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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu tablet olarak kullanılabilecek

Samsung'un mobil iş dünyasının CEO'su DJ Koh, CNET'e verdiği röportajda, yaklaşan katlanabilir akıllı telefonun, tablet olarak kullanılabileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde...
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yıllardır Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon üretme planını duyuyoruz ve nihayet geçtiğimiz ay şirket 2019 yılında bu katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Şimdi ise Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un CNET'e verdiği röportaj cihazla ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor.

Balon bir ürün olmayacak

Dj Koh, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek olan katlanabilir akıllı telefonun, katlanmadan önce çoklu görev özelliğine sahip bir tablet olarak kullanılabileceğini söyledi. Koh, Samsung Galaxy A9 lansmanında konuyla ilgili olarak: "Katlanabilir bir telefon sunduğumuzda, müşterimiz için gerçekten anlamlı olmalı. Kullanıcı deneyimi standardımıza uygun değilse, bu tür ürünleri sunmak istemiyoruz." açıklamalarını yaptı.
Katlanabilir akıllı telefonun altı ila dokuz ay sonra kaybolacak balon bir ürün olmayacağını savunan Koh, kavisli ekranı ile dikkat çeken Galaxy Round modeli gibi sadece Kore'de değil tüm dünyada satışa sunulacağını da belirtti. Koh'un bu açıklamalarından sonra gözler bir an önce tanıtılması beklenen Samsung'un yeni cihazına çevrilmiş durumda. Bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

https://www.cnet.com/news/samsung-ceo-dj-koh-says-its-foldable-phone-is-tablet-you-can-put-in-your-pocket/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
Fiyatlar katlanılabilir mi peki
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ozmenakif 7 ay
Katlanabilir tablet demek daha doğru olmaz mı o zaman? Katlayınca telefon olarak kullanılabilen bir tablet
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mu5tafa 7 ay
Samsung boş işlerle uğraşıyor. Pil teknolojisini geliştirseler. İnce telefona 6000 bin mah sığdırsalar misal yok satarlar.
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smart1978 7 ay
Microsoft tan kipirdanmalari hissetmis onceden urunu cikartacak :) Bakalim ...
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