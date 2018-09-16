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Samsung Galaxy A9 Pro(2019), Samsung’un ilk Snapdragon 710 işlemcili cihazı olabilir

Samsung A serisinin yeni cihazı A9 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan iddialara göre cihaz, Samsung'un bu zamana kadar piyasaya sürdüğü ilk SD-710 işlemcili telefon olacak.
8 ay
2,8b
1
7
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung, 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 4X Fun etkinliğinde Galaxy A9 Pro'nun yeni versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. A serisinin yeni cihazı olan A9 Pro(2019), hakkında ortaya çıkan iddialar ve sızıntılara göre dört kamera sensörü ile gelecek. Bu orta segment cihazlar arasında alışılagelmiş bir durum değil. Bu yüzden A9 Pro(2019), adından bir hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.
Ayrıca başka bir iddiaya göre A9 Pro(2019), Snapdragon 710 işlemci gelecek. Eğer bu iddia doğru ise A9 Pro(2019), Snapdragon 710 kullanan ilk Samsung telefon olacak.
Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz. Ancak tahminlere göre cihaz, 4 GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine, 32 GB dahili depolamaya ve 256 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 367 ppi'ye sahip 6.0 inç IPS LCD Full HD (1,080 x 1,920 piksel) bir ekranla gelmesi bekleniyor.
Cihazın olası tasarımsal özelliklerinden de söz edecek olursak, A9 Pro(2019)’un Samsung’un son modellerinin aksine, cihazın sol üst köşesinde yer alan dikdörtgen bir dikey kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor.Ayrıca cihaz, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olmazsa, çok büyük olasılıkla kare şeklinde bir parmak izi okuyucu ile karşımıza çıkacak. 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A9-Pro-Snapdragon-710-processor_id108899 Yorum Yaz
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goldena 8 ay en beğenilen
Bunun yerine iphone 7 alırım
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intel7mix 8 ay
Öyle bir fiyat çekilir ki cihazın havası söner.
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ouzqan 8 ay
İsim karmaşası olmaya başladı artık yeni bir nesil başlatması lazım.
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volkan_kolay 8 ay
Aslında sunbliminal satış rakamını da vermiş oldu Samsung
Snapdragon 710 = 710 EUR
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Johan Elmander 8 ay
SD450 li cihaz 400 dolarsa bu 800 filan olur herhalde
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V4LKyR 8 ay
Telefonun ismine bak... Böyle saçma bir isimlendirme anca Samsung'da olurdu.
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goldena 8 ay en beğenilen
Bunun yerine iphone 7 alırım
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canguler917 8 ay
3999 tl.
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intel7mix 8 ay
Öyle bir fiyat çekilir ki cihazın havası söner.
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