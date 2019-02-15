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Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü

Samsung'un Galaxy Tab A serisine katılacak yeni bir tablet çıkarma hazırlığında olduğu daha önce gündeme gelmişti. SM-P205 model numaralı tablet bu kez Geekbench web sitesinde görüldü.
3 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geekbench web sitesinde SM-P205 model numarasına sahip yeni bir Samsung tablet ortaya çıktı. Cihazla ilgili önceden de bazı bilgiler internete düşmüştü ancak bu kez gündeme gelen detayların daha kayda değer olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı"
Geekbench listesi tabletin Exynos 7885 işlemci ile geleceğini gösteriyor. Orta sınıf bir işlemciden güç alması da Galaxy A serisi altında piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın microSD kart desteği de olacak.

S Pen desteği ile gelebilir

Samsung'un yeni tableti Geekbench'te 1329 tek çekirdek, 4150 çoklu çekirdek puanı elde etti. Listede ayrıca cihazın Android 9 Pie işletim sistemiyle çalıştığı yazıyor. Model numarasındaki "P" harfine bakılırsa muhtemelen S Pen desteği de sunacak.
Gizemli SM-P205 tablet hakkında tüm bilinenler bu kadar. Cihazın 20 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde veya daha sonra gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimalinin son derece düşük olduğu da gelen haberler arasında.

https://www.sammobile.com/2019/02/13/samsung-tablet-specs-geekbench/ Yorum Yaz
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napolyon94 3 ay
Samsung A serisi ucuz ve nispeten kaliteli bilesenler kullaniyor. İpad 6+pencil almaya gucu yetmeyen ogrenciler A serisi alip not tutabilirler.
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jubeii 3 ay
adım kadar eminim. bu ve benzeri markalar geldikleri yerde yada avrupada çok daha iyi hizmet sunuyorlar. iş birazda bu ulusun disiplinsizliğiyle ilgili. toplumunn kendisi hırsız. köşeden dönmece. hatta işini iyi yapan cezalandırılıyor.
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renega 3 ay
Apple iPad politikasında pro serisine zorlamaya başladığı için samsung araştırdım gördüm ki geçen senenin ipad prosuyla yarışan modeli bile 5000tl. Samsung tablet piyasasından iyice düşecek yakında
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aliofage 3 ay
Samsung un premium tableti galaxy Tab S3 kullanıyorum hoparlörü arızalandı bir ay içinde 3 kez servise gönderdim onarım yaptıramadım. Tüketici hakem heyetine başvuru yapıyorum şimdi. Samsung en tepede çözüm ekibi diye birşey kurmuşlar oraya da işten anlamaz insanları yerleştirmişler. Dalga geçiyorlar ordakiler. Satış sonrası servisin bu kadar rezil olduğunu hiç tahmin edemezdim. Bireysel tepki olarak bir daha cihazlarını almam. Alternatif çok. Buradan Samsung a yazıklar olsun diyorum mağdur ettikleri için beni
1 Yanıt Yanıtla +3
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rockndarkk 3 ay aliofage
Benzerini ben çok yaşadım note5 aldım 1 ay olmadan hoparlörü bozuldu 1 ay bekledim tamir edilsin diye, monitor aldım olu piksel oldu garanti kapsamında değil, kulaklık aldım bluetooth 3 ayda bozuldu 1.5 ay bekledim yenilediler... birkaçı daha var samsungmu ben almıyım sağol....
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