Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı

ToF sensörler derinlik algılama konusunda telefonlara önemli yetenekler kazandırıyor. Samsung da bunu üç boyutlu tarama yapmak amacıyla kullanmaya karar vermiş. 3D Scanner ismindeki uygulama, firmanın mağazasında yerini aldı. Samsung Galaxy Note 10+ sahipleri uygulamayı indirip deneyebiliyorlar.

Farklı modeller de destekliyor olabilir

Henüz elimizde net bir bilgi olmasa da Samsung Galaxy S10 5G ve Galaxy A80 modellerinin de 3D ToF sensöre sahip olduğunu biliyoruz. Yani uygulamayı bu cihazların sahipleri de büyük ihtimalle Galaxy Store üzerinden indirebilirler.

Uygulamayı yükledikten sonra herhangi bir nesnenin üç boyutlu taramasını yapabilirsiniz. Nesnenin her açından görüntülerini çekerek tarama işlemi tamamlanıyor. Taramayı tamamladıktan sonra GIF veya farklı formatlarda nesneyi kaydetmeniz mümkün.

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3D Scanner uygulamasını bu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz. Bazı bölgelerden erişimin şimdilik kısıtlı olduğunu eklemekte fayda var. Ancak Galaxy Note 10+’ın 70 ülkede satılmaya başladığını düşündüğümüzde, bu uygulama da yakında her bölgede açılacaktır.

https://www.gsmarena.com/samsung_releases_3d_scanner_app_for_the_galaxy_note_10-news-38849.php