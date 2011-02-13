Samsung ve Nvidia benzeri görülmemiş yeni bir "süper telefon" hazırlıyor

Kendisi de bir işlemci üreticisi olan hatta bu alandaki varlığı yıllar öncesine daynan Samsung, 10.1-inç boyutundaki yeni tableti Galaxy Tab II'de, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformuna yer verdiğini duyurdu. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi, Samsung'un bu yönde bir tercihte bulunmasının nedenleri arasında hem Exynos (daha önceki adıyla Orion) kod adını taşıyan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcisinin önümüzdeki ay içerisinde üretime girecek olması hem de Tegra 2 işlemcisinin, Google tarafından Android 3.0 işletim sistemi için referans platform olarak seçilmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak Nvidia'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Samsung ile olan işbirliği Galaxy Tab II ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İki firma "daha önce benzeri görülmemiş bir deneyim" sunan çift çekirdekli "süper telefon" hazırlıyorlar.

Bugün düzenlediği etkinlik kapsamında GalaxyS II modelini tanıtan Samsung, işlemci olarak kendi geliştirdiği çift çekirdekli Exynos 4210'u kullandığını duyurdu. Yeni amiral gemisi olarak Galaxy S II'yi lanse eden Samsung'un, Nvidia ile birlikte geliştirdiği Android tabanlı süper telefonun detayları ise henüz bilinmiyor. Ancak gelen bilgilere göre Samsung, bahsi geçen telefonda Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan ve aynı zamanda mevcut modele göre daha yüksek GPU hızına sahip olan "Tegra 2 3D" platformuna yer verebilir. Hatta Tegra 2 3D tabanlı ilk telefonun Samsung'undan gelmesi de beklenebilir. Bu noktada telefonun 3D video kayıt yeteneklerine sahip olması da üzerinde konuşulan detaylar arasında yer alıyor.