Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı

Samsung dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olsa da son zamanlarda pazar payını kaybetmeye başladı. Bunun nedeni ise OnePlus, Huawei ve Xioami gibi şirketlerin önlenemez yükselişi. Son yıllarda Çinli şirketler Samsung için bir sıkıntı haline gelmiş durumda.

Bu şirketler sadece Samsung'tan daha ucuz fiyata cihaz satmakla kalmayıp aynı zamanda yeni teknolojiler geliştirerek rekabete farklı bir boyut getiriyorlar. Diğer yandan Samsung sadece bir akıllı telefon üreticisi değil bununla birlikte dünyanın en önemli ekran tedarikçilerinden biri.

Çift ön kameraya büyük delik

Güney Koreli şirketin yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10 modelinde en son ekran teknolojisini kullanacağı bildirildi. Yeni sızıntıya bakılırsa Galaxy S10 Plus'ın ekranında çift ön kamerayı barındıran oval bir delik olacak. Ayrıca cihazın 6.44 inç Super AMOLED QHD+ ekran ile geleceği belirtildi.

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Amiral gemisi telefonun arka kısmında üçlü kamera sisteminin yanı sıra bir LED flaş mevcut. Üst tarafta SIM tepsisi ve mikrofon deliği yer alırken altta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ızgarası, USB Type-C portu ve ana mikrofon bulunuyor. Galaxy S10 Plus'ın alt ve üst kısımlarında anten çizgileri de var.

Gümüş ve mavi tonlu arka panel

Sızıntı ayrıca akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olduğunu ve yüz tanıma ile kilit açma teknolojisini desteklediğini iddia ediyor. Cihazın arka panelinin ise gümüş ve mavi degrade renk kaplaması ile oldukça şık göründüğünü söylemek gerekir.

Galaxy S10 Plus'ın pil kapasitesi, RAM ve depolama seçenekleri gibi diğer kilit özellikleri henüz bilinmiyor. Sonuç olarak önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek Galaxy S10, Güney Koreli şirketin Apple ve Çinli rakipleri karşısında başarılı olabilmesi için büyük önem taşıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S10 böyle bir tasarımla gelirse beklentileri karşılamış olur mu? Yorum bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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