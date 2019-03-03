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Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor

Samsung’un bu yılın TV modellerinin fiyatları sızdı. Listenin en üstünde yer alan TV fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Fiyatları haberimizden inceleyebilirsiniz.
2 ay
10,7b
1
20
Televizyonlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung ürettiği panelleriyle bir çoğumuzun tercih listesinde her zaman için en başta olmasa da çoğu durumda listenin başlarında yer alıyor. Firmanın 2019 yılı 8K TV’leri ise sızdırılan bilgiye göre listede başı fiyatlarıyla çekecek.

Sunduğu geniş açı, renk zenginliği ve yüksek kontrast değerliyle izleme deneyimini geliştiren modeller ayrıca kalbindeki yonga sayesinde yapay zeka ile düşük kalitedeki içerikleri hem daha yüksek görsel kalite hem de ses kalitesi için ölçekleyebiliyor.

Bixby ve Apple AirPlay 2 destekliyor 

Ayrıca Bixby desteği de sunan yeni TV’leri böylelikle sesle kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak Apple AirPlay 2 destekli İPhone veya İPad’inizdeki görüntüyü ailenizle paylaşabiliyorsunuz.
Diğer taraftan Ambient Mode'a alındığında hava durumu, saat ve haberleri öğrenebileceğiniz TV bu esnada sahip olduğu geniş tema seçenekleriyle de arkasındaki duvarla ya da odanın genel renk tonuyla da uyumlu bir görünüme sahip olabiliyor.
Fiyatlara gelirsek,Q60R içerisinde konumlandırılan 43’’ büyüklüğünde 4K QLED panele sahip model 999 Euro’dan satışa sunulacak. Tabi QLED panele sahip olmayan 4K TV'lerde fiyat 549 Euro'ya kadar iniyor.
Listedeki en yüksek fiyatlı seçenek ise 8K çözünürlüklü 98’’ büyüklüğündeki TV olarak görünüyor, çözüm 59 999 Euro’luk fiyatıyla görsel kalitesinden önce fiyatıyla bizleri etkilemeyi başarıyor.
Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor
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Söz konusu fiyatlar Hollanda için geçerli ancak yine de diğer bölgeler için de fiyatlandırma açısından bir fikir verecektir. TV modellerine ek olarak Harman & Kardon imzasını taşıyan soundbar da sunacak olan Samsung’un her iki ürün ailesi de Mart ayı sonundan itibaren raflardaki yerini alacak.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-announces-prices-of-new-2017-8k-and-4k-tvs-in-qled-series.html Yorum Yaz
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sniper23 2 ay en beğenilen BatuhanXxX
Eğer öyle planlanır ise sen 65 inçi 700 EURO'ya alamazdın. Yenilikler ne kadar çabuk çıkarsa, bize de alt seviye indirim o kadar yansır.
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kaju waffle 13 sa.
4k oled tv > 8k tv. 8k oled çıktığında alınır (makul fiyatlara indiğinde). Değil 8, 256 k led de yapsalar led tv alınmaz.
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pop-up 2 ay
ülkede doğru dürüst 4k yayın yapan kanal yokken adamlar 8k ya geçti.
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Askaparta 2 ay
4K keyfini tadamadan 8'ledi adamlar. Her televizyonum Samsung oldu. Ucuzlasın keyifleniriz.
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susesa 2 ay
Önden alanlar AR-GE bedelini de öderler...
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scorpion20 2 ay susesa
arkadan gelenler de yeniliğe hiç yetişemiyorlar
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Resurrectionn 2 ay
Yazık halimize 65 inç bir tv bile alamıyoruz. Avurupa/Amerikada ki adam 1600€'ya 65 inç tv alıyor bizde rakamı söylemek bile istemiyorum.
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TheStarBox 2 ay Resurrectionn
Ya şöyle yorumlar görünce de gulesim geliyor ama be kardeşim. Bizim millet kadar da halinden bir haber başka millet yok herhalde. Alım gücün kadar alacaksın güzel kardeşim. Gücün yetmiyorsa 65" değil 40" alacaksın. Ekonomik güç açısından tabi ki Avrupalı insanlar senden daha iyi durumda olacak. E eğer onlar gibi yaşamak istiyorsanda benim gibi gitme planlarına başla derim. Bu ülke başına kim gelirse gelsin bir yüzyıl daha Avrupa min refah seviyesine ulaşamaz.
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fhrstw 2 ay
Airplay 2 1080p olarak yansıtıyor diye biliyorum eee 8k tvin var ne işe yarar ki o zaman Airplay?
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Seyrim 2 ay
Türkiye fiyatlarından haber ver.. Devlet ne kadar söğüşleyecek bizi onu söyle..
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WoXeD 2 ay
şu saatten sonra freesync desteği olmayan ve display portu olmayan tv ler çöptür.
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fotifoti 2 ay
gözler olmuş 720p ne yapayım 8k'yı
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erci501 2 ay
Bu ürünlerle ülkemizin en büyük eksiği giderilmiş oldu
Ne de olsa muasır medeniyetler seviyesindeyiz.
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