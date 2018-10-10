Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’un ilk 4 arka kameralı cihazı Galaxy A9 (2018) Geekbench’te görüntülendi

Samsung'un ilk dört arka kamera sensörüne sahip cihazı olan A9(2018)'in performansı ve teknik özelliklerine dair bazı detaylar Geekbench'de görüntülendi. Detaylar haberimizde.
7 ay
4,4b
1
9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung yakın gelecekte yeni orta segment cihazı A9 (2018)’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dört adet arka kamera sensörüyle orta segmente yepyeni bir soluk getirecek olan cihaz, ayrıca Samsung’un da bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu ilk dört arka kamera sensörüne sahip cihazı olacak. Cihazın performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar bugün Geekbench’de görüntülendi.

Tekli çekirdek performansında 1609, çoklu çekirdek performansında ise 5844 puan alan cihaz, performans konusunda oldukça iddialı ve orta segment cihazlar arasında adından oldukça fazla söz ettirecek gibi gözüküyor. Cihazın Snapdragon 660 işlemciye sahip olacağı önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı, A9 (2018) çok büyük olasılıkla Samsung’un Qualcomm tarafından üretilmiş bir işlemciye sahip olan nadir cihazlarından olacak. 

6 GB’lık bir RAM ile gelen cihaz, RAM kapasitesi konusunda Samsung’un pek çok üst segment, amiral gemisi cihazına kafa tutuyor. Ancak cihazla ilgili hayal kırıklığına uğratan bir detay olarak, A9 (2018) ne yazık ki kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.

Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şu an için oldukça büyük bir merak konusu.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a9_2018_shows_up_on_geekbench-news-33672.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest Account 7 ay en beğenilen
hayatımda daha cringe bi telefon görmedim.

bahse varım pixel 2 den fersah fersah kötü fotoğraf çekecektir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 7 ay
Levent PEKCAN (teknoseyir) yine haklı çıktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 7 ay
Geniş açılı kameraların piksel değerleri daha yüksek olmalıdır, yaptıkları en büyük hata da bu zaten, geniş açı kamera en az 20MP kamera ve olmazsa olmaz OIS desteği de olmalıdır.
Ben bugün telefon üretiyor olsam 3 kameralı bir modelde;
20MP OIS normal açı
20MP OIS optik zoom + telephoto
40MP OIS geniş açı kamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 7 ay
Yine diyorum bu yılın devrimsel yeniliği Apple ın saatinden geldi. Gerisi fos..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 7 ay
fiyatı 5000 tl den aşağı olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 7 ay
Teknolojinin durup, kopyala yapıştır yaparak kamera sayısını artırıp sanki yeni bir şeyler bulmuş gibi gösterilmesi ve buna kanan tüketicinin sevinmesi bana çok garip geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 7 ay
Kameraları umarım iyidir yoksa 8 tane olmuş iyi çekmedikten sonra anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 7 ay en beğenilen
hayatımda daha cringe bi telefon görmedim.

bahse varım pixel 2 den fersah fersah kötü fotoğraf çekecektir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 ay
Yine de 1609 iyi bir puan. Performans olarak çok düşük bir yongayla gelse kızardım.
710 olsa daha iyi olurdu. Fotoğraf çekerken yardımcı işlem ünitesi açısından...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 7 ay
Snapdragon 710 olsa daha iyi olurdu. Zira A serisinin en üst modeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Hacker grubu Muddy Water, Türkiye'ye de saldırdı 7 ay Microsoft, Linux'a yardımcı olmak için 60 bin patentini açık kaynak haline getiriyor 7 ay Razer, çevre birimlerinin garanti süresini 2 yıla çıkardı 7 ay Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018) 7 ay Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı? 7 ay Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın 7 ay Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı 7 ay Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu 7 ay Nvidia RTX mobil kartlar göründü 7 ay ABD'li senatörler casusluk iddiasının ciddiye alınmasını istiyor 7 ay Razer Chroma destekli Razer Phone 2 duyuruldu 7 ay TSMC ikinci nesil 7nm üretime başladı, 5nm test süreci gelecek yıl 7 ay Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı 7 ay 10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri 7 ay Nissan'dan 355 km menzil sunacak elektrikli SUV geliyor 7 ay Instagram’ın Android uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği geldi 7 ay Görüntüyü doğrudan göze yansıtan akıllı gözlük tasarımı 7 ay AMOLED arka ekranlı Nubia X çerçevesiz tasarıma yeni bir yorum getirecek 7 ay Danimarka'da yiyecekler çevresel etkilerine göre etiketlenecek 7 ay KOTOR 2 geliştiricisi Microsoft tarafından satın alınıyor 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung’un ilk 4 arka kameralı cihazı Galaxy A9 (2018) Geekbench’te görüntülendi Sonraki Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq 7 ay Xiaomi Mi 8, dört ayda 6 milyon adet sattı 7 ay Venom gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 7 ay İlk 4 arka kameralı telefon | Samsung A9 Unpacked Türkçe canlı yayın 7 ay Intel benchmark testleriyle mi oynuyor? 7 ay Sony CEO'su doğruladı: Yeni nesil PlayStation yolda 7 ay Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna sayılı haftalar kaldı 7 ay Dikkat çekici özellikleriyle Oppo K1 duyuruldu 7 ay Angry Birds ve Clash Royale karışımı Badland Brawl indirmeye sunuldu 7 ay Anki'nin Vector isimli robotu, Alexa ile entegre çalışacak 7 ay Telefonu ele geçirerek sitelerde gezinti yapan şarj adaptörü tespit edildi 7 ay Apple, cihazları darbeden koruyacak kılıfın patentini aldı 7 ay Facebook Messenger Lite, dünyada ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu 7 ay Broadcom yongalı Tenda AC18 router ve F/P ürünü U12 Wi-Fi adaptörü inceledik 7 ay Dropbox, görseller için metin tanıma özelliği sunuyor 7 ay Tesla dava açıldıktan bir gün sonra vergi borcunu ödedi 7 ay Oppo, R19 ile çentiğe yeni bir çözüm getiriyor: Ekrana gömülü kamera 7 ay Huawei'nin yapay zekalı yeni yongaları Qualcomm ve Nvidia ile yarışacak 7 ay Ghostbusters zengin gerçeklik oyunu ön kayda başladı 7 ay Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim