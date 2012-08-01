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Samsung ürün şefi : Dikdörtgenler üzerinde kavga etmemiz sebepsiz

6 yıl
3,2b
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35
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında devam eden ve mahkemeye sunulan dökümanlarla pek çok tartışmaya zemin hazırlayan patent davasına ilişkin Samsung ürün şefi önemli açıklamalar yaptı.

Wired sitesine konuşan Kevin Packingham, Samsung'un Apple ile hem işbirliği yapmasının hem de davalık olmasının nasıl mümkün olduğunun sorulması üzerine, firmanın bu iki kısmının tamamen birbirinden ayrı ve izole edilmiş olduğunu, mobil cihaz üretmenin ve bileşen üretmenin birbirinden farklı bölümlerin işi olduğunu belirtiyor.

Dünya çapında 100 000'den fazla patent sahibi olan Samsung, tasarımdan ziyade teknolojiyle ilgili olanlarını başka firmalara lisanslıyor veya patent davası açıyor. Apple ile olan davada ise konu dokunmatiği olan dikdörtgen bir cam parçası. Bu tasarım şu anki tüm akıllı telefon ve tabletlerde kullanılıyor. Tüketicinin talebi de bu yönde.

Packingham, dikdörtgenler üzerinde kavga etmenin sebepsiz olduğunu vurguluyor. Tüketici, dikdörtgen şekilli cihazlar istiyor ve bunu sağlayabilmek içinse kavga etmek gerekiyor. Dikdörtgen tasarım kullanmak bir ihlalse, Samsung da sonuna kadar bunu savunacak. 

Packingham, dikdörtgen tasarımın Samsung'un bir Ar-Ge çalışması olamayacağını vurguluyor. Mühendislik ve üretim ile ilgili konular üzerinde çalışmak daha mantıklı ve bunlar gerçekten fikri hak olarak sayılabilir.

Packingham, patent davalarının aslında endüstrinin çözmesi gereken bir problem olduğunu belirtiyor. Pazarda başarılı olması istenen bir ürün tasarlarken, benzersiz ve ihlal konusu olmaması için pek çok farklı yol aranıyor. Ancak endüstrinin sağlıklı bir rekabet için çözüm bulması şart.

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/07/samsung-chief-product-officer-q-and-a/ Yorum Yaz
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Taygunoglu 6 yıl en beğenilen
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aydink_1903 6 yıl
HTC telefonlar

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damn2u 6 yıl
Samsung F700 2006 yılında tasarlandığına Iphone da 2007 yılında tanıldığına tartışmak manasız, zaten IPhone 4 tasarımı da Sony'den birebir kopyalandığına dair bir haber ve görseller de vardı, yani kısaca ona buna bok atmak anlamsız.

androidturkiye.net/...
Samsung F700 2006 yılında tasarlandığına Iphone da 2007 yılında tanıldığına tartışmak manasız, zaten IPhone 4 tasarımı da Sony'den birebir kopyalandığına da...
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umut_baris 6 yıl
Nemésis
Senbonzaku®a Samsung F700 2006 yılında tasarlandığına Iphone da 2007 yılında tanıldığına tartışmak manasız, zaten IPhone 4 tasarımı da Sonyden birebir kopyalandığına dair bir haber ve görseller de vardı, yani kısaca ona buna bok atmak anlamsız. androidturkiye.net/...
Apple tasarımı Sonyden çalmıyor, Sonynin olası prototiplerine tahmin olarak o tasarımı Apple yapıyor, nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlıyorsunuz, Sony salak mı öyle bir şey olsaydı durur muydu?

tahmine bak be :)
apple hissedarı gibisiniz muahhahhaa
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El Valiente 6 yıl
htc ve sony de çıktı şimdi
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-mehmet- 6 yıl
çinliler iphonenin aynısını yapıyo ona bişey demiyolar
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myhotyro 6 yıl
yukuberk
Samsung bırak bu işleri, rezil tasarımlarla milleti kandırma.

Madem Samsung kopya vede rezil tasarım, o zaman rezil tasarımcı olan Apple.
Bir dahaki beyin dağıtım ihalesine katıl, çoğu iFan'la beraber, hiçbiryede olmazsa burada yorum yaparken kullanırsın.
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Virinom 6 yıl
YGA
Orijinalden alıntı: murdocklawless çok doğru söylemiş. tasarımın davası mı olur arkadaş?
Asıl tasarımın davası olur fakat Samsung haksız olduğunu bildiği halde üste çıkmaya çalışıyor,orası ayrı konu. Apple veya Samsung fanı değilim ama baktığımızda Samsungun da tasarımda hiç emek harcamadığını çok rahat şekilde görüyoruz.Donanımsal olarak özellikleri kimse sorgulayamaz,Apple veya başka bir şirketten parça çalacak durumda değilsiniz,en azından buna gücünüz yetmez.Tasarım çalmak en kolay iş.Çaldı demiyorum ama tasarımları çok benziyor.Bende bir şüphe uyandırıyor açıkçası.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Her haberin altına saçma sapan yorumlar atarak kendini rezil etme
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damn2u 6 yıl
Samsung F700 2006 yılında tasarlandığına Iphone da 2007 yılında tanıldığına tartışmak manasız, zaten IPhone 4 tasarımı da Sony'den birebir kopyalandığına dair bir haber ve görseller de vardı, yani kısaca ona buna bok atmak anlamsız.

androidturkiye.net/...
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aydink_1903 6 yıl
HTC telefonlar

gsmarena.com/...

