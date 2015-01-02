Samsung yeni Tizen işletim sistemli televizyonlarına ait ekran görüntüsünü paylaştı





Bu yıl tüm akıllı televizyonlarında Tizen işletim sistemine yer vereceğini açıklayan Samsung, CES 2015 fuarında boy gösterecek bu televizyonların ilk ekran görüntüsünü de resmi olarak paylaştı.





İlk kez geçen yıl Haziran ayında Tizen işletim sistemli akıllı televizyon çalışmalarını görücüye çıkartan Samsung, bugün ise çalışır halde ilk ürünleri tüketiciye sunmaya hazırlanıyor. Samsung akıllı telefon konusunda başarılı olamasa da Tizen işletim sistemini pek çok platformda kullanmayı planlıyor.





Yeni arayüzde Smart Hub platformunun tek bir ekranda yer aldığı görülürken, daha kolay gezinti için tüm içerikler alt kısımda toplanıyor. Yeni arayüz haricinde PlayStation Now desteği, Milk video servisi, Samsung Sports Live canlı skor uygulaması ve bir tombala oyunu da akıllı televizyonlarda yer alacak.





Ayrıca Blueooth 4.0 ile televizyon kapalı iken bile mobil cihazlara ekranı yansıtmak ve WiFi Direct ile içerik paylaşmak da bu yeni televizyonların önemli özellikleri arasında yer alıyor. Fuar sonrasında Samsung yeni televizyonunu global pazarlara sunmaya başlayacak.

http://www.electronista.com/articles/15/01/02/tizen.to.run.on.all.samsung.smart.tvs.offers.live.broadcast.streams.to.mobile.devices/