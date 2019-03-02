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Samsung katlanabilir ekranları Apple ve Google’a önerdi

Katlanabilir ekran yarışında üretim tarafında da yer almak isteyen Samsung, pek çok firmaya referans prototipler sağlamaya başladı. Apple ve Google bunlar arasında.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez görücüye çıkaran Samsung bu yıl da satışa sunmayı planlıyor. Bununla birlikte katlanabilir ekran sadece Samsung’a özgü kalmayacak. Firma sektörde kendisine geniş bir taban arıyor.

Yarış başladı

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung; Google ve Apple ile katlanabilir ekranı hakkında görüşmeler yapıyor. Firma bu iki sektör devine referans tarzda katlanabilir ekran prototipleri sağlamış durumda.

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Samsung’un 7.2 inçlik katlanabilir bir ekran prototipi hazırladığı ifade ediliyor. Normalde Samsung’un Galaxy Fold telefonunda kullandığı ekran 7.3 inç boyutundaydı. Bu farklılığın sürücü, bağlantı ve bataryadan oluşan standart bir referans prototipi olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Apple’ın hali hazırda katlanabilir ekranlarla ilgili çalışmasının olduğu biliniyor. Google’ın da buna yönelik bir çalışma yaptığı ortaya çıkmış oldu. Samsung’un geçen yıl da Xiaomi ve Oppo firmalarına da prototip sağlamıştı.

Bu yıldan itibaren popüler olacağı görülen katlanabilir ekranlı akıllı telefonları üretmenin yanında ekran tedariği de öne çıkacak. Samsung’un yanında Çinli BOE de katlanabilir ekranlar konusunda iddialı. Yine LG de bu yarışta kendisine yer bulmak istiyor. Bu bakımdan erken davranmak büyük avantaj sağlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-shops-Galaxy-Fold-Apple-Google_id114201 Yorum Yaz
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ShadowWyvern 2 ay
burayı pas geçip direk kola yansıtılarak çalışan projeksiyonlu bileklikleri görebilseydik iyiydi...Oda artık 20yıl sonra sonuçta arge için para lazım

youtube.com/...
üstteki tabiki gerçek değil ancak bu olabilecek en son nokta gibi duruyor benim gözümde
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Askaparta 2 ay
Ekran deyince Semsang iyidir.
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scorpion20 2 ay
160lık tvyi cebimize soktuğumuz günleri de görürüz
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Kerim5100 2 ay
Piyasa artık katlanabilir telefonlara doğru kayacak gibi görünüyor ama ekranın uzun ömürlülüğü ve fiyatların hallolması lazım.
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