Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung son günlerde Galaxy A olarak isimlendirilen ve çift haneli numaralandırma kullanılan bir orta seviye akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor. 9 farklı modelden oluşması beklenen Galaxy A ailesinin 3 üyesi Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy A10 Teknik Özellikleri



Cihazların sızdırılan teknik özelliklerinden söz edecek olursak; serinin giriş modeli Galaxy A10, 6.2 inç genişliğinde, Infinity-V çentikli, HD+ bir ekranla geliyor. Gücünü Exynos 7885B yonga setinden alacak olan cihaz, 32 GB dahili depolama + 3 GB RAM ile geliyor. 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne ve 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkacak.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; 155.6 x 75.6 x 7.64 mm ölçülerinde olan ve parlak plastik bir kasayla gelen Galaxy A10, siyah ve altın sarısı renk seçenekleri ile alıcı bulacak. Cihazda ne yazık ki serinin diğer üyeleri gibi parmak izi okuyucu bulunmuyor.

Samsung Galaxy A30 Teknik Özellikleri



Serinin diğer giriş seviyesi modellerinden biri olan A30 ise 6.4 inç genişliğinde, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde, Infinity-U çentikli Super AMOLED bir ekranla geliyor. Gücünü Exynos 7904 yonga setinden alacak olan cihaz, 32 GB dahili depolama + 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama + 4 GB RAM olmak üzere iki depolama alanı seçeneği ile bulacak. 16 MP+ 5 MP çözünürlüklerinde iki arka kamera sensörüne ve 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkacak. Cihaz ayrıca hızlı şarj teknolojisi ile geliyor.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; 158.5 x 74.5 x 7.7 mm ölçülerinde olan ve 3 boyutlu, parlak plastik bir kasayla gelen Galaxy A30, siyah,beyaz ve mavi renk seçenekleri ile alıcı bulacak. Cihazda arkaya konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu yer alacak.

Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri

Serinin orta-üst seviye üyelerinden olan Galaxy A50 de tıpkı Galaxy A30 gibi 6.4 inç genişliğinde, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde, Infinity-U çentikli Super AMOLED bir ekranla geliyor. Gücünü Exynos 9610 yonga setinden alacak olan cihaz, 64 GB dahili depolama + 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama + 6 GB RAM olmak üzere iki depolama alanı seçeneği ile bulacak. 25 MP + 5 MP + 8 MP çözünürlüklerinde üç arka kamera sensörüne ve 25 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, tıpkı Galaxy A30 gibi 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkacak ve hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak.

http://www.slashleaks.com/wp-content/uploads/Galaxy-A-Series-2019-Specs-Sheet.jpg

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Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak;ölçülerinde olan ve 3 boyutlu, plastik kaplamalı bir kasayla gelen, siyah,beyaz ve mavi renk seçenekleri ile alıcı bulacak. Cihazda ekrana gömülü parmak izi okuyucu yer alacak.