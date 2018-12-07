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Samsung’un 5G prototip telefonu çok farklı bir ekrana sahip

Samsung 5G bağlantı demosu amacıyla geliştirdiği bir telefonu sergiledi. Telefonun ekranı oldukça farklı çünkü cihazın sağ üst kısmında ilginç bir çentik bulunuyor.
5 ay
8,3b
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7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’un 5G prototip telefonu çok farklı bir ekrana sahip
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Qualcomm’un Hawaii’de gerçekleştirdiği etkinlikte 5G üzerine teknolojiler gösterildi. Teknolojilerini sergileyen firmalardan biri de Samsung’du. Fuar için getirilen prototip telefon üzerinden Verizon operatörünün 5G bağlantısı yardımıyla 4K video izlenebildi.

Sağ köşede bulunan ilginç çentik

Samsung telefona kimsenin dokunmasına izin vermedi. Hatta ekranı bile bir gazetecinin ısrarına kadar açılmadı. Bu noktadan sonra ise ekranın sağ üst kısmında bulunan geniş çentik dikkat çekti. Ön kameranın çerçevenin en köşesinde bulunmasına rağmen bu asimetrik çentik geniş bir şekilde ekranı kaplıyor. Kamera sisteminin o boyutta bir yer kaplayabilmesi de tabii ki olası.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı"

Sonuçta prototip cihaz olduğu için Samsung’un gelecek modelleri içerisinde böyle bir tasarım görme ihtimalimiz oldukça düşük. Firma Infinity adı altında U, V ve O çentikli ekran modellerini daha öncesinde tanıtmıştı. Bu prototipteki gibi “köpek kulağı” benzetmesi yapılan çentikli ekran çıkar mı bilinmiyor. Asimetrik duruşu ve ön kameraya kıyasla çok daha fazla yer kaplaması görenlerin garip karşılamasına sebep olmuş.


https://www.engadget.com/2018/12/04/samsung-5g-prototype-phone-notch/ Yorum Yaz
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damn2u 5 ay en beğenilen
Prototip olduğu zaten biliniyor, mis gibi de sızdırıp reklamın iyisi kötü olmaz diye yardırmışlar işte. Millette tuzağa atlayıp üzerine kurgular, tartışmalar yapıp reklamı istemeden desteklemeye devam edecekler, system is working.
Prototip olduğu zaten biliniyor, mis gibi de sızdırıp reklamın iyisi kötü olmaz diye yardırmışlar işte. Millette tuzağa atlayıp üzerine kurgular, tartışmala...
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Emre.isikgoz 5 ay
Yapacak bişey kalmadı artık 😂 dönder makyaj yap gönder
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deniz_sea 5 ay
Çentik mi delik mi derken kararsız kalıp alın size ikisi birden demişler gibi bence
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Escapetolife 5 ay
Ekran çerçeve orancıları artık pek göremiyoruz yorumlarda, gayet memnunlar bu durumdan demek ki :)
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napolyon94 5 ay
Oyuncak ettiginiz yekin eidyorum ust cerceveyi
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esmerbuyucu 5 ay
Kötünün iyisine alıştırma çabaları 😂
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damn2u 5 ay en beğenilen
Prototip olduğu zaten biliniyor, mis gibi de sızdırıp reklamın iyisi kötü olmaz diye yardırmışlar işte. Millette tuzağa atlayıp üzerine kurgular, tartışmalar yapıp reklamı istemeden desteklemeye devam edecekler, system is working.
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cleancoder 5 ay
Açıkçası ekrana mok sıçramış gibi duruyor. Daha düzgün bir prototip hazırlayamamışlar mı :) Umarım ilk ve son görüşümüz olur..
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