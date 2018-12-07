Samsung’un 5G prototip telefonu çok farklı bir ekrana sahip

Qualcomm’un Hawaii’de gerçekleştirdiği etkinlikte 5G üzerine teknolojiler gösterildi. Teknolojilerini sergileyen firmalardan biri de Samsung’du. Fuar için getirilen prototip telefon üzerinden Verizon operatörünün 5G bağlantısı yardımıyla 4K video izlenebildi.

Sağ köşede bulunan ilginç çentik

Samsung telefona kimsenin dokunmasına izin vermedi. Hatta ekranı bile bir gazetecinin ısrarına kadar açılmadı. Bu noktadan sonra ise ekranın sağ üst kısmında bulunan geniş çentik dikkat çekti. Ön kameranın çerçevenin en köşesinde bulunmasına rağmen bu asimetrik çentik geniş bir şekilde ekranı kaplıyor. Kamera sisteminin o boyutta bir yer kaplayabilmesi de tabii ki olası.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı"

Sonuçta prototip cihaz olduğu için Samsung’un gelecek modelleri içerisinde böyle bir tasarım görme ihtimalimiz oldukça düşük. Firma Infinity adı altında U, V ve O çentikli ekran modellerini daha öncesinde tanıtmıştı. Bu prototipteki gibi “köpek kulağı” benzetmesi yapılan çentikli ekran çıkar mı bilinmiyor. Asimetrik duruşu ve ön kameraya kıyasla çok daha fazla yer kaplaması görenlerin garip karşılamasına sebep olmuş.

https://www.engadget.com/2018/12/04/samsung-5g-prototype-phone-notch/