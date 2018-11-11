S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor

Samsung’un Bixby dijital asistanını geliştiricilere açmasının ardından bir haber de S Pen tarafından geldi. Telefonu uzaktan kontrol etmeye yarayan S Pen Remote özelliği de geliştiricilerin erişimine açılıyor.

Uygulamalar çoğalacak

Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte sunulan yeni S Pen kaleminde Bluetooth LE üzerinden uzak kontrol imkânı bulunuyordu. Kalem ile deklanşör, müzik oynatıcı gibi fonksiyonlara uzaktan erişmek mümkündü. Hali hazırda ise sadece Samsung’un uygulamaları uzak kontrol erişimine sahipti.

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Yayınlanacak yazılım geliştirme aracı ile üçüncü taraf geliştiriciler de uygulamalarında S Pen kaleminin uzak kontrol özelliğini kullanabilecekler. Standart telefonlar için uzak kontrol genelde harici aksesuarlar ile sağlanıyor. S Pen ise Galaxy Note 9 modelinin bir parçası ve bu bakımdan harici aksesuara gerek kalmıyor.

Uzak kontrolün erişime açılması farklı fikirlerin Galaxy Note 9 modelinde hayat bulması bekleniyor. Bu fikirler modellere olan ilgiyi arttıracaktır. Elbette sonraki dönemde çıkacak modellerde de bu önemli bir avantaj olacaktır.