Samsung ve UMC, Qualcomm için 28nm yongaları üretmeye başlıyor

Mobil işlemci segmetinde devlerden bir tanesi olan Qualcomm, bu yıl büyük umut bağladığı 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongalarının üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle donanım ortaklarına yeterli miktarda ürün sağlayamamıştı. Bunun neticesinde Asus Padfone ve HTC One S gibi modellerin geciktiğine şahit olduk.





Sıkıntının en büyük kaynağı Qualcomm için S4 yongalarını üreten TSMC firmasındaki üretim aksaklıkları oldu.





EE Times tarafından verilen habere göre Qualcomm, 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaları için yine işlemci üreten firmalar olan UMC (United Microelectronics) ve Samsung'la masaya oturdu.





Anlaşma kapsamında hem S4 yongaları hem de 3G/4G yongalarının üretimi yapılacak. UMC firması yılın son çeyreğinde üretime başlayacakken, Samsung'un ne zaman başlayacağı belirtilmedi.





Samsung, en büyük rakibi Apple'ın işlemcilerini üretirken, Exynos işlemcilerinin rakibi olan Snapdragon'un da üretim sorumluluğunu üzerine aldı. Ancak Samsung, global pazarda Exynos işlemciler kullanırken, 4G pazarlarında Qualcomm işlemcilerine yer veriyor. Çünkü Qualcomm, 700MHz bandında en iyi 4G LTE desteği veren firma.





Qualcomm'un bu hamlesi aslında tahmin edilen bir durumdu. 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon yongalarında yaşanan gelişme, bu yongaları temel alan pek çok üreticiyi de vurmuş durumda. Yıl sonuna doğru Windows Phone 8 cihazlarının da S4 Pro veya Plus yongalarını temel alacağı düşünüldüğünde, oluşan talep nedeniyle Qualcomm'un bir hayli zorlanacağı aşikar. Üretimden memnun kalmayan üreticilerin farklı işlemci firmalarıyla işbirliğine gitmesi de Qualcomm için kabul edilemez bir sonuç olacaktır.