Samsung ve Microsoft patent kavgasını tatlıya bağladı





Microsoft sahip olduğu iki adet patent sayesinde Android üreticilerinin neredeyse tamamından lisans bedeli almaktaydı. Hukuki baskılardan çekinen üreticiler genelde bedel ödemeye razı olurken, Samsung'dan büyük bir direniş gelmişti.





Geçen yıl Samsung, Nokia ile bazı uzun dönemli patent anlaşmaları yaptığını ve Microsoft'un Nokia'ya ait patentleri de satın alması sonrasında bir takım karmaşanın yaşandığını, hukuki kurallar gereği lisans bedeli ödemesine gerek olmadığını açıklamıştı. Buna bağlı olarak da hem yetkili mercilere başvuru yapmış hem de 2013 yılına ait 1 milyar dolarlık lisans bedelini ödememişti.





Microsoft ise mahkemeye başvurarak Samsung'un lisans bedeli ödemeye devam etmesi gerektiğini belirtmiş mahkeme ise tarafları patent konusunda bir ortak düşünceye ulaşma daveti yapmıştı.





İki firma yaptıkları görüşmelerden sonra bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detaylarının gizli olduğu açıklanırken; Microsoft davasını, Samsung ise başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Muhtemelen aradaki anlaşmazlık ödenmesi gereken bedelin daha az bir miktarına karşılık çözülmüş oldu. Önemli olan ise bundan sonrası.





Microsoft'a patent bedeli ödeyen onlarca Android üreticisinin ortak hareket ederek dava açması, ekosistemi zorlayan bir unsur olarak görülen patent bedelinin ortadan kalkmasına sebep olabilir. Bu da Android lisansları ile gelirlere büyük katkı sağlayan Microsoft'u sarsabilir.