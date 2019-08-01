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Samsung'un hangi LED TV'lerinde AirPlay ve Apple TV desteği var?

Samsung marka bazı televizyon modelleri için AirPlay 2 ve Apple TV desteği sunulmaya başlandı. Samsung'un hangi televizyonları AirPlay 2 ve Apple TV destekliyor?
6 gün
2,3b
1
4
Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung'un hangi LED TV'lerinde AirPlay ve Apple TV desteği var?
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Apple ve Samsung her ne kadar ezeli rekabet içerisinde olsa de zaman zaman önemli iş birliklerine imza atabiliyor. Bu iş birliklerden sonuncusu da Samsung marka LED TV modellerine Apple TV yazılımı ve AirPlay 2 desteği getirilmesi için yapıldı.

Yeni nesil Samsung LED TV ve QLED TV sahipleri, Apple’ın AirPlay 2 teknolojisi ve Apple TV uygulamasından faydalanabiliyor. Bu sayede, Apple TV cihazı satın almaya gerek kalmadan iPhone ve iPad'lerini TV'ye yansıtabiliyor ve Apple'ın film, dizi, müzik içeriklerini tüketebiliyor.

AirPlay 2 desteği, sadece Samsung'da değil LG, Sony ve VIZIO marka yeni TV’lerde de bulunuyor ancak Apple TV uygulaması, uzun bir süre boyunca sadece Samsung TV modellerine özgü olacak.

Apple TV uygulaması sayesinde Apple’ın arşivindeki filmleri, müzikleri satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Apple’ın Netflix’e rakip olarak geliştirdiği Apple TV+ abonelik sistemini de bu televizyonlarda kullanılabilecek.

AirPlay 2 desteği sayesinde de bu teknolojiyi destekleyen uygulamalardaki görüntü ve sesi TV’ye yansıtabileceksiniz. Telefonunuzdaki filmi, oyunu, müziği vs. büyük ekranda tüketebileceksiniz.

AirPlay ve Apple TV destekleyen en ucuz TV modeli N5300 kod numaralı model. Bu televizyonu yaklaşık olarak 2 bin 250 liraya satın alabilirsiniz. Büyük ekranlı, 2019 nesil ve fiyatı çok pahalı olmayan bir model arıyorsanız Samsung 55RU7100 modeline göz atabilirsiniz. Yaklaşık olarak 4 bin 500 TL'ye satılıyor. İhtiyacınıza uygun TV'yi bulmak için aşağıdaki listede yer alan modellere göz atabilirsiniz.

Airplay 2 ve Apple TV destekleyen Samsung TV'ler:

  • 2018 Smart Full HDTV N5300 
  • 2018 4K UHD TV NU8500, NU8000, NU740D, NU7300, NU7200, NU7100, NU710D ve NU6070 
  • 2018 QLED 4K Q9FN, Q8FN, Q7CN, Q7FN, Q75FN, Q6FN ve Q65FN
  • 2019 4K UHD TV RU8000, RU800D, RU740D, RU7300, RU730D, RU7100 ve RU710D 
  • 2019 & 2018 Frame TV LS03R/LS03N
  • 2019 QLED 4K Q90R, Q80R, Q70R, Q7DR, Q60R ve Q6DR
  • 2019 QLED 8K Q900R ve 2019 Serif TV
  • Yıl sonunda destek alacaklar: 2018 4K UHD TV NU6950, NU6900, NU6900B ve NU6080


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Xenom 6 gün en beğenilen Guest-CA941C94E
Birileri için önemli demek ki. Ne aksi adamlarsınız 😃
1 Yanıt Yanıtla +4
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yorumculuklar 5 gün
Benzer altyapılar kullanılmasına rağmen bazı firmalar yüzünden basit bir cast işinde bile firmalar ortak altyapıya geçemiyor. Herkes kendi ekosistemini kurmak peşinde, varolan ürün ve markalarla ekosistemini genişletmek değil.
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helersu 5 gün
Peki bu tvler de Apple tv uygulamasında filmler 4k olarak da geliyor mu?Bilen varmı?
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