Samsung telefonlara özel Cortana sürümü göründü

Microsoft, tüm yazılımlarını rakip platformlara taşıma çalışmalarının bir parçası olarak Cortana'yı zaten Android platformu için kullanıma sunmuştu. Şimdi ise kişisel asistanın Samsung telefonlara özel bir versiyona sahip olduğu görülüyor.

Google Play Store'da "Cortana for Samsung (Unreleased)" olarak ortaya çıkan Cortana'nın yeni Android sürümü yayından kaldırılmış olarak listeleniyor. Microsoft uygulamanın kararsız çalışabileceğini belirtmiş durumda. Yani yüklemeyi planlayanlaraın bu uyarıyı aklında bulundurmasında fayda var.

Şu an için Cortana'nın Samsung sürümü ile diğer tüm telefonlarda kullanılabilen Android sürümü arasında bir fark olup olmadığı henüz netleşmedi. Google Play üzerinde de bu konuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Ayrıca, iki uygulamanın da 2.7.0 sürümünde olması benzer olabileceklerini gösteriyor.

Samsung Galaxy S8 için mi geliştirildi?

Öte yandan, Samsung ve Microsoft arasındaki ortaklık göz önüne alındığında mantıklı gelebilecek bazı spekülasyonlar var.

Redmond merkezli yazılım devi kısa süre önce Güney Koreli telefon üreticisinin kendi cihazlarında Skype, Office ve OneDrive gibi Microsoft uygulamalarını ön yüklü şekilde sunması karşılığında Samsung'un iki yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ modellerini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Microsoft Mağazasında satmaya başladı.

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Galaxy S8 serisi, Samsung'un Bixby adlı kendi dijital asistanına özel bir düğme ile geliyor. Bu nedenle Microsoft'un bu cihazlar için Cortana'nın ayrı bir sürümünü geliştirmiş olması muhtemel.

Aynı zamanda Microsoft, Cortana'yı başlatmak için Bixby düğmesini de kullanabilir ancak Samsung'un kendi kişisel asistanının kullanılması için uyguladığı agresif hamleler nedeniyle bu pek mümkün görünmüyor. Cortana'nın Samsung sürümünü aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Google Play Store: Cortana for Samsung (Unreleased)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.cortana.samsung