Üç kameralı OnePlus 7T böyle görünecek

Özellikle OnePlus 7 Pro modeliyle OnePlus’ın elini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde bulunamasa da açılır kapanır kamera, 90Hz ekran gibi detaylar, çıktığı dönemde OnePlus 7 Pro’yu hayli ünlü yaptı. Görünen o ki seri küçük bir güncelleme almaya hazırlanıyor.

Daha önceden tasarım sızdırılmıştı

Geçtiğimiz gün yuvarlak kamera alanlı OnePlus modeline ait bazı çizimleri sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan yeni basın görselleri de yuvarlak lens alanını doğrular nitelikte. OnePlus 7T olduğu tahmin edilen telefonun üç arka kamerasını da görebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Pro model açılır kapanır kamera mekanizması dolayısıyla tamamı ekran olarak geliyordu. Görsellerdeki cihaz ise su damlası çentiğe sahip. Yani Pro model olmadığı gayet açık. Zaten ön yüzden bakıldığında OnePlus 7 ile pek farklılık görmediğimizi söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok"

Üçlü arka kameranın tasarımı oldukça ilginç. Yatay olarak sıralanan üç lens, aralarından geçen çizgiyle ayrılıyor. Led flaş ise orta kameranın hemen altında yerini almış durumda. Ek olarak render görüntülerinde hoparlör deliklerinin birinin gittiğini de görebiliyoruz. OnePlus 7’nin simetrik olarak yerleşmiş iki hoparlör deliği vardı. Bunun yerine OnePlus 7T’ye tek hoparlör deliği ve SIM kart girişi eşlik ediyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7t_leaked_renders-news-38855.php