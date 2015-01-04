Samsung, "tüm zamanların en baştan çıkarıcı" televizyonunu tanıtacak

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6 Ocakta başlayacak CES 2015 fuarına hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Samsung'da fuara oldukça iddialı şekilde hazırlanıyor gibi gözüküyor, zira şirket yayınladığı son reklamla beklentileri de üst seviyeye çıkarmış durumda.Şirketin yayınladığı 4K çözünürlükteki Ultra HD TV reklamında dikkat çeken noktalardan birisi ise "tüm zamanların en baştan çıkarıcı televizyonu" ifadesi. Modelin tasarım konusunda çok iddialı olduğu düşünülüyor. Afişte modelin kavisli ekrana sahip olacağı, harika parlaklık seviyesi sunacağı ve Tizen işletim sistemi ile geleceği gibi bazı detaylar da dikkat çekiyor.Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da Tizen işletim sistemli akıllı telefonları 2015 yılı içinde piyasaya sunacağını açıklamıştı. Modelin tanıtımı için işaret edilen tarih ise CES 2015 fuarının ilk günü olan 6 Ocak.