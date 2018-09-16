Samsung Galaxy A9 Pro(2019), Samsung’un ilk Snapdragon 710 işlemcili cihazı olabilir

Samsung, 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 4X Fun etkinliğinde Galaxy A9 Pro'nun yeni versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. A serisinin yeni cihazı olan A9 Pro(2019), hakkında ortaya çıkan iddialar ve sızıntılara göre dört kamera sensörü ile gelecek. Bu orta segment cihazlar arasında alışılagelmiş bir durum değil. Bu yüzden A9 Pro(2019), adından bir hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.

Ayrıca başka bir iddiaya göre A9 Pro(2019), Snapdragon 710 işlemci gelecek. Eğer bu iddia doğru ise A9 Pro(2019), Snapdragon 710 kullanan ilk Samsung telefon olacak.

Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz. Ancak tahminlere göre cihaz, 4 GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine, 32 GB dahili depolamaya ve 256 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 367 ppi'ye sahip 6.0 inç IPS LCD Full HD (1,080 x 1,920 piksel) bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Cihazın olası tasarımsal özelliklerinden de söz edecek olursak, A9 Pro(2019)’un Samsung’un son modellerinin aksine, cihazın sol üst köşesinde yer alan dikdörtgen bir dikey kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor.Ayrıca cihaz, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olmazsa, çok büyük olasılıkla kare şeklinde bir parmak izi okuyucu ile karşımıza çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A9-Pro-Snapdragon-710-processor_id108899