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Djalma Feitosa Dias 6 yıl aydink_1903
aydink_1903

HTC telefonlar

gsmarena.com/...

Şaka gibisiniz

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Hocam bunlar işine gelen yerleri alıntılarlar.
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E_Aydin35 6 yıl
Bencede bu düşünceye hak veriyorum.. Bu tür çok basit konuların bile yüce mahkemelere taşınamsı yanlış !
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Amedra 6 yıl
YGA

Dislike yapan arkadaşlar için koyuyorum resmi.Ben bundan bahsediyorum.Çaldı asla demiyorum,biri bu benzerliği açıklasın o zaman.

[imasge]http://www.blogcdn.com/www.tuaw.com/media/2011/09/samsung-copying-cjr.jpg[/ismage]

Şu resmi her konuya koymayın artık gına geldi..
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Gelu 6 yıl
Dogru soylemis.Apple bazen sacmaliyor.Olmadik seylere dava aciyor.Apple bu kadar popiler olmadan bu tur davalari hic okumadim gormedim.Kendi adima sirf bu yuzden apple urunleri almiyorum.Apple hep bana hep bana diyor..Fotograf mainalarida birbirine beziyor.Arabalarda birbirine benziyor.Apple oyle bir firmaki insani kendinden cok rahat nefret ettirebiliyor.
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b0Ni 6 yıl
ekrem çukurca detected
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floydrose 6 yıl
suluuguru
Adam haklı.Ürünü üretiyorsunuz, ne yapacaksınız.Tasarımı farklı olsun diye ekranı yuvarlak mı olacak ?Doğal olarak dikdörtgen olacak.Tasarım haklarının ihlali olmasın diye o ürünü ya üretmeyeceksiniz,ya da yuvarlak veya kare yapacaksınız.Hani tasarım olup da değişik bir şey olsa anlarım da,piyasadaki mallar zaten neredeyse birbirinin aynısı.

Katılıyorum. Aynısı da olmak zorunda apple dan önce zaten dikdörtgen yapıda telefonlar üretilmeye başlanmıştı.
Tüm firmalar diktörtgen yapı kullanırken apple davayı samsung a açıyor çünkü pazarda kendisine ciddi rakip önlem almak için her türlü çirkefliği yapıyor.
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YGA 6 yıl
Dislike yapan arkadaşlar için koyuyorum resmi.Ben bundan bahsediyorum.Çaldı asla demiyorum,biri bu benzerliği açıklasın o zaman.

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YGA 6 yıl floydrose
floydrose

suluuguru

Adam haklı.Ürünü üretiyorsunuz, ne yapacaksınız.Tasarımı farklı olsun diye ekranı yuvarlak mı olacak ?Doğal olarak dikdörtgen olacak.Tasarım haklarının ihlali olmasın diye o ürünü ya üretmeyeceksiniz,ya da yuvarlak veya kare yapacaksınız.Hani tasarım olup da değişik bir şey olsa anlarım da,piyasadaki mallar zaten neredeyse birbirinin aynısı.


Katılıyorum. Aynısı da olmak zorunda apple dan önce zaten dikdörtgen yapıda telefonlar üretilmeye başlanmıştı.

Tüm firmalar diktörtgen yapı kullanırken apple davayı samsung a açıyor çünkü pazarda kendisine ciddi rakip önlem almak için her türlü çirkefliği yapıyor.

Hocam bu da aynısı olmak zorunda diyen arkadaşlar için. Bakın eskiden nasılmış,şimdi nasıl.


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suluuguru 6 yıl
Adam haklı.
Ürünü üretiyorsunuz, ne yapacaksınız.
Tasarımı farklı olsun diye ekranı yuvarlak mı olacak ?
Doğal olarak dikdörtgen olacak.
Tasarım haklarının ihlali olmasın diye o ürünü ya üretmeyeceksiniz,
ya da yuvarlak veya kare yapacaksınız.
Hani tasarım olup da değişik bir şey olsa anlarım da,
piyasadaki mallar zaten neredeyse birbirinin aynısı.
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erci501 6 yıl
zaten esinlenme konusunda uzman olan apple dava etse etse 1-2 yıl daha dava eder. esnek ekranlı telefonlara geçince bakalım kimi dava edecek.
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