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Samsung ve Microsoft patent kavgasını tatlıya bağladı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Microsoft patent kavgasını tatlıya bağladı

Microsoft sahip olduğu iki adet patent sayesinde Android üreticilerinin neredeyse tamamından lisans bedeli almaktaydı. Hukuki baskılardan çekinen üreticiler genelde bedel ödemeye razı olurken, Samsung'dan büyük bir direniş gelmişti. 

Geçen yıl Samsung, Nokia ile bazı uzun dönemli patent anlaşmaları yaptığını ve Microsoft'un Nokia'ya ait patentleri de satın alması sonrasında bir takım karmaşanın yaşandığını, hukuki kurallar gereği lisans bedeli ödemesine gerek olmadığını açıklamıştı. Buna bağlı olarak da hem yetkili mercilere başvuru yapmış hem de 2013 yılına ait 1 milyar dolarlık lisans bedelini ödememişti. 

Microsoft ise mahkemeye başvurarak Samsung'un lisans bedeli ödemeye devam etmesi gerektiğini belirtmiş mahkeme ise tarafları patent konusunda bir ortak düşünceye ulaşma daveti yapmıştı. 

İki firma yaptıkları görüşmelerden sonra bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detaylarının gizli olduğu açıklanırken; Microsoft davasını, Samsung ise başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Muhtemelen aradaki anlaşmazlık ödenmesi gereken bedelin daha az bir miktarına karşılık çözülmüş oldu. Önemli olan ise bundan sonrası. 

Microsoft'a patent bedeli ödeyen onlarca Android üreticisinin ortak hareket ederek dava açması, ekosistemi zorlayan bir unsur olarak görülen patent bedelinin ortadan kalkmasına sebep olabilir. Bu da Android lisansları ile gelirlere büyük katkı sağlayan Microsoft'u sarsabilir.   

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DH Misafiri 4 yıl
Microsoft'a patent bedeli ödeyen onlarca Android üreticisinin ortak hareket ederek dava açması, ekosistemi zorlayan bir unsur olarak görülen patent bedelinin ortadan kalkmasına sebep olabilir. Bu da Android lisansları ile gelirlere büyük katkı sağlayan Microsoft'u sarsabilir. gibi yazıları geçen aylarda apple içinde yazdınız sanki sokaka arası bilgisayarcılar gibi yorum yapıyorsunuz. Bu görüşüde yayınlamanız lazım. Siz herkese rastgele yazılar yazarken birşey olmuyorsa. Böyle yazılardan da gururu duymanız gerekiyor.
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doctor_bey 4 yıl
Artık Galaxy Ultra Windows Phone Special Editon Mini isminde telefonlar göreceğiz demektir bu, Microsoft ile anlaşmışlarsa kesin vardır altında bir şey
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alaz1903 4 yıl
Microsoft android dünyasında üretilen her telefondan patent bedeli alıyor. Android üreticilerinin bile Ms kadar geliri yoktur Android ekosisteminden. Zekayı yaratıcı ve etkili kullanmak böyle bir şey işte. Bir de bizim ülkemizin gündemine bakın ne saçma sapan yerlerdeyiz. Lafla peynir gemisi yürüterek dünya lideri olacağımızı sanan milyonlar. Matbaa bize geldiğinde 400 yıl gerideydik ancak günümüzde aradaki uçurumun daha da açıldığını düşünüyorum.
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bestofMd 4 yıl
Yeni WP ler gelir o zaman
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CVenturas 4 yıl
Patentli teknolojilerden Bir tanesi LCD ekranlarda ClearType
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kralciplak1905 4 yıl
Merak ettim şimdi bu neyin lisansıymış böyle sadece samsungtan yıllık 1milyar $ almak dünya geneline vursak olayı yıllık kaç milyar $ yapar be adam bi olay yapmış oturduğu yerden fırın fırın ekmeğini yiyiyor...
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Elsa 4 yıl
Microsoft'un elinde kendi yaptığı bir çok teknoloji var ve Android camiası da bundan faydalanıyor tabi ki para toplayacak adam babasının hayrına yapmadı o teknolojileri.

Samsung ise Google ile anlaşmazlıkları (en basit örneği sanal tuş kullanmamakta ısrar etmesi) nedeniyle Microsoft ile herhangi bir olasılığa karşı önlem aldı ve Microsoft da bahaneyle WP'nin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Unutmayın ki Samsung reklam ve pazarlama işinde mobil sektörün en iyisi.
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RioDeJaneiro 4 yıl
Güzel haber.Bu demek oluyorki Samsung cephesinden bolca Windows Phone görmeye hazır olun.
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Gece772 4 yıl
Win 10 yardım edecektir
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fatih-8 4 yıl
Samsung ben sana bi wp cihazı yapım sen de bedeli indir demistir anlasmislardir.
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