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Samsung yeni Tizen işletim sistemli televizyonlarına ait ekran görüntüsünü paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni Tizen işletim sistemli televizyonlarına ait ekran görüntüsünü paylaştı

Bu yıl tüm akıllı televizyonlarında Tizen işletim sistemine yer vereceğini açıklayan Samsung, CES 2015 fuarında boy gösterecek bu televizyonların ilk ekran görüntüsünü de resmi olarak paylaştı.

İlk kez geçen yıl Haziran ayında Tizen işletim sistemli akıllı televizyon çalışmalarını görücüye çıkartan Samsung, bugün ise çalışır halde ilk ürünleri tüketiciye sunmaya hazırlanıyor. Samsung akıllı telefon konusunda başarılı olamasa da Tizen işletim sistemini pek çok platformda kullanmayı planlıyor. 

Yeni arayüzde Smart Hub platformunun tek bir ekranda yer aldığı görülürken, daha kolay gezinti için tüm içerikler alt kısımda toplanıyor. Yeni arayüz haricinde PlayStation Now desteği, Milk video servisi, Samsung Sports Live canlı skor uygulaması ve bir tombala oyunu da akıllı televizyonlarda yer alacak. 

Ayrıca Blueooth 4.0 ile televizyon kapalı iken bile mobil cihazlara ekranı yansıtmak ve WiFi Direct ile içerik paylaşmak da bu yeni televizyonların önemli özellikleri arasında yer alıyor. Fuar sonrasında Samsung yeni televizyonunu global pazarlara sunmaya başlayacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/01/02/tizen.to.run.on.all.samsung.smart.tvs.offers.live.broadcast.streams.to.mobile.devices/ Yorum Yaz
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Elefue 4 yıl
Vestel o kadar yerli ürün diyor. Televizyonlarındaki sistem nedir bilinmiyor. Bir ismi öne çıkan adlandırması yok. Bunu ilk LG başlattı Web-OS dedi. Şimdi Samsung Tizen diyor.
Vestel şimdi UHD reklamlarıyla Beko-Arçelik Türkiye'nin en büyük 3. elektronik şirketiyim diye sitesine yazan SUNNY (Hızlıal da 2000 TL 49" UHD TV si var. Ordan ilgimi çekti araştırdım.) Tübitak la anlaşıp Pardusun gelişimine destek vererek uygun bir sistem oluşabilir.
Gerçi yakında hepsi Android e geçecek sorun kalmayacak. Parayı da onlar yiyecek.
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TeamAnimus 4 yıl
Bir defa ya çok değil bir defa güzel görünen özgün tasarım yapsın. Bir platformdaki tasarımı diğer platformdakiyle uyumlu olsun. Bir firmanın departmanları bu kadar mı birbirinden bağımsız olur!
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yonex78 4 yıl
Şu an Piyasadaki akıllı tvler bence çok yetersiz.
O kadar para verecegime düz bir cihaz alıp android stick yada openlec kurulu bir raspberry pi ile desteklemek hem ekonomik hemde daha performanslı bence.
Samsung tizen i yıllardır geliştiriyor umarım bekleneni verir.
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TickTok 4 yıl
Begendim ben.
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Masquerade89 4 yıl
göze hoş geliyor gayet iyi
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım hoş olmuş be,iyi bi şeyler gelecekmiş gibi duruyor
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FreeRun 4 yıl
uygulama falan değilde, internet sayfası açtığında yada youtube a girdiğinde yavaş çalışırsa yine milleti kafalayacaklar demektir, ilerki yıllarda çıkaracakları modelleri satmak için mutlaka birşeyleri yavaşlatıyorlar, lg de aynısı.
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efe80 4 yıl
Birde pasif gozluge gecse lg yle falan ugrasmam ama mrcvur lg aliyoz,bunu kafalari basmiyor heralde
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alprkrkmz 4 yıl
Eski serilere de gelecek mi acaba. Yoksa sadece 2015 mi seriler mi
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umut_baris 4 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Eski serilere de gelecek mi acaba. Yoksa sadece 2015 mi seriler mi

Hayatta gelmez.

Webos u da gördük. Bugdan geçilmiyor.

Yeni tvlerinde 2.0 ile tekrardan para kaldırmaya hazırlanıyor lg.

HDMI ile bağlanan bir kişisel bilgisayar en akıllı tercih olacaktır.
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exclbr 4 yıl
lgninkine benzemiş :)
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