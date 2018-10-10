Samsung’un ilk 4 arka kameralı cihazı Galaxy A9 (2018) Geekbench’te görüntülendi

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung yakın gelecekte yeni orta segment cihazı A9 (2018)’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dört adet arka kamera sensörüyle orta segmente yepyeni bir soluk getirecek olan cihaz, ayrıca Samsung’un da bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu ilk dört arka kamera sensörüne sahip cihazı olacak. Cihazın performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar bugün Geekbench’de görüntülendi.



Tekli çekirdek performansında 1609, çoklu çekirdek performansında ise 5844 puan alan cihaz, performans konusunda oldukça iddialı ve orta segment cihazlar arasında adından oldukça fazla söz ettirecek gibi gözüküyor. Cihazın Snapdragon 660 işlemciye sahip olacağı önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı, A9 (2018) çok büyük olasılıkla Samsung’un Qualcomm tarafından üretilmiş bir işlemciye sahip olan nadir cihazlarından olacak.



6 GB’lık bir RAM ile gelen cihaz, RAM kapasitesi konusunda Samsung’un pek çok üst segment, amiral gemisi cihazına kafa tutuyor. Ancak cihazla ilgili hayal kırıklığına uğratan bir detay olarak, A9 (2018) ne yazık ki kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.



Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şu an için oldukça büyük bir merak konusu.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a9_2018_shows_up_on_geekbench-news-33672.php