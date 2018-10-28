Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı

Teknoloji Editörü
Neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin çentikli ekran tasarımına geçmesine karşın, Güney Koreli Samsung şimdiye kadar böyle bir cihaz satışa sunmadı. Gelen haberler şirketin çentik konusunda bambaşka bir boyut getireceği yönündeydi ve sızıntılar da onu gösteriyor.
İlk olarak Galaxy A8s'de kullanılabilir
Sızıntıları ile ünlü Slashleaks sitesinde yayınlanan bir Galaxy A8s ekran koruyucusu, Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımına bir örnek teşkil ediyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz üzere ekranın üst kısmında sadece kameranın yer alacağı bir delik yer alıyor. Enteresan bir şekilde ön kamera modülünün yanında, sensörler için ayrılmış herhangi bir alan da görünmüyor.Gelen haberler Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımını Galaxy A8s modelinde test edeceği ve yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10'da da kullanacağı yönünde. Ayrıca bu modellerde parmak izi sensörünün de ekrana yerleştirileceği belirtiliyor. Samsung ekrana gömülü kamera teknolojisini eğer piyasaya sürülecek yeni telefonlarında kullanılabilirse, önümüzdeki süreçte çentiğe elveda diyebiliriz.
http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a8s-screen-protector-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
17848 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy s10 ve