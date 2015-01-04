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Samsung, "tüm zamanların en baştan çıkarıcı" televizyonunu tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung,
6 Ocakta başlayacak CES 2015 fuarına hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Samsung'da fuara oldukça iddialı şekilde hazırlanıyor gibi gözüküyor, zira şirket yayınladığı son reklamla beklentileri de üst seviyeye çıkarmış durumda.

Şirketin yayınladığı 4K çözünürlükteki Ultra HD TV reklamında dikkat çeken noktalardan birisi ise "tüm zamanların en baştan çıkarıcı televizyonu" ifadesi. Modelin tasarım konusunda çok iddialı olduğu düşünülüyor. Afişte  modelin kavisli ekrana sahip olacağı, harika parlaklık seviyesi sunacağı ve Tizen işletim sistemi ile geleceği gibi bazı detaylar da dikkat çekiyor.

Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da Tizen işletim sistemli akıllı telefonları 2015 yılı içinde piyasaya sunacağını açıklamıştı. Modelin tanıtımı için işaret edilen tarih ise CES 2015 fuarının ilk günü olan 6 Ocak.
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GcGokhan 4 yıl
Tasarim konusunda kesinlikle sektorun lokomotifi konumundalar. Benim beklentim yuksek.
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umut_baris 4 yıl GcGokhan
GcGokhan

Tasarim konusunda kesinlikle sektorun lokomotifi konumundalar. Benim beklentim yuksek.

Piyasada sadece kore malı satıldığı için.

Hi-end görmüş insana yutturamıyorlar maalesef.

Curved tv alıp semerkand hd izleyen ülkeden çok bir şey beklememek lazım gerçi.
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bluejean 4 yıl
Yeni editlenmis yuksek kaliteli videolar hazirladilar galiba. Malum magazada cillop gibi olan goruntu evdeki sd yayinlarda mutasyona ugramis hayvana donusuyor
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lido 4 yıl
A101 e ne zaman gelir
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CeNTiLMeN 4 yıl
zeki mürende bizi görecekmi?
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Innovative 4 yıl
Şu "tüm zamanların" lafı da olmasa ne diyecekler acaba...
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No Way Out 4 yıl
TV, OLED değilse pek bir espirisi yok 10 yıllık teknoloji kullanacak.
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umut_baris 4 yıl
BİR WEBOS FACİASI DA SAMSUNG DAN GELECEK. BU SEFER TIZEN ADIYLA.

BUG DOLU TV LER YAKINDIR GENÇLİK.

SMART TV PİŞMANLIKTIR. ALMAYIN, ALDIRMAYIN.
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TeamAnimus 4 yıl
Kalçaları mı olacak televizyonun?
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Rouvax 4 yıl
WEBOS ve Tizen , TVlerin smart özellikleri bir işe yarayacak artık umarım
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albani 4 yıl
Bayılıyorum şu KORE lilerin "slogan" tanımlamalarına ve satış stratejilerine
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DaRKFoRCeS 4 yıl
mobil de yaptığı hataları televizyonla örtmek istiyorlar sanırım. Samsung yönetimi çileden çıkarıyor genelde.
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darkdiva 4 yıl
Tv'de Samsung'tan başkasını almam. Bakalım Tizen'li tv ler nasıl olacak?
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korayus 4 yıl
İlk etapta istediğim özellikler, 4k olsun Oled olsun yeter. 3D olmasada olur. Smart özelliği olmasa da olur. Zira arkasına mini pc bağladık mı (Intel NUC gibi) şu anki en akıllı televizyondan daha pratik olur.
Hayalimde ise 4K ve Oled'e ek olarak TV ile entegre edilmiş bir smart tv özelliği var. Örneğin TV izlerken facebooktan bildirim geldiğinde dilersem TV'yi izlemeye devam ederken bildirimleri bir kenardan veya kumanda ekranından okuyabilmek. Birinden önemli bir eposta bekliyorsam TV yayını durup hemen bana onu göstersin. Kısacası kendisii ahmak yerine koyan akıllı tv değil, akıllı olduğunu hissettirecek ir tv istiyorum ben.
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