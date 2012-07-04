Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ve UMC, Qualcomm için 28nm yongaları üretmeye başlıyor

6 yıl
1,9b
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil işlemci segmetinde devlerden bir tanesi olan Qualcomm, bu yıl büyük umut bağladığı 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongalarının üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle donanım ortaklarına yeterli miktarda ürün sağlayamamıştı. Bunun neticesinde Asus Padfone ve HTC One S gibi modellerin geciktiğine şahit olduk.

Sıkıntının en büyük kaynağı Qualcomm için S4 yongalarını üreten TSMC firmasındaki üretim aksaklıkları oldu. 

EE Times tarafından verilen habere göre Qualcomm, 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaları için yine işlemci üreten firmalar olan UMC (United Microelectronics) ve Samsung'la masaya oturdu.

Anlaşma kapsamında hem S4 yongaları hem de 3G/4G yongalarının üretimi yapılacak. UMC firması yılın son çeyreğinde üretime başlayacakken, Samsung'un ne zaman başlayacağı belirtilmedi.

Samsung, en büyük rakibi Apple'ın işlemcilerini üretirken, Exynos işlemcilerinin rakibi olan Snapdragon'un da üretim sorumluluğunu üzerine aldı. Ancak Samsung, global pazarda Exynos işlemciler kullanırken, 4G pazarlarında Qualcomm işlemcilerine yer veriyor. Çünkü Qualcomm, 700MHz bandında en iyi 4G LTE desteği veren firma.

Qualcomm'un bu hamlesi aslında tahmin edilen bir durumdu. 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon yongalarında yaşanan gelişme, bu yongaları temel alan pek çok üreticiyi de vurmuş durumda. Yıl sonuna doğru Windows Phone 8 cihazlarının da S4 Pro veya Plus yongalarını temel alacağı düşünüldüğünde, oluşan talep nedeniyle Qualcomm'un bir hayli zorlanacağı aşikar. Üretimden memnun kalmayan üreticilerin farklı işlemci firmalarıyla işbirliğine gitmesi de Qualcomm için kabul edilemez bir sonuç olacaktır.

http://www.eetimes.com/electronics-news/4376633/Qualcomm-signs-UMC-Samsung-for-28-nm-says-report Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Olayı kaçırıyorsunuz. Samsung öyle bir küresel firma olmuş ki hem kendine hemde rakiplerine malzeme üretiyor. 2 türlüde kazanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klitz 6 yıl
aynen one s ten soguduk :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
One S'ten soguttun bizi TSMC.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Samsung iyi para kazanacak, hem rakip firma değil zaten Qualcomm işlemcileri de kulalanıyordu kendisi. Bir aralar LG'de girecekti Cortex a15 ile bu işe o ne oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 6 yıl
qualcomm'un böyle bir sorunu olmaması lazım bence yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
beray07
Nvidia kapti tsmcyi gerisini qualcomm dusunsun

tsmc o kadarda verimli olamadı son dönemlerde ayrıca sadece nvidia değil adamlar dünya kadar firmaya üretim yapıyor .. qualcomm bence daha şanslı bu durumda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 6 yıl
samsung üretir bence samsung çok büyük bir yarar sağlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 6 yıl
Bu ne iş ya ! Adamın dünya kadar müşterisi var ama hala yeterli malı sağlayamıyorlar. Ayrıca bu TSMC neymiş arkadaş. Bütün akıllı telefon dünyası tek bir firmaya bağlıymış gibi hissediyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1864 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Miku Miku Benchmark: Yeni test yazılımını Galaxy S III ve One X'de denedik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim