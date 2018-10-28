Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı

Neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin çentikli ekran tasarımına geçmesine karşın, Güney Koreli Samsung şimdiye kadar böyle bir cihaz satışa sunmadı. Gelen haberler şirketin çentik konusunda bambaşka bir boyut getireceği yönündeydi ve sızıntılar da onu gösteriyor.

İlk olarak Galaxy A8s'de kullanılabilir

Sızıntıları ile ünlü Slashleaks sitesinde yayınlanan bir Galaxy A8s ekran koruyucusu, Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımına bir örnek teşkil ediyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz üzere ekranın üst kısmında sadece kameranın yer alacağı bir delik yer alıyor. Enteresan bir şekilde ön kamera modülünün yanında, sensörler için ayrılmış herhangi bir alan da görünmüyor.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a8s-screen-protector-leaked

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Gelen haberler Samsung'un ekrana gömülü kamera tasarımınımodelinde test edeceği ve yaklaşan amiral gemisi'da da kullanacağı yönünde. Ayrıca bu modellerdede ekrana yerleştirileceği belirtiliyor. Samsung ekrana gömülü kamera teknolojisini eğer piyasaya sürülecek yeni telefonlarında kullanılabilirse, önümüzdeki süreçtediyebiliriz.