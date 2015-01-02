Samsung yeni Tizen işletim sistemli televizyonlarına ait ekran görüntüsünü paylaştı

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Bu yıl tüm akıllı televizyonlarında Tizen işletim sistemine yer vereceğini açıklayan Samsung, CES 2015 fuarında boy gösterecek bu televizyonların ilk ekran görüntüsünü de resmi olarak paylaştı.
İlk kez geçen yıl Haziran ayında Tizen işletim sistemli akıllı televizyon çalışmalarını görücüye çıkartan Samsung, bugün ise çalışır halde ilk ürünleri tüketiciye sunmaya hazırlanıyor. Samsung akıllı telefon konusunda başarılı olamasa da Tizen işletim sistemini pek çok platformda kullanmayı planlıyor.
Yeni arayüzde Smart Hub platformunun tek bir ekranda yer aldığı görülürken, daha kolay gezinti için tüm içerikler alt kısımda toplanıyor. Yeni arayüz haricinde PlayStation Now desteği, Milk video servisi, Samsung Sports Live canlı skor uygulaması ve bir tombala oyunu da akıllı televizyonlarda yer alacak.
Ayrıca Blueooth 4.0 ile televizyon kapalı iken bile mobil cihazlara ekranı yansıtmak ve WiFi Direct ile içerik paylaşmak da bu yeni televizyonların önemli özellikleri arasında yer alıyor. Fuar sonrasında Samsung yeni televizyonunu global pazarlara sunmaya başlayacak.
http://www.electronista.com/articles/15/01/02/tizen.to.run.on.all.samsung.smart.tvs.offers.live.broadcast.streams.to.mobile.devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vestel şimdi UHD reklamlarıyla Beko-Arçelik Türkiye'nin en büyük 3. elektronik şirketiyim diye sitesine yazan SUNNY (Hızlıal da 2000 TL 49" UHD TV si var. Ordan ilgimi çekti araştırdım.) Tübitak la anlaşıp Pardusun gelişimine destek vererek uygun bir sistem oluşabilir.
Gerçi yakında hepsi Android e geçecek sorun kalmayacak. Parayı da onlar yiyecek.
O kadar para verecegime düz bir cihaz alıp android stick yada openlec kurulu bir raspberry pi ile desteklemek hem ekonomik hemde daha performanslı bence.
Samsung tizen i yıllardır geliştiriyor umarım bekleneni verir.
Hayatta gelmez.
Webos u da gördük. Bugdan geçilmiyor.
Yeni tvlerinde 2.0 ile tekrardan para kaldırmaya hazırlanıyor lg.
HDMI ile bağlanan bir kişisel bilgisayar en akıllı tercih olacaktır.