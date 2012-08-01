Samsung ürün şefi : Dikdörtgenler üzerinde kavga etmemiz sebepsiz

Apple ile Samsung arasında devam eden ve mahkemeye sunulan dökümanlarla pek çok tartışmaya zemin hazırlayan patent davasına ilişkin Samsung ürün şefi önemli açıklamalar yaptı.





Wired sitesine konuşan Kevin Packingham, Samsung'un Apple ile hem işbirliği yapmasının hem de davalık olmasının nasıl mümkün olduğunun sorulması üzerine, firmanın bu iki kısmının tamamen birbirinden ayrı ve izole edilmiş olduğunu, mobil cihaz üretmenin ve bileşen üretmenin birbirinden farklı bölümlerin işi olduğunu belirtiyor.





Dünya çapında 100 000'den fazla patent sahibi olan Samsung, tasarımdan ziyade teknolojiyle ilgili olanlarını başka firmalara lisanslıyor veya patent davası açıyor. Apple ile olan davada ise konu dokunmatiği olan dikdörtgen bir cam parçası. Bu tasarım şu anki tüm akıllı telefon ve tabletlerde kullanılıyor. Tüketicinin talebi de bu yönde.





Packingham, dikdörtgenler üzerinde kavga etmenin sebepsiz olduğunu vurguluyor. Tüketici, dikdörtgen şekilli cihazlar istiyor ve bunu sağlayabilmek içinse kavga etmek gerekiyor. Dikdörtgen tasarım kullanmak bir ihlalse, Samsung da sonuna kadar bunu savunacak.





Packingham, dikdörtgen tasarımın Samsung'un bir Ar-Ge çalışması olamayacağını vurguluyor. Mühendislik ve üretim ile ilgili konular üzerinde çalışmak daha mantıklı ve bunlar gerçekten fikri hak olarak sayılabilir.





Packingham, patent davalarının aslında endüstrinin çözmesi gereken bir problem olduğunu belirtiyor. Pazarda başarılı olması istenen bir ürün tasarlarken, benzersiz ve ihlal konusu olmaması için pek çok farklı yol aranıyor. Ancak endüstrinin sağlıklı bir rekabet için çözüm bulması şart.