaomi'nin başkanı bir süre önce katlanabilir bir akıllı telefonu gösteren video paylaşmıştı. Ancak görünen o ki somut bir hal alması biraz zaman alacak.

https://venturebeat.com/2019/02/27/xiaomis-donovan-sung-talks-5g-and-why-its-holding-back-on-foldables-for-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Shoresh 2 ay en beğenilen
"Huawei küresel sözcüsü ve ürün yönetimi direktörü Donovan Sung" neden Xiaomi hakkında konuşuyor. :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 2 ay alaz1903
alaz1903
Teknolojinin olgunlaşmasını tüketici bekler sayın Xioami küresel sözcüsü, üreticiler ise teknolojiyi olgunlaştırır. Başka firmaların olgunlastırmasını beklemez. Samsung ve Huawei'ye risk alıp bu alana öncülük ettikleri için daha bir saygı duydum.

Bence olgunlaşmasından kastı o değil. Google'in işletim sistemini hangi çeşit katlanabilir telefonlara göre geliştirmesi. Google in tam anlamıyla yazılımı otutturmasi. Katlanabilir ekran teknolojisinin daha efektif kılınması. Katlanabilir ekranlarin maliyetleri. Gibi konular olabilir

Ayrıca büyük ihtimalle fiyatlara bakılırsa bu gidişle sadece xiaomi katlanabilir cihazı alabileceğiz. Buyuzden bence bırakalım rahat rahat çalışsınlar testlerini yapsınlar.maaliyrtlerini Kıssınlar.
alaz1903Teknolojinin olgunlaşmasını tüketici bekler sayın Xioami küresel sözcüsü, üreticiler ise teknolojiyi olgunlaştırır. Başka firmaların ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 2 ay
Belli ki Xiaomi Apple'ı bekleyecek.O ne çıkarırsa benzerini üretir artık.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
bence yaptılar da dibi tuttu, beceremeyince bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Bu sektör çok yeni. Apple bile bekliyor, Xiaomi bekler tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 2 ay
Daha piyasada sadece iki ürün, çeşit biraz artsınki ondan bundan çalıntı ile ortaya bir model çıkarabilsinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 2 ay
Bence en iyi ve kullanışlı olan İntel'in konsepti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 ay
Motorolanın konsepti dışında iş yapacak yok bence....oda piyasaya sürülürse tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 2 ay
Xiaomi çalışır haldeyken gördüğümüz telefonunu satışa uygun bulmasa da prototip olarak üretip fuarlarda şovunu yapmalıydı. Zaten videoda birazcık gösterdin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan diric 2 ay
Xiaomi nin katlanan cihaz cikarmamasinin sebebi bu teknolojinin suan cok pahali olmasidir. Adamlar zamanin videoda gosterdikleri cift taraftan katlanan cihazi cikarsa en az 1200 $ olur. Sonra durdur durdurrabilirsen eleştirileri.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodofran 2 ay oguzhan diric
ayynen öyle :) burda xiaomi apple ı bekliyor taklit edecek yazanlar yarın xiaomi 1500 dolara çıkarsa katlanabilir telefonu bu sefer de '' ne oldu xiaomi kardeş hani 700 dolardan fazla telefona verilmezdi? hani yüzde 5 ten fazla kar etmeyecektiniz? aypondan şaşmayacan aga ben asgari ücret maaşımdan biriktirip 5000 dolarlık apple katlanabilir telefonunu alacam'' diye diye kafa ütülerler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 2 ay en beğenilen
"Huawei küresel sözcüsü ve ürün yönetimi direktörü Donovan Sung" neden Xiaomi hakkında konuşuyor. :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 2 ay
Belli ki Xiaomi Apple'ı bekleyecek.O ne çıkarırsa benzerini üretir artık.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CircassiaN98 2 ay Megavolt
Ehehehe...Komikmiş.Apple yakın zamanda ne çıkarmış da benzerini üretecekmiş.Bir de 400-500 dolarlara amiral gemisi telefonlarını tanıtan markaların bu açıdan değerlendirilmesi hatta ne tatmini yaşamak içindir bilinmez, dalga falan geçmek ilginç bir kafa yapısı gerçekten.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin De Bruyne 2 ay Megavolt
mi mix ve s8 çıktıktan sonra x'in çıkması manidar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 ay
Teknolojinin olgunlaşmasını tüketici bekler sayın Xioami küresel sözcüsü, üreticiler ise teknolojiyi olgunlaştırır. Başka firmaların olgunlastırmasını beklemez. Samsung ve Huawei'ye risk alıp bu alana öncülük ettikleri için daha bir saygı duydum.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 2 ay alaz1903
alaz1903
Teknolojinin olgunlaşmasını tüketici bekler sayın Xioami küresel sözcüsü, üreticiler ise teknolojiyi olgunlaştırır. Başka firmaların olgunlastırmasını beklemez. Samsung ve Huawei'ye risk alıp bu alana öncülük ettikleri için daha bir saygı duydum.

Bence olgunlaşmasından kastı o değil. Google'in işletim sistemini hangi çeşit katlanabilir telefonlara göre geliştirmesi. Google in tam anlamıyla yazılımı otutturmasi. Katlanabilir ekran teknolojisinin daha efektif kılınması. Katlanabilir ekranlarin maliyetleri. Gibi konular olabilir

Ayrıca büyük ihtimalle fiyatlara bakılırsa bu gidişle sadece xiaomi katlanabilir cihazı alabileceğiz. Buyuzden bence bırakalım rahat rahat çalışsınlar testlerini yapsınlar.maaliyrtlerini Kıssınlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3651 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, huawei ve
5 etiket daha xiaomi katlanabilir akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş 2 ay Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu 2 ay Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek 2 ay Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı 2 ay Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı 2 ay Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor 2 ay Fortnite içerisinde albüm tanıtımı yapılacak 2 ay Sony CFexpress hafıza kartları 1.7GBps hızlarına çıkabiliyor 2 ay Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu 2 ay Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor 2 ay Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi! 2 ay Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor 2 ay Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek 2 ay Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor 2 ay Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu 2 ay Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı 2 ay Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler 2 ay Hellboy filminden 'aksiyon ve kan dolu' yeni fragman 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobil konsepti Seat el-Born tanıtıldı: 420 km sürüş menzili 2 ay Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı Sonraki Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme 2 ay Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü 2 ay Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu 2 ay Steve Wozniak:"Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadım" 2 ay Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın 2 ay AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu 2 ay Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı 2 ay Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek 2 ay Apple, 2018'in son çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptı 2 ay Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor 2 ay X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay GTX 1650’nin bellek kapasitesi ve kutu tasarımı sızdı 2 ay Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek 2 ay Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı 2 ay MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu 2 ay Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor 2 ay Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı 2 ay Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta yapılacak 2 ay Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim