Samsung katlanabilir ekranları Apple ve Google’a önerdi

Geçen yıl katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez görücüye çıkaran Samsung bu yıl da satışa sunmayı planlıyor. Bununla birlikte katlanabilir ekran sadece Samsung’a özgü kalmayacak. Firma sektörde kendisine geniş bir taban arıyor.

Yarış başladı

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung; Google ve Apple ile katlanabilir ekranı hakkında görüşmeler yapıyor. Firma bu iki sektör devine referans tarzda katlanabilir ekran prototipleri sağlamış durumda.

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Samsung’un 7.2 inçlik katlanabilir bir ekran prototipi hazırladığı ifade ediliyor. Normalde Samsung’un Galaxy Fold telefonunda kullandığı ekran 7.3 inç boyutundaydı. Bu farklılığın sürücü, bağlantı ve bataryadan oluşan standart bir referans prototipi olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Apple’ın hali hazırda katlanabilir ekranlarla ilgili çalışmasının olduğu biliniyor. Google’ın da buna yönelik bir çalışma yaptığı ortaya çıkmış oldu. Samsung’un geçen yıl da Xiaomi ve Oppo firmalarına da prototip sağlamıştı.

Bu yıldan itibaren popüler olacağı görülen katlanabilir ekranlı akıllı telefonları üretmenin yanında ekran tedariği de öne çıkacak. Samsung’un yanında Çinli BOE de katlanabilir ekranlar konusunda iddialı. Yine LG de bu yarışta kendisine yer bulmak istiyor. Bu bakımdan erken davranmak büyük avantaj sağlayacak.