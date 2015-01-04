Samsung, "tüm zamanların en baştan çıkarıcı" televizyonunu tanıtacak

Şirketin yayınladığı 4K çözünürlükteki Ultra HD TV reklamında dikkat çeken noktalardan birisi ise "tüm zamanların en baştan çıkarıcı televizyonu" ifadesi. Modelin tasarım konusunda çok iddialı olduğu düşünülüyor. Afişte modelin kavisli ekrana sahip olacağı, harika parlaklık seviyesi sunacağı ve Tizen işletim sistemi ile geleceği gibi bazı detaylar da dikkat çekiyor.
Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da Tizen işletim sistemli akıllı telefonları 2015 yılı içinde piyasaya sunacağını açıklamıştı. Modelin tanıtımı için işaret edilen tarih ise CES 2015 fuarının ilk günü olan 6 Ocak.
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Piyasada sadece kore malı satıldığı için.
Hi-end görmüş insana yutturamıyorlar maalesef.
Curved tv alıp semerkand hd izleyen ülkeden çok bir şey beklememek lazım gerçi.
BUG DOLU TV LER YAKINDIR GENÇLİK.
SMART TV PİŞMANLIKTIR. ALMAYIN, ALDIRMAYIN.
Hayalimde ise 4K ve Oled'e ek olarak TV ile entegre edilmiş bir smart tv özelliği var. Örneğin TV izlerken facebooktan bildirim geldiğinde dilersem TV'yi izlemeye devam ederken bildirimleri bir kenardan veya kumanda ekranından okuyabilmek. Birinden önemli bir eposta bekliyorsam TV yayını durup hemen bana onu göstersin. Kısacası kendisii ahmak yerine koyan akıllı tv değil, akıllı olduğunu hissettirecek ir tv istiyorum ben.