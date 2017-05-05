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Samsung telefonlara özel Cortana sürümü göründü

Yazılım devi Microsoft, rakip platformlara özel uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Google Play Store'da kişisel asistan Cortana'nın Samsung sürümü ortaya çıktı.
2 yıl
6,1b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, tüm yazılımlarını rakip platformlara taşıma çalışmalarının bir parçası olarak Cortana'yı zaten Android platformu için kullanıma sunmuştu. Şimdi ise kişisel asistanın Samsung telefonlara özel bir versiyona sahip olduğu görülüyor.
Google Play Store'da "Cortana for Samsung (Unreleased)" olarak ortaya çıkan Cortana'nın yeni Android sürümü yayından kaldırılmış olarak listeleniyor. Microsoft uygulamanın kararsız çalışabileceğini belirtmiş durumda. Yani yüklemeyi planlayanlaraın bu uyarıyı aklında bulundurmasında fayda var.
Şu an için Cortana'nın Samsung sürümü ile diğer tüm telefonlarda kullanılabilen Android sürümü arasında bir fark olup olmadığı henüz netleşmedi. Google Play üzerinde de bu konuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Ayrıca, iki uygulamanın da 2.7.0 sürümünde olması benzer olabileceklerini gösteriyor.

Samsung Galaxy S8 için mi geliştirildi?

Öte yandan, Samsung ve Microsoft arasındaki ortaklık göz önüne alındığında mantıklı gelebilecek bazı spekülasyonlar var.
Redmond merkezli yazılım devi kısa süre önce Güney Koreli telefon üreticisinin kendi cihazlarında Skype, Office ve OneDrive gibi Microsoft uygulamalarını ön yüklü şekilde sunması karşılığında Samsung'un iki yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ modellerini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Microsoft Mağazasında satmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Çift kameralı ilk Samsung telefon Galaxy C serisinden olabilir"
Galaxy S8 serisi, Samsung'un Bixby adlı kendi dijital asistanına özel bir düğme ile geliyor. Bu nedenle Microsoft'un bu cihazlar için Cortana'nın ayrı bir sürümünü geliştirmiş olması muhtemel.
Aynı zamanda Microsoft, Cortana'yı başlatmak için Bixby düğmesini de kullanabilir ancak Samsung'un kendi kişisel asistanının kullanılması için uyguladığı agresif hamleler nedeniyle bu pek mümkün görünmüyor. Cortana'nın Samsung sürümünü aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.cortana.samsung Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Ok Google, Bixby ve Cortana kavgası çıkarsa telefonda, alet telef olur... 3 tane asistanla başa çıkılır mı hiç...
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Marrusia 2 yıl
Microsoft'un yeni hedefi samsung'u yok etmek

Nokia bitti sira samsung ta hep ameriganin oyunlari hepsi ayfon icin Buyuk oyunu gorun
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kadirirdem 2 yıl
Bixy,Google Asistan ve Cortana hangisini kullanacağız ?
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tropeus77 2 yıl
foruma bakın halen deli gibi ms yi savunan wp kullanıcıları var şaka gibi..
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adroid 2 yıl tropeus77
tropeus77
foruma bakın halen deli gibi ms yi savunan wp kullanıcıları var şaka gibi..


Wp demek whatsapp demek ms diye bir şey yok zaten
Kısaltmalarımıza dikkat edelim
1 Yanıt Yanıtla
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java 2 yıl en beğenilen
Ok Google, Bixby ve Cortana kavgası çıkarsa telefonda, alet telef olur... 3 tane asistanla başa çıkılır mı hiç...
Yanıtla +6
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Marrusia 2 yıl
Microsoft'un yeni hedefi samsung'u yok etmek

Nokia bitti sira samsung ta hep ameriganin oyunlari hepsi ayfon icin Buyuk oyunu gorun
Yanıtla +5
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kaazto28 2 yıl
Helal sana Microsoft! Yapmışken bir de Windows mobile arayüzünü de tema olarak google play e yüklersen on numara beş yıldız olur.

Edit: lumia 930 kullanıcı
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baran4721 2 yıl
Koreli telefonu yapıyor beyin
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