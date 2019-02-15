Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü

Geekbench web sitesinde SM-P205 model numarasına sahip yeni bir Samsung tablet ortaya çıktı. Cihazla ilgili önceden de bazı bilgiler internete düşmüştü ancak bu kez gündeme gelen detayların daha kayda değer olduğunu söyleyebiliriz.

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Geekbench listesi tabletin Exynos 7885 işlemci ile geleceğini gösteriyor. Orta sınıf bir işlemciden güç alması da Galaxy A serisi altında piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın microSD kart desteği de olacak.

S Pen desteği ile gelebilir

Samsung'un yeni tableti Geekbench'te 1329 tek çekirdek, 4150 çoklu çekirdek puanı elde etti. Listede ayrıca cihazın Android 9 Pie işletim sistemiyle çalıştığı yazıyor. Model numarasındaki "P" harfine bakılırsa muhtemelen S Pen desteği de sunacak.

Gizemli SM-P205 tablet hakkında tüm bilinenler bu kadar. Cihazın 20 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde veya daha sonra gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimalinin son derece düşük olduğu da gelen haberler arasında.

https://www.sammobile.com/2019/02/13/samsung-tablet-specs-geekbench/