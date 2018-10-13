Samsung’un kapaklı amiral gemisi cihazı W2019 TENAA’da listelendi

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin pazarı için üretmiş olduğu iki dokunmatik ekrana sahip, kapaklı amiral gemisi cihazı W2018’i piyasaya sürmüştü. 2000 dolar civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan cihaz, oldukça yüksek olan fiyatına rağmen Çin’de oldukça fazla rağbet görmüştü. Satış rakamlarından memnun görünen Samsung, görünüşe bakılırsa W serisinin yeni cihazı W2019’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın görselleri ve teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi.

Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, selefi W2018 ile neredeyse tıpatıp aynı tasarım diline sahip olan cihaz, tıpkı W2018 gibi bir tanesi içinde, bir tanesi dışarıda yer alan iki adet dokunmatik ekrana ve iç kısımda yer alan bir adet de fiziksel klavyeye sahip. Arka gövdesinde yatay olarak hizalanmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihazın, ayrıca içte yer alan ekranında bir adet ön kamera sensörü bulunuyor. Cihaz ayrıca üst kapağın sol tarafında yer alan bir Bixby tuşuna sahip.

Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak; Snapdragon 845 işlemci ile karşımıza çıkacak olan cihaz, çok büyük olasılıkla 6 veya 8 GB’lık bir RAM’e sahip olacak. Ayrıca cihazın tıpkı W2018 gibi en düşüğü 64 GB olmak üzere birden fazla depolama alanı seçeneğine sahip olacağı düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_w2019_flip_phone_tenaa-news-33712.php

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Eğer söylentiler doğru ise yaklaşıkcivarında oldukça dudak uçuklatıcı bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak cihaz, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.