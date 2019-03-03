Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ürettiği panelleriyle bir çoğumuzun tercih listesinde her zaman için en başta olmasa da çoğu durumda listenin başlarında yer alıyor. Firmanın 2019 yılı 8K TV’leri ise sızdırılan bilgiye göre listede başı fiyatlarıyla çekecek.

Bixby ve Apple AirPlay 2 destekliyor

Ayrıca Bixby desteği de sunan yeni TV’leri böylelikle sesle kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak Apple AirPlay 2 destekli İPhone veya İPad’inizdeki görüntüyü ailenizle paylaşabiliyorsunuz.

Diğer taraftan Ambient Mode'a alındığında hava durumu, saat ve haberleri öğrenebileceğiniz TV bu esnada sahip olduğu geniş tema seçenekleriyle de arkasındaki duvarla ya da odanın genel renk tonuyla da uyumlu bir görünüme sahip olabiliyor.

Fiyatlara gelirsek,Q60R içerisinde konumlandırılan 43’’ büyüklüğünde 4K QLED panele sahip model 999 Euro’dan satışa sunulacak. Tabi QLED panele sahip olmayan 4K TV'lerde fiyat 549 Euro'ya kadar iniyor.

Listedeki en yüksek fiyatlı seçenek ise 8K çözünürlüklü 98’’ büyüklüğündeki TV olarak görünüyor, çözüm 59 999 Euro’luk fiyatıyla görsel kalitesinden önce fiyatıyla bizleri etkilemeyi başarıyor.

Söz konusu fiyatlar Hollanda için geçerli ancak yine de diğer bölgeler için de fiyatlandırma açısından bir fikir verecektir. TV modellerine ek olarak Harman & Kardon imzasını taşıyan soundbar da sunacak olan Samsung’un her iki ürün ailesi de Mart ayı sonundan itibaren raflardaki yerini alacak.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-announces-prices-of-new-2017-8k-and-4k-tvs-in-qled-series.html

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Sunduğu geniş açı,ve yüksek kontrast değerliyle izleme deneyimini geliştiren modeller ayrıca kalbindeki yonga sayesindeile düşük kalitedeki içerikleri hem daha yüksek görsel kalite hem de ses kalitesi için ölçekleyebiliyor.