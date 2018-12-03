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Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu büyük bir merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni görseller ve 360 derecelik video Galaxy S10 Plus'ın tasarımını gözler önüne serdi.
5 ay
15,7b
1
59
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olsa da son zamanlarda pazar payını kaybetmeye başladı. Bunun nedeni ise OnePlus, Huawei ve Xioami gibi şirketlerin önlenemez yükselişi. Son yıllarda Çinli şirketler Samsung için bir sıkıntı haline gelmiş durumda.
Bu şirketler sadece Samsung'tan daha ucuz fiyata cihaz satmakla kalmayıp aynı zamanda yeni teknolojiler geliştirerek rekabete farklı bir boyut getiriyorlar. Diğer yandan Samsung sadece bir akıllı telefon üreticisi değil bununla birlikte dünyanın en önemli ekran tedarikçilerinden biri.

Çift ön kameraya büyük delik

Güney Koreli şirketin yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10 modelinde en son ekran teknolojisini kullanacağı bildirildi. Yeni sızıntıya bakılırsa Galaxy S10 Plus'ın ekranında çift ön kamerayı barındıran oval bir delik olacak. Ayrıca cihazın 6.44 inç Super AMOLED QHD+ ekran ile geleceği belirtildi.
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Amiral gemisi telefonun arka kısmında üçlü kamera sisteminin yanı sıra bir LED flaş mevcut. Üst tarafta SIM tepsisi ve mikrofon deliği yer alırken altta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ızgarası, USB Type-C portu ve ana mikrofon bulunuyor. Galaxy S10 Plus'ın alt ve üst kısımlarında anten çizgileri de var.

Gümüş ve mavi tonlu arka panel

Sızıntı ayrıca akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olduğunu ve yüz tanıma ile kilit açma teknolojisini desteklediğini iddia ediyor. Cihazın arka panelinin ise gümüş ve mavi degrade renk kaplaması ile oldukça şık göründüğünü söylemek gerekir.
Galaxy S10 Plus'ın pil kapasitesi, RAM ve depolama seçenekleri gibi diğer kilit özellikleri henüz bilinmiyor. Sonuç olarak önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek Galaxy S10, Güney Koreli şirketin Apple ve Çinli rakipleri karşısında başarılı olabilmesi için büyük önem taşıyor.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S10 böyle bir tasarımla gelirse beklentileri karşılamış olur mu? Yorum bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-s10-plus-5k-renders-360-degree-video-exclusive/ Yorum Yaz
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dt1907 5 ay en beğenilen
bazı yorumlara bakıyorum o çöp bu çöp herşeye çöp yakıştırması yapılıyor.adam gibi yorumyok .hiçbirşeyi beğenmez yorumlar.tamam arkadaş madem cok iyi biliyorsun kendiniz bir cizim yapın patent alıp satarsınuz.her markaya şu cöp bu cöp .artık kapak tadı verdi neyi beğeniyorsunuz .cevap hiçbirşeyi.madem daha iyisini sen biliyorsun yap ozaman.sadce bok atmak başka birşey değil.samsung fanatiği değilim huwaei kullanıyorum ama her markaya böyle cöp cöp cöp demek madem daha iyisini biliyorsan yap kendin.ama yapmaya gelince yok cöp demeye gelince oturduğu yerden laf salatası.herşeyi beğenmemezlik.artık kapak tadı verdi.
bazı yorumlara bakıyorum o çöp bu çöp herşeye çöp yakıştırması yapılıyor.adam gibi yorumyok .hiçbirşeyi beğenmez yorumlar.tamam arkadaş madem cok iyi biliyorsu...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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MaSSive 5 ay
Bu Samsung da özgün olacağım diye kasmaktan, Yamyung oldu.
Firmalar tabiki kendine özgün tasarımı olmalı da. Ancak,
Sırf cihaza verdiği çerçevesiz ekran bütünlüğü, görselliği dışında başka bir işe yaramayan, kullanılabilir ekran alanı açısından, aslında kayıp olarak ekrandan çalan şu edge kenarlı ekran tasarımı yüzünden, Samsung kullanmayı bıraktım.
Bu Samsung da özgün olacağım diye kasmaktan, Yamyung oldu.Firmalar tabiki kendine özgün tasarımı olmalı da. Ancak,Sırf cihaza verdiği çerçevesiz ekr...
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Yanıtla +13
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Brky 5 ay
Çentikten daha iğrenç ne olabilir düşüncesinden yola çıkarak; eşsiz hayal gücünü kullanıp, daha beterini yapmayı başaran Samsung'u kutluyoruz.
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ahmethi 5 ay
Ekran da deliğe hayır !!! S8 , s9 forever...
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Kowalski83 5 ay

arkadaşlar ilk geldiğinde veya ön siparişte kaç lira seviyesinde satışa çıkar bu telefon en az 5000 üzeri rahat olur değil mi?
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KalemKolik 5 ay Kowalski83
8bintl civarı
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freudunpiposu 5 ay
Gördüğüm en iyi tasarım. Xs alacak birisi olarak söylüyorum, tasarım işinde Samsung, en dengeli işi yapıyor.Xs alacağım ama çentik kötü bir çözüm.
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Samura ii 5 ay
sony tasarımından vazgeçti samsung gb dandik tasarıma geçti. samsung şahsiyet kazanmış bi tasarım çıkarmış
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.PanxeR. 5 ay
Samsung bitti artık ,devir Huawei , Xiaomi , Oppo devri.
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Bysnbad 5 ay .PanxeR.
Sansung hiç bitermi amoled ekran bile alt orta giris seviye telefonlarda kullaniyo egemenlegini yıkılmaz merak etme mate 20 ekran sorunlarıyla gundemde samsung gic bitmez merak etme boyle firmalar çökmaz apple bile senede bir cihaz çikariyo 3 sradada olsalar bitmezler kolay kolay
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ironman 5 ay
Ben LG nin üst taraf konumlandırmasını daha çok beğeniyorum..
Samsung da detaylar çok küçük görünüyor. Sinyal yok sanıyorum..
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Fashionality 5 ay
ekranda centik olsun ama Apple'a benzemesin diye eski tasarimin icine etmis... bu sekil sacma bir tasarim gelecegine, alttan ustten ince cercevesi kalsaydi cihazin...
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yusuf.agcadag 5 ay
Eminim donanım olarak mükemmel bir cihaz gelecek ama açıkçası ben o ekranda delik olayından iğrendim. Ne kadar çirkin ya öyle 😯
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expressimo 5 ay
S8 ve note 8 deki sensör ve panelin duruşunu yakalayamadı samsung. Sadece aynı ekranda oranı uyarlasalar yeterdi. Abuk subuk kamera tarafı kocaman, kocaman madem sensörü geliştirsenize neyinize bunu yaptıpnız ki ?
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Xiaomiseverim 5 ay
Verdiğim ilk tepki ıyy oldu açıkçası. Hem alt üst çerçeveyi yok edememiş hem de kocaman 2 kameralık çentik olsa bile daha iyi olacak bir delik açmış. O a8s nin konsept görüntüleri nasıldı oysa neredeyse %100 ekran kasa oranı. Yapacaksan o kameraları üst çerçeveye sığdır bir şeye benzesin. Gerçekten iğrenç. Tam da samsunga geçmeyi düşünmeye başlamıştım.
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