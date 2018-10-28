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Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı

Bugüne kadar çentikli ekran tasarımına mesafeli duran Samsung'un, ekrana gömülü kamera geliştirdiğini duyurmuştuk. Ortaya çıkan sızıntılar konuyla ilgili yeni detaylar sunuyor.
6 ay
17,8b
2
27
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin çentikli ekran tasarımına geçmesine karşın, Güney Koreli Samsung şimdiye kadar böyle bir cihaz satışa sunmadı. Gelen haberler şirketin çentik konusunda bambaşka bir boyut getireceği yönündeydi ve sızıntılar da onu gösteriyor.

İlk olarak Galaxy A8s'de kullanılabilir

Sızıntıları ile ünlü Slashleaks sitesinde yayınlanan bir Galaxy A8s ekran koruyucusu, Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımına bir örnek teşkil ediyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz üzere ekranın üst kısmında sadece kameranın yer alacağı bir delik yer alıyor. Enteresan bir şekilde ön kamera modülünün yanında, sensörler için ayrılmış herhangi bir alan da görünmüyor.
Gelen haberler Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımını Galaxy A8s modelinde test edeceği ve yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10'da da kullanacağı yönünde. Ayrıca bu modellerde parmak izi sensörünün de ekrana yerleştirileceği belirtiliyor. Samsung ekrana gömülü kamera teknolojisini eğer piyasaya sürülecek yeni telefonlarında kullanılabilirse, önümüzdeki süreçte çentiğe elveda diyebiliriz.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a8s-screen-protector-leaked Yorum Yaz
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Virinom 6 ay en beğenilen
Samsung, Apple'ın yaptıklarını yapıyor diyen Mesut Çevik bu haberi okusun. Her hafta 2si1'de şakayla karışık Samsung'a özenti demesini biliyor.
2 Yanıt Yanıtla +41
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Sharparrow 6 ay
Gün gelecek çentikli telefonlar geçmişin tasarım özürlü telefonları olarak anılacak. Ve Apple'ın ardında atlayan tüm firmalar deli olarak anılacak. Apple'ın çözüm bulamadığı ve çareyi tasarım özürlü bir telefon çıkarmakta bulduğu bu akım, çoğu fan tarafından modaymış gibi algılanıp Apple'ın peşinden o kuyuya atlayan firmalarda eskinin delileri olarak anılacak. Yazık ki ne yazık. Taklitçi olmayan ve onuruyla gece gündüz çalışarak farklı teknolojiler geliştirerek bu sorunu aşan tek firma olarak ise Samsung anılacak.. bu arada ne Samsung nede Apple kullanıyorum.. xioami kullanıyorum. Fan değilim ama yiğidin hakkını yiğide teslim ederim.
Gün gelecek çentikli telefonlar geçmişin tasarım özürlü telefonları olarak anılacak. Ve Apple'ın ardında atlayan tüm firmalar deli olarak anılacak. Apple'ın çö...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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stalker(1979) 6 ay
Şu çentik belasından kurtar bizi Samsung :)
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fhrstw 6 ay
Üstü kalıversin 1 mm boş kalsın ne olacak sanki Full ekranda full ekran abi şu şarj olayını çözün şarjı 3 gün giden akıllı telefon yok.
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cceviz 6 ay
patentini alarak kimseye yaptırmaz inşallah da öncü zannedilenler öcü gibi kalır.
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Fokfe 6 ay
Bu kadar kasmaya gerek yok ben çözümü buldum, ön kamerayı kaldırıyoruz.
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Sharparrow 6 ay
Gün gelecek çentikli telefonlar geçmişin tasarım özürlü telefonları olarak anılacak. Ve Apple'ın ardında atlayan tüm firmalar deli olarak anılacak. Apple'ın çözüm bulamadığı ve çareyi tasarım özürlü bir telefon çıkarmakta bulduğu bu akım, çoğu fan tarafından modaymış gibi algılanıp Apple'ın peşinden o kuyuya atlayan firmalarda eskinin delileri olarak anılacak. Yazık ki ne yazık. Taklitçi olmayan ve onuruyla gece gündüz çalışarak farklı teknolojiler geliştirerek bu sorunu aşan tek firma olarak ise Samsung anılacak.. bu arada ne Samsung nede Apple kullanıyorum.. xioami kullanıyorum. Fan değilim ama yiğidin hakkını yiğide teslim ederim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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xxlor 6 ay Sharparrow
Samsung dışında birde oppo var
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Ekrem71.5 6 ay
Syn uğur 7 'bey kırılmaz cam ile haber yapmak çok entresan değilmi ?
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Ussuz 6 ay
Ekrana gömülü mü oluyor şimdi bu? Başlık aldatıcı
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ouzqan 6 ay
Çıksın bir bakalım umarım başarılı bir model olur.
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CemalSanane 6 ay
Mesut bunu beğenmedi
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Escapetolife 6 ay
Sonuç olarak ekranda çentik yerine delik görünecekse çok fazla bir önemi olmaz, ama hakkaten gömülü ve gizli yapıp 100% ekrana ulaşırsa Samsung mühendislerini tebrik etmek gerekir kolay iş değil. Apple ancak %20 daha küçük çentik yaparak karşılık verir.
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St1123 6 ay
Sensörlere de ayrı bir delik açılacak diye biliyorum sonuçta çentiksiz oluyor
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samsung, galaxy s10 ve
7 etiket daha ekrana gömülü kamera galaxy a8s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
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