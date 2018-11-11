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S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor

S Pen kaleminin Bluetooth özelliğiyle birlikte sunduğu uzak kontrol imkânı üçüncü taraf geliştiricilere de açılıyor. Artık daha fazla uygulama uzaktan kontrol fonksiyonlarını destekleyecek.
6 ay
2,9b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un Bixby dijital asistanını geliştiricilere açmasının ardından bir haber de S Pen tarafından geldi. Telefonu uzaktan kontrol etmeye yarayan S Pen Remote özelliği de geliştiricilerin erişimine açılıyor.

Uygulamalar çoğalacak

Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte sunulan yeni S Pen kaleminde Bluetooth LE üzerinden uzak kontrol imkânı bulunuyordu. Kalem ile deklanşör, müzik oynatıcı gibi fonksiyonlara uzaktan erişmek mümkündü. Hali hazırda ise sadece Samsung’un uygulamaları uzak kontrol erişimine sahipti.

Ayrıca Bkz. "Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu"

Yayınlanacak yazılım geliştirme aracı ile üçüncü taraf geliştiriciler de uygulamalarında S Pen kaleminin uzak kontrol özelliğini kullanabilecekler. Standart telefonlar için uzak kontrol genelde harici aksesuarlar ile sağlanıyor. S Pen ise Galaxy Note 9 modelinin bir parçası ve bu bakımdan harici aksesuara gerek kalmıyor.

Uzak kontrolün erişime açılması farklı fikirlerin Galaxy Note 9 modelinde hayat bulması bekleniyor. Bu fikirler modellere olan ilgiyi arttıracaktır. Elbette sonraki dönemde çıkacak modellerde de bu önemli bir avantaj olacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/The-new-S-Pen-could-soon-control-third-party-apps-with-a-button-press_id110860 Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Bu aparatı çok gereksiz bulurdum. Geçen uzaktan fotoğraf selfie çekmekte getirdiği kolaylığı görünce utandım.
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alpteki 6 ay yorumculuklar
yorumculuklar
Bu tip şeyleri açmaları güzel fakat genel kabul göreceğini sanmıyorum. Geliştirici yatırım yaparken, böyle bir özellik eklerken aklına şu soru gelecek "Kaç kişi note 9 kullanıyor?". Bu sebeple Galaxy apps de Samsung anlaşmalı birkaç uygulama dışında kullanımı olacağını sanmıyorum. Ekran bölme S3 ile ilk geldiğinde totalde 10 uygulama falan destekliyordu.

Simdi ise tum telefonlarda olan siradan bi ozellik konumunda ve artik cogu uygulamalar (oyunlar haric) bunu destekliyor.
OZetle iyi bir uygulama olmus.
yorumculuklarBu tip şeyleri açmaları güzel fakat genel kabul göreceğini sanmıyorum. Geliştirici yatırım yaparken, böyle bir özellik eklerken a...
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maxmania 6 ay
kaleme gyroscope eklense mesela kalemi sağa sola yatırarak izlenilen videoyu ileri geri sarılsa veya sunumlarda sonraki/önceki slayta geçilse, en olmadı kamerada zoom falan yapılırdı.
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Bu aparatı çok gereksiz bulurdum. Geçen uzaktan fotoğraf selfie çekmekte getirdiği kolaylığı görünce utandım.
Yanıtla +6
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yorumculuklar 6 ay
Bu tip şeyleri açmaları güzel fakat genel kabul göreceğini sanmıyorum. Geliştirici yatırım yaparken, böyle bir özellik eklerken aklına şu soru gelecek "Kaç kişi note 9 kullanıyor?". Bu sebeple Galaxy apps de Samsung anlaşmalı birkaç uygulama dışında kullanımı olacağını sanmıyorum. Ekran bölme S3 ile ilk geldiğinde totalde 10 uygulama falan destekliyordu.
3 Yanıt Yanıtla +2
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ymhaslaman 6 ay yorumculuklar
Yada S Pen’deki teş tuşla en fazla ne yapılabilir.
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alpteki 6 ay yorumculuklar
yorumculuklar
Bu tip şeyleri açmaları güzel fakat genel kabul göreceğini sanmıyorum. Geliştirici yatırım yaparken, böyle bir özellik eklerken aklına şu soru gelecek "Kaç kişi note 9 kullanıyor?". Bu sebeple Galaxy apps de Samsung anlaşmalı birkaç uygulama dışında kullanımı olacağını sanmıyorum. Ekran bölme S3 ile ilk geldiğinde totalde 10 uygulama falan destekliyordu.

Simdi ise tum telefonlarda olan siradan bi ozellik konumunda ve artik cogu uygulamalar (oyunlar haric) bunu destekliyor.
OZetle iyi bir uygulama olmus.
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bilgehankalkan 6 ay yorumculuklar
Yatırım olarak bir zahmeti olacağını sanmıyorum. Tek bir buton var, kütüphaneyi projeye ekleyip gereken yerlerde o butona özel fonksiyon eklenecek sadece. Bir gün içinde yapılıp bitirilir diyebilirim. Sorun kaç uygulama ona değer bir fonksiyon düşünüp yapacak, eklemek için eklenir tabii.
Eğer uzak mesafeden gecikmesiz çalışıyorsa Mario benzeri tek kontrollü oyunlarda işe yarar, birde video oynatıcılarda durdur, çal işine yarar. Tabii haber uygulaması da isterse gidip ekler, butona bastıkça bir sonraki habere geçer atıyorum.
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