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Samsung ve Nvidia benzeri görülmemiş yeni bir "süper telefon" hazırlıyor

8 yıl
16,6b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kendisi de bir işlemci üreticisi olan hatta bu alandaki varlığı yıllar öncesine daynan Samsung, 10.1-inç boyutundaki yeni tableti Galaxy Tab II'de, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformuna yer verdiğini duyurdu. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi, Samsung'un bu yönde bir tercihte bulunmasının nedenleri arasında hem Exynos (daha önceki adıyla Orion) kod adını taşıyan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcisinin önümüzdeki ay içerisinde üretime girecek olması hem de Tegra 2 işlemcisinin, Google tarafından Android 3.0 işletim sistemi için referans platform olarak seçilmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak Nvidia'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Samsung ile olan işbirliği Galaxy Tab II ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İki firma "daha önce benzeri görülmemiş bir deneyim" sunan çift çekirdekli "süper telefon" hazırlıyorlar.

Bugün düzenlediği etkinlik kapsamında GalaxyS II modelini tanıtan Samsung, işlemci olarak kendi geliştirdiği çift çekirdekli Exynos 4210'u kullandığını duyurdu. Yeni amiral gemisi olarak Galaxy S II'yi lanse eden Samsung'un, Nvidia ile birlikte geliştirdiği Android tabanlı süper telefonun detayları ise henüz bilinmiyor. Ancak gelen bilgilere göre Samsung, bahsi geçen telefonda Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan ve aynı zamanda mevcut modele göre daha yüksek GPU hızına sahip olan "Tegra 2 3D" platformuna yer verebilir. Hatta Tegra 2 3D tabanlı ilk telefonun Samsung'undan gelmesi de beklenebilir. Bu noktada telefonun 3D video kayıt yeteneklerine sahip olması da üzerinde konuşulan detaylar arasında yer alıyor.


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Tanarri 8 yıl
d3 d3 d3 nevar bu 3d de anlamıyorum sanki yeni icat edildi senelerrrdir olan bi teknoloji.. şu geçtimiz 2 sende yeniden icad edilmiş gibi gözümüze sokmaya kalktılar hiç de ilgimi çekmiyo şahsen sağlık açısındanda bence zararlı bi teknoloji.. gerçi sürekli kulandım bişi değil ama tahminimce sürekli kulanan şaşı olur gibime geliyo O.o :)
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sharpie 8 yıl
bir köşe yazarı ilk çıktığında avatar için çok iyi bir reklam filmi demişti boşa söylemedi tabiiki.3d teknolojisinin reklam filmi.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
nvidia kanıumızı medin yetmedi şimdide telefonlarda başlıcan allahtan telefon hastalığımız yok
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turanlib 8 yıl
3D Televizyonunuz varsa iyi yoksa mini görüntüylemi idare edilicek.
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Volkanbaba 8 yıl
Çıkarsınlarda bakarız güveniyorum size
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Rainbow6 8 yıl
Daha simdiden ipad2 rakipleri turedi artik rekabet urunler piyasaya dusmeden basliyo bu ipad2 de neymis mart gibi falan cikacak diyolardi ortada ne resmi var nede adam gibi bilgisi
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devrimdoga 8 yıl
Ne zaman sadece haberleşmek ve mesaj için telefon yapılırsa o zaman ben ona benzeri görülmemiş derim,asıl amaç haberleşmek değil midir ?
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sharpie 8 yıl

devrimdoga
Ne zaman sadece haberleşmek ve mesaj için telefon yapılırsa o zaman ben ona benzeri görülmemiş derim,asıl amaç haberleşmek değil midir ?

haberleşmek sadece telefonla aramak ve mesaj atmakla sınırlı değil.
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theyapici 8 yıl
2011 nvidia yılı bence en azından tegra ile mobil ve tablet çözümlerinde.3d olayın biraz hikaye kısmı olsa ne olmasa ne gibi samsung doğru yolda ilerlemeye devam ediyor ,bakalım amd de kendine bir ceo bulur da mobil alana da girerse 2012-2013 baya bir şenlik olur akıllı telefonlar çok daha kolay erişilebilir hale gelir.Haberin içeriği başlığı kadar ilgi çekici değil gibi süper telefon!süper olan nedir ne yani 30 fps crysis mi oynatacak:)SEvgililer gününz kutlu olsun
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KODTECH 8 yıl
Bunlar aldı başını gidiyor iyi güzel de şarj olayı nasıl acaba 1ghz işlemci çift çekirdek falan filan nasıl dayanıyor acaba ... Bunlarada o.c yapmaya başlarlar artık xD ... Şaka bir yana teknoloji telefon olayında gerçekten bir anda çağ atladı sanki...
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Python 8 yıl
3d olayı biraz daha gelişmesi lazım tam oturmadı daha elde patlayabilir hiç bellide olmaz
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ZZ RAT 8 yıl
"eşi benzeri olmayan, daha önce görülmemiş" vs.vs.
biraz abartı olmuş,
firmaların bazan ayakları yerden keilliveriyor.
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savinelli 8 yıl
yapsınlar da görelim hele...
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Ethnicity 8 yıl
yeni çıkıcak elektronik aletin tabiki eşi benzeri olmaz,adı üstünde yeni :D
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